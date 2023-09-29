Нóльте, Эрнст

Нóльте ( нем. Nolte) , Эрнст (11.01.1923, Виттен — 18.08.2016, Берлин) — немецкий историк, исследователь тоталитаризма и национал-­социализма . Из семьи директора школы, с 1941 изучал немецкую и греческую философию и филологию в университетах Мюнстера, Берлина и Фрайбурга, не подлежал призыву на военную службу по состоянию здоровья. С 1945 преподавал в гимназии, занимался научной работой в университете Фрайбурга, тесно сотрудничал с М. Хайдеггером и Э. Финком, в 1952 защитил диссертацию по философии, в 1964 защитил в Кёльнском университете как докторскую диссертацию книгу «Фашизм в его эпоху» (1963). С 1965 — профессор новейшей истории Марбургского университета, с 1973 до выхода на почетную пенсию в 1991 — в Институте им. Ф. Майнеке в Свободном университете Западного Берлина. В своих работах Н. последовательно проводил идею схожести, внутренней идентичности тоталитарных идеологий и режимов, главной своей задачей видел обоснование идеологического и политического равенства фашизма, нацизма и большевизма, считая все три феномена национальными ответами на вызовы эпохи «гражданской вой­ны 1917–1945», что стало названием его работы 1987. 6 июня 1986 Н. опубликовал в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» статью под заголовком «Прошлое, которое никогда не пройдет», на которую незамедлительно последовал ответ Ю. Хабермаса. Эта дискуссия положила начало Спору историков 1986–1987 о природе нацизма. Посыл Н. заключается в том, что «Архипелаг Гулаг предшествовал Освенциму», что расовые убийства Гитлера были вызваны «страхом перед классовыми убийствами большевиков» и что, призвав бойкотировать немецкие товары в марте 1939, «американские и английские евреи объявили вой­ну Германии», что позволяло обращаться с ними как с военнопленными. Эти крайне правые идеи, особенно взгляды Н. на проблему Холокоста, расцененные как крайний антисемитизм, привели к его фактической изоляции в профессиональных кругах и к крайне неоднозначному отношению широкой общественности. Однако присуждение ему в 2000 премии К. Аденауэра и отказ А. Меркель выступать с речью в честь Н. свидетельствуют о крайне полярных взглядах на проблему нацизма в современной Германии.

Соч. : Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus. Frankfurt am Main, 1987; Фашизм в его эпохе. Аксьон Франсэз. Итальянский фашизм. Национал-­социализм. Новосибирск, 2001; Die Weimarer Republik. Demokratie zwischen Lenin und Hitler. München, 2006.

Лит. : Weltbürgerkrieg der Ideologien. Antworten an Ernst Nolte. Festschrift zum 70. Geburtstag. / Hrsg. Th. Nipperdey, A. Doering-­Manteuffel, H.-U. Thamer. Berlin, 1993; Schneider M. „Volkspädagogik“ von rechts: Ernst Nolte, die Bemühungen um die „Historisierung“ des Nationalsozialismus und die „selbstbewußte Nation“. Bonn, 1995; Любин В. П. Преодоление прошлого: Споры о тоталитаризме. М., 2005; Люкс Л. Заметки о спорной книге немецкого историка Эрнста Нольте // Знамя. № 6. 2006. А. Г. Матвеева.