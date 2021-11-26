ОЛИВЕЙРА КАРЛУШ АЛБЕРТУ СЕРРА ДИ

ОЛИВЕЙРА КАРЛУШ АЛБЕРТУ СЕРРА ДИ - португальский писатель .

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча, пор­туг. эмиг­ран­та ; в 1923 году се­мья Оливейра вер­ну­лась на ро­ди­ну. Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет университета Ко­им­бры (1947). С 1947 года жил в Лис­са­бо­не.

Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Пу­те­ше­ст­вия» («Turismo», 1942). Твор­че­ст­во Оливейры, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны по­вы­шен­ное вни­ма­ние к де­та­лям, стрем­ле­ние к до­ку­мен­таль­ной точ­но­сти в по­ка­зе различных сто­рон жиз­ни пор­тугальского об­ще­ст­ва, бес­при­стра­ст­ность оце­нок, ла­ко­нич­ность сти­ля и сим­во­лич­ность обоб­ще­ний, - од­но из наи­бо­лее зна­чительных про­яв­ле­ний пор­тугальского нео­реа­лиз­ма: по­этические сборники «Бед­ная мать» («Mãe pobre», 1945), «Спуск в ад» («Descida aos infernos», 1949), «Мик­ро­пей­заж» («Micropaisagem», 1969), «Пас­то­раль» («Pastoral», 1977) и др.; ро­ма­ны «Дом в дю­нах» («Casa na duna», 1943), «Волк» («Alcateia», 1944), «Край зем­ли» («Finisterra», 1978) и др. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ла во мно­гом ав­то­био­гра­фическая по­весть «Пче­ла под до­ж­дём» («Uma abelha na chuva», 1953; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1972). Со­ста­ви­тель ан­то­ло­гии пор­тугальских ска­зок.

Сочинения:

Пче­ла под до­ж­дем // Со­вре­мен­ная пор­ту­галь­ская по­весть. М., 1979;

Из со­вре­мен­ной пор­ту­галь­ской по­эзии. М., 1980. С. 225–266; Obras. Lisboa, 1992.