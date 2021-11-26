КЛИН

Го­род в Рос­сии, в северо-западной час­ти Мо­с­ков­ской области, центр Клин­ско­го района.

Нас. 81,5 тыс. чел. (2008). Рас­по­ло­жен на р. Се­ст­ра. Ж.-д. стан­ция. Че­рез К. про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­ма­ги­ст­раль Мо­ск­ва – Тверь – Ве­ли­кий Нов­го­род – С.-Пе­тер­бург.

Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, в 13 в. В центр. ча­сти го­ро­да ча­стич­но со­хра­ни­лось го­ро­ди­ще (пл. 1125 м2). Впер­вые К. упо­ми­на­ет­ся под 1317 в Ни­ко­нов­ской ле­то­пи­си (16 в.) в свя­зи с опи­са­ни­ем по­хо­да войск вел. кн. вла­ди­мир­ско­го Юрия Да­ни­ло­ви­ча и мон­го­ло-та­тар под ко­манд. Кав­га­дыя на тер­ри­то­рию Твер­ско­го кня­же­ст­ва. В 1-й тре­ти 14 – 1-й пол. 15 вв. центр удель­но­го Клин­ско­го кня­же­ст­ва. Го­род имел важ­ное стра­те­гич. зна­че­ние, на­хо­дясь на пу­ти из Мо­ск­вы в Нов­го­род и од­но­вре­мен­но на по­гра­ни­чье Твер­ско­го и Мо­с­ков­ско­го кня­жеств. По­сад К. раз­граб­лен в хо­де Еди­гея на­бе­га 1408. В 1485 в со­ста­ве Твер­ско­го вел. кн-ва во­шёл в Рус. гос-во, вско­ре по­те­рял своё стра­те­гич. зна­че­ние. В 1569 по­стра­дал от оп­рич­ных войск. По ду­хов­ной гра­мо­те ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го (1572) за­ве­щан ца­ре­ви­чу Ива­ну Ива­но­ви­чу. По­сле смер­ти ца­ре­ви­ча (1581) пе­ре­дан в вот­чи­ну боя­рам Ро­ма­но­вым. В окт. 1617 в К. кн. Д. П. Ло­па­та По­жар­ский ус­пеш­но вы­дер­жал оса­ду польск. от­ря­да. В 17 в. центр ям­ско­го про­мыс­ла. Ука­зом ца­ря Пет­ра I от 25.1(5.2).1702 в го­ро­де уч­ре­ж­дён поч­то­вый ям.

Уезд­ный го­род Моск. гу­бер­нии (1708–1929). В 1851 че­рез К. про­шла Ни­ко­лаев­ская ж. д., спо­соб­ст­во­вав­шая пром. и тор­го­во­му раз­ви­тию го­ро­да и уез­да. В К. бы­ли по­строе­ны кир­пич­ный (1885, ны­не – «Клин­ст­рой­де­таль») и из­раз­цовый (1890-е гг.) за­во­ды, чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод М. Т. Че­пе­ля (1897) и др. Рай­он­ный центр Моск. обл. (1929–63, с 1965). В Вел. Отеч. вой­ну ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми 23.11.1941, ос­во­бо­ж­дён 15.12.1941 в хо­де Клин­ско-Сол­неч­но­гор­ской опе­ра­ции, со­став­ной час­ти Мо­с­ков­ской бит­вы 1941–42.

Ис­то­рич. центр К. рас­по­ло­жен у из­лу­чи­ны р. Се­ст­ра на пе­ре­се­че­нии Мо­с­ков­ской и Дмит­ров­ской до­рог. По ре­гуляр­но­му пла­ну 1784 (пе­ре­ра­бо­тан в 1790-х гг. С. А. Ка­ри­ным) их трас­сы в чер­те го­ро­да бы­ли спрям­ле­ны, а на пе­ре­крё­ст­ке раз­би­та пря­мо­уголь­ная Поч­то­вая (ны­не Со­вет­ская) пл. Её до­ми­нан­та – со­бор­ный ком­плекс: Вос­кре­сен­ская ц. (1712–1717, в 1781–1836 име­ла ста­тус со­бо­ра) в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко, шат­ро­вая ко­ло­коль­ня (1769), Тро­иц­кий со­бор в фор­мах клас­си­циз­ма (1802–36, до­пол­нен в 1858–67 тра­пез­ной с 2 при­де­ла­ми, за­крыт в 1929, силь­но по­стра­дал в го­ды Вел. Отеч. вой­ны и пе­ре­стро­ен в 1952–55 под Дом куль­ту­ры в сти­ли­сти­ке не­о­клас­си­циз­ма, ли­шив­шись 5 ку­по­лов и пор­ти­ков на фа­са­дах). На вост. сто­ро­не Со­вет­ской пл. – адм. зда­ния 1-й тре­ти 19 в. в сти­ле клас­си­циз­ма: при­сут­ст­вен­ные мес­та, поч­то­вый двор (по об­раз­цо­во­му про­ек­ту Н. А. Льво­ва 1780-х гг.), ме­щан­ская бо­га­дель­ня с ча­сов­ней Фео­до­ров­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1890, арх. С. К. Ро­дио­нов), боль­ни­ца. Центр пло­ща­ди за­ни­ма­ют крас­но­кир­пич­ные кор­пу­са тор­го­вых ря­дов в рус­ском сти­ле (1886–88, про­ект Ро­дио­но­ва). На юж. сто­ро­не пло­ща­ди – дом Ор­ло­вых в сти­ле мо­дерн (1914).

