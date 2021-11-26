ОЛТМЕН РОБЕРТ

ОЛТМЕН РОБЕРТ - американский ре­жис­сёр, сце­на­рист, про­дю­сер.

Из се­мьи стра­хо­во­го аген­та. В 1943-1947 годах в во­енной авиа­ции. По­сле де­мо­би­ли­за­ции по­сту­пил в Университет Мис­су­ри, ко­то­рый не окон­чил, ув­лёк­шись ки­не­ма­то­гра­фом. В 1947-1955 годах в до­ку­мен­таль­ном и на­учно-по­пу­ляр­ном ки­но. С 1955 году в Гол­ли­ву­де. Пол­но­мет­раж­ный иг­ро­вой де­бют - «Пра­во­на­ру­ши­те­ли» (1957). В конце 1950-х - 1-й половине 1960-х годов ра­бо­тал на ТВ. В 1968 году по­ста­вил кар­ти­ну «Об­рат­ный счёт», а в 1969 году - «Хо­лод­ным днём в пар­ке» (США - Ка­на­да). Сла­ву Олтмену при­нес­ла ан­ти­во­ен­ная ко­ме­дия «М.A.S.Н.» (пер­вые бу­к­вы сло­во­со­че­та­ния «Пе­ре­движ­ной во­енный хи­рур­гический гос­пи­таль», 1970, главная премия Мкф в Кан­не). В ней про­яви­лись основные чер­ты ре­жис­сёр­ско­го по­чер­ка Олтмена - со­че­та­ние тра­ги­че­ско­го и ко­ми­че­ско­го, иро­нич­ный взгляд на суе­ту современного американского об­ще­ст­ва, внеш­не хао­тич­ное по­строе­ние филь­ма (вклю­чаю­щее раз­но­род­ные сю­жет­ные ли­нии), ост­ро­та со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гических ха­рак­те­ри­стик и по­вы­шен­ное вни­ма­ние к ост­ра­няю­щим де­та­лям. В ко­мическом вес­тер­не «Мак-Кейб и мис­сис Мил­лер» (1971), де­тек­ти­ве «Дол­гое про­ща­ние» (по Р. Чанд­ле­ру, 1973), ган­г­стер­ской лен­те «Во­ры, как мы» и ко­ме­дии «Ка­ли­фор­ний­ский по­кер» (1974) ре­жис­сёр по-но­во­му обыг­ры­вал, а за­час­тую и вы­смеи­вал тра­ди­ции гол­ли­вуд­ско­го ки­но. Од­на из его наи­бо­лее удач­ных кар­тин - «Нэш­вил» (1975); в ней в при­чуд­ли­вом пе­ре­пле­те­нии со­бы­тий фес­ти­ва­ля по­пу­ляр­ной пес­ни и пред­вы­бор­ной кам­па­нии кон­сер­ва­тив­но­го по­ли­тического дея­те­ля с яз­ви­тель­но-гру­ст­ной иро­ни­ей пред­ста­ва­ла про­ти­во­ре­чи­вая па­но­ра­ма «американского об­раза жиз­ни». Ис­кус­ный рас­сказ­чик, Олтмен вла­дел различными жан­ра­ми, будь то пси­хо­ло­гическая дра­ма, вес­терн, са­ти­рический пам­флет, де­тек­тив или чёр­ная ко­ме­дия: «Буф­фа­ло Билл и ин­дей­цы, или Ис­то­ри­че­ский урок Си­дя­ще­го Бы­ка» (1976, главная премия Мкф в Западном Бер­ли­не), «Иде­аль­ная па­ра» (1979), «Здо­ро­вье» (1980), «По­пая» («По­пай», 1980), «При­хо­ди на на­шу встре­чу, Джим­ми Дин, Джим­ми Дин» (1982), «Иг­рок» (1992), «Ко­рот­кие ис­то­рии» («Ко­рот­кий мон­таж», 1993; главная премия Мкф в Ве­неции), «Вы­со­кая мо­да» («Pr ̂et- ̀а-Porter», 1994), «Ко­ле­со фор­ту­ны» (1999, премия Мкф в Бер­ли­не), «Гос­форд-парк» (2001), «Ком­пань­о­ны» (2006) и др. Сце­на­рист и про­дю­сер не­ко­то­рых сво­их филь­мов. Твор­че­ст­во Олтмена ока­за­ло зна­чительное влия­ние на сти­ли­сти­ку ми­ро­вой ки­но­ре­жис­су­ры. Премия Мкф в Бер­ли­не за вклад в ки­но­ис­кус­ст­во (2002), премия «Ос­кар» за вклад в ки­не­ма­то­граф (2006).