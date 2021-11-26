КЛИН
Город в России, в северо-западной части Московской области, центр Клинского района.
Нас. 81,5 тыс. чел. (2008). Расположен на р. Сестра. Ж.-д. станция. Через К. проходит федеральная автомагистраль Москва – Тверь – Великий Новгород – С.-Петербург.
Основан, вероятно, в 13 в. В центр. части города частично сохранилось городище (пл. 1125 м2). Впервые К. упоминается под 1317 в Никоновской летописи (16 в.) в связи с описанием похода войск вел. кн. владимирского Юрия Даниловича и монголо-татар под команд. Кавгадыя на территорию Тверского княжества. В 1-й трети 14 – 1-й пол. 15 вв. центр удельного Клинского княжества. Город имел важное стратегич. значение, находясь на пути из Москвы в Новгород и одновременно на пограничье Тверского и Московского княжеств. Посад К. разграблен в ходе Едигея набега 1408. В 1485 в составе Тверского вел. кн-ва вошёл в Рус. гос-во, вскоре потерял своё стратегич. значение. В 1569 пострадал от опричных войск. По духовной грамоте царя Ивана IV Васильевича Грозного (1572) завещан царевичу Ивану Ивановичу. После смерти царевича (1581) передан в вотчину боярам Романовым. В окт. 1617 в К. кн. Д. П. Лопата Пожарский успешно выдержал осаду польск. отряда. В 17 в. центр ямского промысла. Указом царя Петра I от 25.1(5.2).1702 в городе учреждён почтовый ям.
Уездный город Моск. губернии (1708–1929). В 1851 через К. прошла Николаевская ж. д., способствовавшая пром. и торговому развитию города и уезда. В К. были построены кирпичный (1885, ныне – «Клинстройдеталь») и изразцовый (1890-е гг.) заводы, чугунолитейный завод М. Т. Чепеля (1897) и др. Районный центр Моск. обл. (1929–63, с 1965). В Вел. Отеч. войну оккупирован герм. войсками 23.11.1941, освобождён 15.12.1941 в ходе Клинско-Солнечногорской операции, составной части Московской битвы 1941–42.
Историч. центр К. расположен у излучины р. Сестра на пересечении Московской и Дмитровской дорог. По регулярному плану 1784 (переработан в 1790-х гг. С. А. Кариным) их трассы в черте города были спрямлены, а на перекрёстке разбита прямоугольная Почтовая (ныне Советская) пл. Её доминанта – соборный комплекс: Воскресенская ц. (1712–1717, в 1781–1836 имела статус собора) в стиле нарышкинского барокко, шатровая колокольня (1769), Троицкий собор в формах классицизма (1802–36, дополнен в 1858–67 трапезной с 2 приделами, закрыт в 1929, сильно пострадал в годы Вел. Отеч. войны и перестроен в 1952–55 под Дом культуры в стилистике неоклассицизма, лишившись 5 куполов и портиков на фасадах). На вост. стороне Советской пл. – адм. здания 1-й трети 19 в. в стиле классицизма: присутственные места, почтовый двор (по образцовому проекту Н. А. Львова 1780-х гг.), мещанская богадельня с часовней Феодоровской иконы Божией Матери (1890, арх. С. К. Родионов), больница. Центр площади занимают краснокирпичные корпуса торговых рядов в русском стиле (1886–88, проект Родионова). На юж. стороне площади – дом Орловых в стиле модерн (1914).
К северо-востоку от центр. площади сохранился древнейший храм города – кирпичная 4-столпная одноглавая Успенская ц. крестово-купольного типа (1-я пол. – сер. 16 в.; до 1764 собор подгороднего Успенского мон.; прясла, завершённые оригинальными треугольными фронтонами, восстановлены при реставрации в 1962–67). В 2000-х гг. выстроена отдельно стоящая 3-пролётная звонница. В К. также сохранились: ж.-д. вокзал (1844–51, арх. Р. А. Желязевич), кладбищенская церковь в честь иконы «Всех Скорбящих Радость» в русско-византийском стиле (1847–60, перестроена в 1879, арх. Н. П. Делекторский), ц. Св. Тихона Задонского при быв. тюремном замке в русском стиле (1907–08, с 1990 – ц. Св. Тихона, патриарха Московского и всея Руси).