К се­ве­ро-вос­то­ку от центр. пло­ща­ди со­хра­нил­ся древ­ней­ший храм го­ро­да – кир­пич­ная 4-столп­ная од­но­гла­вая Ус­пен­ская ц. кре­сто­во-ку­поль­но­го ти­па (1-я пол. – сер. 16 в.; до 1764 со­бор под­го­род­не­го Ус­пен­ско­го мон.; пряс­ла, за­вер­шён­ные ори­ги­наль­ны­ми тре­уголь­ны­ми фрон­то­на­ми, вос­ста­нов­ле­ны при рес­тав­ра­ции в 1962–67). В 2000-х гг. вы­строе­на от­дель­но стоя­щая 3-про­лёт­ная звон­ни­ца. В К. так­же со­хра­ни­лись: ж.-д. вок­зал (1844–51, арх. Р. А. Же­ля­зе­вич), клад­би­щен­ская цер­ковь в честь ико­ны «Всех Скор­бя­щих Ра­до­сть» в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1847–60, пе­ре­строе­на в 1879, арх. Н. П. Де­лек­тор­ский), ц. Св. Ти­хо­на За­дон­ско­го при быв. тю­рем­ном зам­ке в рус­ском сти­ле (1907–08, с 1990 – ц. Св. Ти­хо­на, пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си).

В де­рев. до­ме (пос­лед­няя четв. 19 в., ча­стич­но со­хра­ни­лись ин­терье­ры 1880–1890-х гг.), где в 1892–93 жил П. И. Чай­ков­ский, с 1894 раз­ме­ща­ет­ся Дом-му­зей Чай­ков­ско­го (ста­рей­ший и круп­ней­ший в Рос­сии ме­мо­ри­аль­ный муз. му­зей). При му­зее функ­цио­ни­ру­ет Кон­церт­ный зал (про­хо­дят сим­фо­нич., ка­мер­ные, хо­ро­вые кон­цер­ты). Близ До­ма-му­зея рас­по­ло­же­на пе­ре­дан­ная ему в 1990 в ка­чест­ве фи­лиа­ла усадь­ба Демья­но­во (в 18 – нач. 20 вв. при­над­ле­жа­ла Нау­мо­вым, Пол­то­рац­ким, Мерт­ва­го и Та­не­евым; ча­сты­ми го­стя­ми Та­не­евых в Демья­но­ве бы­ли П. И. Чай­ков­ский, А. М. Вас­не­цов, А. Н. Скря­бин, А. Бе­лый, К. А. Ти­ми­ря­зев и др.). От не­ког­да боль­шо­го уса­деб­но­го комп­лек­са (сло­жил­ся во 2-й пол. 18 в.) со­хра­ни­лись: руи­ны гл. до­ма и са­до­во­го па­вильо­на, обез­ли­чен­ные хо­зяй­ств. по­строй­ки (все – 1770-е гг.), руи­ны двух жи­лых фли­ге­лей (кон. 19 в.). Ус­пен­ская ц. (1746, ко­ло­коль­ня 1770-х гг.; вос­ста­нов­ле­на в 1996 – нач. 2000-х гг.) – об­ра­зец про­вин­ци­аль­но­го ба­рок­ко. По­строй­ки ок­ру­жа­ет за­пу­щен­ный парк с ре­гу­ляр­ной и пей­заж­ной ча­стя­ми, имею­щий кас­кад­ные пру­ды. На тер­ри­то­рии усадь­бы про­во­дит­ся Об­ще­рос­сий­ский фе­сти­валь-кон­курс ду­хов­ной му­зы­ки им. С. И. Та­не­ева (с 2006).

В К. на­хо­дят­ся фи­ли­ал Рос. гос. со­ци­аль­но­го ун-та (Мо­ск­ва); ряд не­го­су­дарств. ву­зов; фи­лиа­лы моск. ву­зов. На­уч. био­ло­гич. центр по жи­вот­но­вод­ст­ву. Клин­ское му­зей­ное ис­то­ри­ко-ме­мо­ри­аль­ное объ­е­ди­не­ние [соз­да­но в 1991 на ба­зе крае­ведч. му­зея (1960) и До­ма- му­зея А. П. Гай­да­ра (1989)].

