ОМА

ОМА (англ. Office for Metropolitan Architecture) - нидерландское проектное бюро, занимающееся архитектурой, градостроительством и культурологическим анализом.

Им руководят архитекторы Р. Колхас, Э. ван Лон, Р. де Грааф, С. Сигемацу, И. Алсака, Д. Джианоттен и управляющий партнёр В. ван дер Хейс (на начало 2010-х годов). Основано в Лондоне в 1975 году (неформальное сотрудничество участников началось в 1972 года) Колхасом совместно с архитектором Э. Зенгелисом и художниками М. Вризендорп и З. Зенгелис (все трое ныне покинули ОМА). С 1978 года базируется в Роттердаме, на начало 2010-х годов открыты отделения в Нью-Йорке, Пекине и Гонконге.

Теоретическую базу творчества ОМА отличает междисциплинарный подход, затрагивающий сферы социологии, экономики, истории и так далее. На его формирование повлиял Р. Колхас, до начала архитектурной карьеры работавший как киносценарист и журналист. Многие идеи, лёгшие в основу практикуемого ОМА метода проектирования, выражены в его книге «Нью-Йорк вне себя: ретроспективный манифест Манхэттена» («Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan», издана в 1978 году с иллюстрациями М. Вризендорп; русский перевод - 2013), в которой на примерах из архитектурной истории города показано, как в среде с очень высокой плотностью застройки сформировалась уникальная «культура перенаселённости». В процессе работы значительная роль отводится предпроектному анализу, а в подаче проекта - поясняющим схемам и диаграммам. Архитектурный объект рассматривается как сосредоточение различных функциональных программ, а город - как архипелаг «точек активности» с различным функциональным наполнением. Особое значение в ходе проектирования уделяется сюжету («нарративу»), объектом которого становятся не только архитекутрная форма и пространство, но и то, как и по каким сценариям они функционируют, что позволяет иногда соединять несовместимые на первый взгляд элементы. Так, интерьер городской библиотеки Сиэтла (2004) решён как привлекательное общественное пространство в ответ на уменьшающуюся популярность традиционных книгохранилищ и распространение цифровых носителей информации.

Подход ОМА к формообразованию во многом основан на критическом переосмыслении идей модернизма, также на него повлияли русский конструктивизм, в особенности И.И. Леонидов, супрематизм, творчество Л. Мис ван дер Роэ, архитектурный структурализм и метаболизм. Этот подход невозможно поместить в рамки определённого архитектурного стиля; он значительно изменялся со временем, трансформируясь от коллажа из модернистских цитат в ранних работах [нереализованные проекты планировки острова Вспомоществования (по историческому названию остров Рузвельта в Нью-Йорке; 1975-1976 годы) и расширения комплекса нидерланского парламента в Гааге (1978), реконструкции тюрьмы-паноптикума Купел в Арнхейме (1979), парка Ла-Виллет в Париже (1982); здание Театра танца в Гааге (1987)] до построения композиции здания на основе сложных геометрических тел и поверхностей [комплекс Центрального китайского телевидения в Пекине (проект, 2002; 2004-2008 годы; открылся в 2012 году); «Дом музыки» в Порту (2005), павильон «Prada Transformer» в Сеуле (2008)] либо простых, «архетипических» форм (здание биржи в Шэньчжэне, 2013; проект «Dubai Renaissance» в Дубае, 2006, и другие). В творчестве ОМА широко используются культурные аллюзии: зигзагообразная лестница, прорезающая здание посольства Нидерландов в Берлине (2003), - отсылка к устройству традиционных голландских домов. В своих работах ОМА развивает модернистскую идею «свободного плана», перенося её в вертикальное измерение, проектируя разрез здания как свободную композицию из пространств [нереализованные конкурсный проект Национальной библиотеки в Париже (1989), концептуальный проект «Hyperbuilding» для Бангкока (1996), и другие].

Среди работ ОМА: выставочный зал «Кунстхал» в Роттердаме (1992), вилла «Дом в Бордо» (1998), Центр конгрессов и выставок «Lille Grand Palais» в Лилле (Congrexpo; 1994), Художественный музей Сеульского национального университета (2005), театр Д. и Ч. Уайли в Далласе в США (совместно с архитектурным бюро REX; 2009), а также серия нереализованных проектов для ОАЭ (башни «Porsche», 2006; район на искусственном острове «Прибрежный город», 2008, оба - в Дубае, и другие).

Крупнейшие градостроительные работы ОМА - район «Эролилль» («Eurolille»; генплан 1989-1994 годы; реализация с 1990-х годов), расположенный рядом с историческим ядром Лилля, генплан центра нидерландского города Алмере (проект с 1994 года; реализация в 1998-2007 годах), план реконструкции объекта Всемирного наследия шахты Цехе-Цолльферайн в Эссене в Германии (2002; реализован в 2010 году). ОМА участвовал в разработке проекта Большой Москвы (2012).

В 1998 году при ОМА для работы «за пределами» архитектуры создано исследовательское подразделение АМО (зеркальное отображение аббревиатуры ОМА), среди проектов которого: книги («Content», 2004; «Al Manakh», 2007; «Project Japan: metabolism talks», 2011, и другие) и журналы («Volume», с 2005 года), выставки («Содержание» в Берлине, 2003; «Cronocaos» на Венецианской биеннале, 2010), оформление показов мод, художественных проектов модного дома «Prada», схема символики ЕС и посвящённая ему тематическая передвижная выставка (2001-2004 годы), программа перехода ЕС на возобновляемые источники энергии и сокращения выбросов углекислого газа в Европе к 2050 году на 80-95% («Дорожная карта 2050», 2010), стратегия реконструкции музейного комплекса Эрмитажа в Санкт-Петербурге (2003-2005 годы и с 2008 года), разработка учебной программы Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве (с 2010 года).

Широкая география, крупный масштаб и типологическое разнообразие работ в сочетании с новаторской теоретической и практической базой позволяют причислить ОМА к ведущим архитектурным и урбанистическим объединениям мира. В ОМА в разные годы работали З. Хадид и Ф. Муссави из Великобритании, К. Кристиансе, К. де Гейтер и В. Маас из Нидерландов, А.С. Поло из Испании, Б. Ингельс из Дании и многие другие видные представители поколения архитекторов-«экспериментаторов» рубежа XX-XXI веков, широко распространившие разработанный ОМА метод проектирования.

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