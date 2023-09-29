Но́вая лока́льная исто́рия

Но́вая лока́льная исто́рия — предметное поле актуального исторического знания. Н. л. и. рассматривает локальные объекты не в традиционных границах, определенных исключительно территориальными рамками, а выявляет социокультурные локусы (места, точки в пространстве), конструируя историческое развитие на основе компаративистики и понимания глобальной перспективы. Исследовательский инструментарий Н. л. и. помогает выявлять иные социокультурные связи помимо административных и политических границ.

В середине ХХ в. Н. л. и. получила распространение в британской историографии, а в конце столетия — в российской. В 1960–1980‑е британские историки стали обращать внимание на социальные группы и общности, вовлеченные в различные процессы как в масштабах страны, так и на уровне локальной и региональной истории. Объектом внимания становились отдельные аспекты экономической, социальной, интеллектуальной жизни разных слоев локальных сообществ (регион в разных его субстанциях, город, деревня, улица, приход и пр.). В 1980‑х локальная история, имевшая богатые традиции в британской историографии, переживает свое второе рождение в процессе становления «новой исторической науки», пре­образившись в Н. л. и. Схожие принципы легли в основание предметного поля Н. л. и., разрабатываемого российскими историками с начала XXI в.

Теоретической базой для формирования Н. л. и. стали постнеклассическая и неоклассическая модели исторического познания. Познавательные «повороты» новой исторической науки привели к формированию принципиально новых проблемных полей строго научного исторического знания. Наряду с исторической антропологией, историей ментальностей, историей повседневности, микро­историей происходит становление и институализация Н. л. и., которая переносит внимание историка с «достоверных фактов» на мироощущение и мироосмысление человека в его ретроспективе.

Н. л. и. предполагает контекстуальный подход к местной проблематике, а также открытость ее исследовательских проектов межрегиональному, национальному и глобальному пространствам и представляет особый комплекс методов исследовательской практики, который обеспечивает активную роль историка в отношении выбора предмета и источников исследования. Современная социокультурная ситуация в ее дихотомии глобализации / глокализации помогает переосмыслить многообразие мира на основе компаративистских подходов и делает необходимым поиск нового — локального («глокального») — субъекта исторического действия, не тождественного государству.

Объект Н. л. и. — социальные аспекты различных проявлений бытия человека в его историческом развитии, где социум и его культура выступают как единое социокультурное пространство, история которого обусловлена жизнедеятельностью человека. Локализация человеческого сообщества, с одной стороны, способствует проникновению вглубь микросоциальных процессов, а с другой — локальный социальный анализ позволяет наблюдать все общественные связи и процессы в их естественной среде.

Предмет Н. л. и. — субъект исторического действия, не тождественный государству, и его существование как в историческом, так и в пространстве человеческих переживаний. Оформление Н. л. и. определяется не объектом, т. е. локусом в любых его проявлениях, а методологическими процедурами, которые позволяют видеть и понимать локус как пространство локального сообщества в разных масштабах.

Одна из характерных черт исследовательской модели Н. л. и. — открытость состоит в том, что комплексный социокультурный подход к изучению источников раскрывает микроисторию локальных сообществ и одно­временно помещает их в общекультурный, общенациональный контекст, что помогает определить место локуса в общих процессах и раскрыть, каким образом эти процессы складывались. Практика историописания в исследовательском поле Н. л. и. основывается на способности видеть целое за составляющими его локальными частями, воспринимать и понимать контекстность, глобальное и локальное, отношения исторических макро- и микроуровней.

Лит. : Булыгина Т. А. , Маловичко С. И. Новая локальная история: новые исследовательские практики // Новая локальная история. Вып. 3. Ставрополь, 2006. С. 7–18; Маловичко С. И. Новая локальная история в современной исторической науке // Труды первого Всероссийского съезда историков-­регионоведов. Т. 1. СПб., 2010. С. 170–179; Булыгина Т. А., Маловичко С. И. Современная историческая наука и изучение локальной истории // Новая локальная история. Вып. 1. Новая локальная история: методы, источники, столичная и провинциальная историография. Ставрополь, 2003. С. 6–22; Репина Л. П. Новая локальная история // Горизонты локальной истории Восточной Европы в XIX–XX веках. Челябинск, 2003; Ее же. Теоретические основания и перспективы региональной истории // Преподаватель XXI век. 2013. № 3. С. 266–273. Т. А. Булыгина, М. Е. Колесникова .