Ве­ду­щие пром. пред­при­ятия: «Тер­мо­при­бор» (круп­ный рос. про­из­во­ди­тель стек­лян­ных жид­ко­ст­ных тер­мо­мет­ров), «Хим­ла­бор­при­бор» (разл. из­де­лия из хи­ми­че­ски стой­ко­го стек­ла), «Мед­стек­ло» (фла­ко­ны и ам­пу­лы для ле­карств, ап­те­кар­ская по­су­да и др.), «Клин­стек­ло­та­ра» (в т. ч. экс­клю­зив­ные бу­тыл­ки для ал­ко­голь­ных и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков), сте­коль­ный за­вод бельг. ком­па­нии «Glaverbel» (лис­то­вое стек­ло, зер­ка­ла), Клин­ский про­из­водств. ком­плекс «Сан Ин­Бев» (по объ­ё­му вы­пус­кае­мой про­дук­ции вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших пи­во­ва­рен­ных за­во­дов стра­ны; осн. брен­ды – «Клин­ское», «Си­бир­ская ко­ро­на», «Тол­стяк», «Löwenbräu», «Sta­ropra­men»), Клин­ский мя­со­ком­би­нат. Про­из-во строй­ма­те­риа­лов (за­вод «Клин­ст­рой­де­таль» вы­пус­ка­ет ке­ра­мич. кир­пич, ке­рам­зи­то­вые сте­но­вые кам­ни; про­ект­но-стро­ит. ком­би­нат – жел.-бе­тон. пли­ты, бе­тон; «Гро­фил­лекс СНГ» – па­не­ли из по­ли­ви­нил­хло­ри­да), бы­то­вой хи­мии, офис­ной ме­бе­ли, кар­тон­ной упа­ков­ки (ком­би­нат кар­тон­ной та­ры), обу­ви (пред­при­ятие «Кли­ант»), разл. лент и тесь­мы, эла­стич­ных мед. бин­тов (про­из­водств. тек­стиль­но-га­лан­те­рей­ное объ­е­ди­не­ние), про­из-во ов­ся­ных хлопь­ев (фир­ма «Гер­ку­лес»). Роз­лив ми­нер. сто­ло­вой во­ды (за­вод «Кри­ста­лин»).

В 20 км к вос­то­ку от К. – усадь­ба Д. И. Мен­де­лее­ва Боб­ло­во (с 1986 му­зей, ны­не в со­ста­ве Гос. ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­но­го и при­род­но­го му­зея-за­по­вед­ни­ка А. А. Бло­ка). Близ К. со­хра­ни­лись дво­рян­ские усадь­бы: Ива­нов­ское-Коз­лов­ское на бе­ре­гу Ис­т­рин­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (при­над­ле­жа­ла князь­ям Га­га­ри­ным, Блу­до­вым, Мен­ши­ко­вым, князь­ям Коз­лов­ским; гл. дом – 1770-е гг., до­страи­вал­ся в 1890-х гг.), Дор­ше­во (при­над­ле­жа­ла За­сец­ким; руи­ни­ро­ван­ный гл. дом кон. 18 в., служ­бы, Пре­об­ра­жен­ская ц. – 1778). От боль­шин­ст­ва уса­деб­ных ком­плек­сов со­хра­ни­лись толь­ко хра­мы: в с. Во­ро­ни­но – Смо­лен­ская ц. (1810–20-е гг., по за­ка­зу кн. Е. О. Вол­кон­ской); в с. Ни­коль­ское (быв. Ни­коль­ское-Сверч­ко­во) – Ни­коль­ская ц. (1738–58, по за­ка­зу А. Д. Та­тище­ва); в с. Под­жи­го­ро­до­во – ц. Ар­ханге­ла Ми­хаи­ла (1778–83, нео­го­ти­ка, при­пи­сы­ва­ет­ся В. И. Ба­же­но­ву), по­стро­ен­ная по за­ка­зу Юрь­е­вых; в быв. усадь­бе Сой­моно­вых Те­п­ло­во (ны­не уро­чи­ще Тё­п­лое близ дер. Ва­силь­ев­ское-Сой­мо­но­во) – руи­ни­рованная Зна­мен­ская ц. (1797, при­пи­сы­ва­ет­ся Н. А. Льво­ву). Сре­ди сель­ских хра­мов со­хра­ни­лись так­же: в с. Бор­ще­во – Воз­не­сен­ская ц. (1834–40), в с. Спас- За­улок – Пре­об­ра­жен­ская ц. (1833–37, твер­ской мас­тер И. И. Озе­ров; обе – в сти­ле ам­пир), в с. Но­во­ща­по­во – Тро­иц­кая ц. (1835) с бе­ло­ка­мен­ным «го­ти­че­ским» де­ко­ром; в с. Ака­то­во – ком­плекс Тро­иц­ко­го Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го жен­ско­го мон. (ос­но­ван в 1898, за­крыт в 1927) с со­бо­ром (1902–04, арх. И. П. Маш­ков), сти­ли­зо­ван­ным под хра­мы узо­ро­чья 17 в.

Автор статьи: Чек­ма­рёв А. В.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)