В дерев. доме (последняя четв. 19 в., частично сохранились интерьеры 1880–1890-х гг.), где в 1892–93 жил П. И. Чайковский, с 1894 размещается Дом-музей Чайковского (старейший и крупнейший в России мемориальный муз. музей). При музее функционирует Концертный зал (проходят симфонич., камерные, хоровые концерты). Близ Дома-музея расположена переданная ему в 1990 в качестве филиала усадьба Демьяново (в 18 – нач. 20 вв. принадлежала Наумовым, Полторацким, Мертваго и Танеевым; частыми гостями Танеевых в Демьянове были П. И. Чайковский, А. М. Васнецов, А. Н. Скрябин, А. Белый, К. А. Тимирязев и др.). От некогда большого усадебного комплекса (сложился во 2-й пол. 18 в.) сохранились: руины гл. дома и садового павильона, обезличенные хозяйств. постройки (все – 1770-е гг.), руины двух жилых флигелей (кон. 19 в.). Успенская ц. (1746, колокольня 1770-х гг.; восстановлена в 1996 – нач. 2000-х гг.) – образец провинциального барокко. Постройки окружает запущенный парк с регулярной и пейзажной частями, имеющий каскадные пруды. На территории усадьбы проводится Общероссийский фестиваль-конкурс духовной музыки им. С. И. Танеева (с 2006).
В К. находятся филиал Рос. гос. социального ун-та (Москва); ряд негосударств. вузов; филиалы моск. вузов. Науч. биологич. центр по животноводству. Клинское музейное историко-мемориальное объединение [создано в 1991 на базе краеведч. музея (1960) и Дома- музея А. П. Гайдара (1989)].
Ведущие пром. предприятия: «Термоприбор» (крупный рос. производитель стеклянных жидкостных термометров), «Химлаборприбор» (разл. изделия из химически стойкого стекла), «Медстекло» (флаконы и ампулы для лекарств, аптекарская посуда и др.), «Клинстеклотара» (в т. ч. эксклюзивные бутылки для алкогольных и безалкогольных напитков), стекольный завод бельг. компании «Glaverbel» (листовое стекло, зеркала), Клинский производств. комплекс «Сан ИнБев» (по объёму выпускаемой продукции входит в десятку крупнейших пивоваренных заводов страны; осн. бренды – «Клинское», «Сибирская корона», «Толстяк», «Löwenbräu», «Staropramen»), Клинский мясокомбинат. Произ-во стройматериалов (завод «Клинстройдеталь» выпускает керамич. кирпич, керамзитовые стеновые камни; проектно-строит. комбинат – жел.-бетон. плиты, бетон; «Грофиллекс СНГ» – панели из поливинилхлорида), бытовой химии, офисной мебели, картонной упаковки (комбинат картонной тары), обуви (предприятие «Клиант»), разл. лент и тесьмы, эластичных мед. бинтов (производств. текстильно-галантерейное объединение), произ-во овсяных хлопьев (фирма «Геркулес»). Розлив минер. столовой воды (завод «Кристалин»).
В 20 км к востоку от К. – усадьба Д. И. Менделеева Боблово (с 1986 музей, ныне в составе Гос. историко-литературного и природного музея-заповедника А. А. Блока). Близ К. сохранились дворянские усадьбы: Ивановское-Козловское на берегу Истринского водохранилища (принадлежала князьям Гагариным, Блудовым, Меншиковым, князьям Козловским; гл. дом – 1770-е гг., достраивался в 1890-х гг.), Доршево (принадлежала Засецким; руинированный гл. дом кон. 18 в., службы, Преображенская ц. – 1778). От большинства усадебных комплексов сохранились только храмы: в с. Воронино – Смоленская ц. (1810–20-е гг., по заказу кн. Е. О. Волконской); в с. Никольское (быв. Никольское-Сверчково) – Никольская ц. (1738–58, по заказу А. Д. Татищева); в с. Поджигородово – ц. Архангела Михаила (1778–83, неоготика, приписывается В. И. Баженову), построенная по заказу Юрьевых; в быв. усадьбе Соймоновых Теплово (ныне урочище Тёплое близ дер. Васильевское-Соймоново) – руинированная Знаменская ц. (1797, приписывается Н. А. Львову). Среди сельских храмов сохранились также: в с. Борщево – Вознесенская ц. (1834–40), в с. Спас- Заулок – Преображенская ц. (1833–37, тверской мастер И. И. Озеров; обе – в стиле ампир), в с. Новощапово – Троицкая ц. (1835) с белокаменным «готическим» декором; в с. Акатово – комплекс Троицкого Александро-Невского женского мон. (основан в 1898, закрыт в 1927) с собором (1902–04, арх. И. П. Машков), стилизованным под храмы узорочья 17 в.
Автор статьи: Чекмарёв А. В.
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