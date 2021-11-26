НОВОМЕСКИЙ ЛАЦО

НОВОМЕСКИЙ ЛАЦО (настоящее имя - Ла­ди­слав Ми­хал) - сло­вацкий по­эт, пуб­ли­цист, народный де­ятель ис­кусств Че­хо­сло­ва­кии (1964 год).

В 1923-1925 годы учил­ся в Бра­ти­слав­ском университете. С 1929 года жил в Пра­ге, со­труд­ни­чал в пе­рио­дической пе­ча­ти ком­му­ни­стической ори­ен­та­ции.

В 1934 году вы­сту­пал на 1-м Все­со­юз­ном съез­де советских пи­са­те­лей в Мо­ск­ве. Один из ор­га­ни­за­то­ров Сло­вац­ко­го на­цио­наль­но­го вос­ста­ния 1944 года. В 1945-1950 годы упол­но­мо­чен­ный пред­ста­ви­тель Сло­вацкого национального со­б­ра­ния по де­лам об­ра­зо­ва­ния и про­све­ще­ния.

В 1951 году об­ви­нён в «бур­жу­аз­ном на­цио­на­лиз­ме», ре­прес­си­ро­ван; по­сле ос­во­бо­ж­де­ния (1955 год) ра­бо­тал в Му­зее национальной пись­мен­но­сти в Пра­ге (1956-1963 годы). В 1963 году реа­би­ли­ти­ро­ван.

В 1964-1970 годы на­учный со­труд­ник Института сло­вацкой литературы Сло­вацкого АН. В 1945-1950, 1968-1973 годы председатель Ма­ти­цы сло­вац­кой.

Пе­ча­тал­ся как по­эт с 1927 года. Пер­вые по­этические сборники - «Вос­кре­се­нье» («Ne­del’a», 1927 год), «Ром­бо­ид» («Romboid», 1932 год) - от­ра­зи­ли влия­ние сим­во­лиз­ма, чешской про­ле­тар­ской литературы и по­этиз­ма. Про­из­ве­де­ния 1930-1940-х годов от­ме­че­ны фи­лосовскими раз­мыш­ле­ния­ми и ан­ти­фа­ши­ст­ской на­прав­лен­но­стью: по­этический сборник «От­кры­тые ок­на» («Otvorné okná», 1935 год) и др. В по­эмах «До го­ро­да 30 ми­нут» («Do me­s­ta 30 minút», 1963 год) и «Вил­ла Те­ре­за» («Vila Tereza», 1963 год) об­ра­тил­ся к те­ме «ма­лой ро­ди­ны», вос­по­ми­на­ни­ям дет­ст­ва, к со­бы­ти­ям Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года.

На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1969 год).

Сочинения:

Сти­хи. По­эмы. Ста­тьи. М., 1976;

Dielo. Brat., 1984. Zv. 1–2; Вре­мя и без­вре­ме­нье. М., 1985.