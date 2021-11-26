ОЛИВЕЙРА КАРЛУШ АЛБЕРТУ СЕРРА ДИ
ОЛИВЕЙРА КАРЛУШ АЛБЕРТУ СЕРРА ДИ - португальский писатель.
Родился в семье врача, португ. эмигранта; в 1923 году семья Оливейра вернулась на родину. Окончил филологический факультет университета Коимбры (1947). С 1947 года жил в Лиссабоне.
Дебютировал поэтическим сборником «Путешествия» («Turismo», 1942). Творчество Оливейры, для которого характерны повышенное внимание к деталям, стремление к документальной точности в показе различных сторон жизни португальского общества, беспристрастность оценок, лаконичность стиля и символичность обобщений, - одно из наиболее значительных проявлений португальского неореализма: поэтические сборники «Бедная мать» («Mãe pobre», 1945), «Спуск в ад» («Descida aos infernos», 1949), «Микропейзаж» («Micropaisagem», 1969), «Пастораль» («Pastoral», 1977) и др.; романы «Дом в дюнах» («Casa na duna», 1943), «Волк» («Alcateia», 1944), «Край земли» («Finisterra», 1978) и др. Широкую известность снискала во многом автобиографическая повесть «Пчела под дождём» («Uma abelha na chuva», 1953; экранизирована в 1972). Составитель антологии португальских сказок.
Сочинения:
Пчела под дождем // Современная португальская повесть. М., 1979;
Из современной португальской поэзии. М., 1980. С. 225–266; Obras. Lisboa, 1992.