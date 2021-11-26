НЬЮСУИК

«НЬЮСУИК» - американский еженедельный журнал, издававшийся в 1933-2012 годах.

Вхо­дил (на­ря­ду с «Тайм» и «U. S. News & World Report») в трой­ку круп­ней­ших еже­не­дель­ных жур­на­лов США. Штаб-квар­ти­ра - в городе Нью-Йорк. Ос­но­ван как «News- Week» в феврале 1933 года британским жур­нали­стом Т. Мар­ти­ном (в 1923-1925 годах ре­дак­тор «Тайм»). Фи­нан­со­вые за­труд­нения при­ве­ли в 1937 году к слия­нию «Ньюсуик» с журналом «Today», вла­дель­ца­ми ко­то­ро­го бы­ли У.А. Гар­ри­ман и пред­при­ни­ма­тель В. Ас­тор. Но­вым из­да­те­лем «Ньюсуик» стал М. Мьюир, бывший ди­рек­тор из­да­тель­ской ком­па­нии «The McGraw-Hill Publishing Company». То­гда же жур­нал по­лу­чил современное название. По­сле смер­ти Ас­то­ра в 1959 году «Ньюсуик» ис­пы­ты­вал фи­нан­со­вые за­труд­не­ния, в 1961 году был ку­п­лен «Ва­шинг­тон пост ком­па­ни» и к концу 1960-х годов по до­ход­но­сти опе­редил «Тайм», в про­ти­во­вес ко­то­ро­му по­зи­цио­ни­ро­вал се­бя как ав­то­ри­тет­ное из­да­ние, пре­дос­тав­ляв­шее вы­ве­рен­ную ин­фор­ма­цию и точ­ные фак­ты. С конца 1970-х годов жур­нал уде­лял так­же зна­чительное вни­ма­ние ос­ве­ще­нию во­про­сов здра­во­охра­не­ния, спор­та и до­су­га. В 1980-х годах поя­ви­лось из­да­ние «Ньюсуик» на японском языке, в 1990-2000-х годах к не­му до­бави­лись из­да­ния на араб­ском, испанском, корейском, польском и турецком язы­ках; вы­хо­дил анг­ло­языч­ный «News­week International», ко­то­рый рас­про­стра­нял­ся за пре­де­ла­ми США. В 2004-2010 годах из­да­вал­ся «Рус­ский Newsweek». В 1994 году ста­ла до­ступ­на ин­тер­нет-вер­сия жур­на­ла, в 1998-2012 годах дей­ст­вовал сайт www.newsweek.com. В августе 2010 года «Ньюсуик» ку­п­лен американским биз­не­сме­ном С. Хар­ма­ном (1918-2011). В но­яб­ре то­го же го­да объ­яв­ле­но о слия­нии «Ньюсуик» с но­во­ст­ным и раз­вле­ка­тель­ным сай­том «The Daily Beast» и об­ра­зо­ва­нии «The Newsweek Daily Beast Company», сов­ла­дель­ца­ми ко­то­рой яв­ля­ют­ся семья Хар­ман и американский ме­диа­маг­нат Б. Дил­лер. Ти­раж 1,527 млн. экземпляров (2012). В декабре 2012 года вы­шел по­след­ний пе­чат­ный но­мер «Ньюсуик», с 2013 года пре­об­ра­зо­ван в ин­тер­нет-из­да­ние. (смотри Издательское дело )

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