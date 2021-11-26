ИСТО́РИЯ
1) процесс развития природы и человечества; 2) наука, изучающая прошлое, конкретные проявления и закономерности историч. процесса, развитие общества и деятельность людей во всём её многообразии.
Возникновение и становление исторической науки. И. возникла как особый лит. жанр в глубокой древности из мифологич. представлений, приобретших форму легендарно-эпич. сказаний, и лишь постепенно, на протяжении многих столетий, приобретала черты науки. Представления о едином пространстве И., однонаправленном линейном необратимом времени, восхождении человека от первого «завета» Бога к последующим впервые появились в Библии с самого начала её формирования во 2-й пол. 2-го тыс. до н. э. Примерно столь же древняя историч. традиция существует в Китае, а также в Древнем Египте, Месопотамии и др. древнейших очагах цивилизации. Следующий шаг в развитии историч. представлений связан с античным миром (5 в. до н. э. – 5 в. н. э.), создавшим предпосылки для вычленения собственно И. из единой познавательной системы и превращения её в самостоят. отрасль познания; возникли греч. (полисная) и рим. (державная, имперская) традиции. В 3–5 вв. н. э. формировалась христианская концепция историч. развития, опиравшаяся на библейскую традицию и достижения античной историч. мысли. В то же время эта концепция преодолела характерное для античности представление о цикличности и повторяемости И. и выдвинула провиденциалистскую по своей сути идею единого линейного процесса, распространяющегося на всю ойкумену. Ср.-век. история, по преимуществу описательная, в Новое время стала больше объясняющей, что и предопределило её превращение в науку в 18–19 вв. в странах Зап. Европы и в России. Усложнение решаемых И. задач привело к дифференциации и специализации историч. знания. Из состава И. выделились источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины (нумизматика, сфрагистика, палеография, метрология, археография, дипломатика, архивистика и др.). Как самостоят. отрасли научного знания с собств. методиками и методологией определились археология и этнография (этнология). Появилась особая дисциплина, изучающая развитие самой историч. науки, – историография. В 18–19 вв. стали формироваться нац. историографич. школы, укореняться направления, обусловленные доминированием тех или иных мировоззренческих и историософских идей. И. оказалась востребованной обществом и властью, которые увидели в ней мощное орудие для разрешения социальных и политич. проблем. Однако на рубеже 20 и 21 вв. в самой историч. науке возникли новые проблемы, которые частью сообщества историков воспринимаются как симптомы кризиса. Сближение И. с др. науками, активное использование методов, разработанных этими науками, дальнейшая дифференциация исследований существенно обогатили исследовательский арсенал историка, но в то же время создали угрозу расщепления традиц. предмета историч. науки, превращения её самой в подотрасли др. наук. Ситуация усугубляется нарастающими процессами в обществ. сознании, всё более увлечённом парадигмами постмодернизма, с его безграничным релятивизмом, признанием сосуществования научного и паранаучного знания, стиранием граней между строгим исследованием и сенсационными «открытиями», предложенными публике людьми, не обладающими профессиональными знаниями и умением. Решить все эти проблемы историч. наука в состоянии на пути развития собств. методологич. базы, углублённого изучения источников и популяризации результатов серьёзных науч. исследований.
Структура исторической науки. Историч. процесс порождает такое множество явлений, что для его восприятия требуется расчленение всего пространственно-временно́го континуума на отд. элементы. Принято разделять И. на отечественную (собств. страны) и всеобщую (зарубежных государств и народов). Многими историками не делается различий между всеобщей и всемирной историей. Всеобщую И. обычно разделяют на национальную (этническую) и региональную. Первая изучает И. отд. стран, гос. образований и народов (И. Китая, И. Священной Рим. империи, И. армян, И. Ватикана и т. д.). Вторая объединяет И. связанных общими чертами культурно-историч. развития разл. стран или народов (И. Средиземноморья, И. слав. стран, И. Лат. Америки и т. д.). Сложность изучения региональной И. заключается в том, что понятие «историч. регион» весьма подвижно и не совпадает с устойчивым понятием «географич. регион». К национальной И. примыкает краеведение («местная история») – комплексная дисциплина, где ведущую роль наряду с И. играет география.
Ещё более сложной выступает проблема вертикального членения И., её периодизации. Сосуществуют неск. принципов периодизации И., в основе каждого из них – разл. признаки, определяющие изменения в обществе: смена религ. верований, развитие идей, изменение обществ.-политич. строя, возникновение новых явлений в экономике и пр. Наиболее древний из них основан на религ. вере. Вся И. во многих религиозных (мифологизированных) системах сводится к двум осн. этапам: мир хаоса и дикости до появления «единственно истинной» религии, а затем мир, освящённый этой религией, которая объясняет людям «закон» или цель их существования. Обычно эти этапы дополняются эсхатологическим, а в последнее время также футурологич. представлением о будущем, что выходит за рамки собственно И. Существенные коррективы в подобную традицию понимания движения И. внесла эпоха Возрождения, реабилитировавшая языческую античность, а эпоху распространения и утверждения христианства снисходительно именовавшая «средними веками». Просвещение продолжило эту работу, указав на разл. фазы развития человечества как на ступени прогресса. Со 2-й пол. 18 в. в сознании образованных европейцев запечатлелась та периодизация всемирной И., которой многие придерживаются и поныне: от первобытного общества через восточные деспотии и античные Грецию и Рим к Средневековью и Новому времени. В основу этого движения были положены перемены в культуре, сознании, религ. представлениях. В 19 в. эта система сохранила свои прежние параметры, наполнив их новым, материалистическим содержанием. Марксизм, сохранив отчасти прежние градации развития человеческого сообщества, обосновал идею о монистической основе движения И., заключавшейся в смене господствующих форм производств. отношений и соответствующих им форм собственности на средства производства (теория смены обществ.-экономич. формаций). Теперь под античностью подразумевалось общество, основанное на эксплуатации рабского труда, под Средневековьем – господство феодализма, понимаемого, прежде всего, как экономич. система, Новое время истолковывалось как эпоха торжества капитализма. После Окт. революции 1917 сов. учёные-марксисты выделили ещё и период новейшей И., связав его с возникновением новой обществ.-экономич. формации. В традиц. западной историч. науке также выделяется новейший период И., но он обычно не связывается с к.-л. конкретными событиями, а лишь условно обозначает совокупность явлений и процессов, свидетелями которых являются живущие в этот период поколения. Модификацией материалистич. понимания И. явилось широко распространившееся во 2-й пол. 20 в. представление о переходе от общества, потребляющего продукты природы, к обществу производящему, которое, в свою очередь, прошло в своём развитии по крайней мере две фазы – аграрную (традиционную) и индустриальную. Позднее индустриальная фаза была надстроена периодом формирования постиндустриального общества, которое называют также информационным.
Историч. наука имеет внутр. специализацию, ориентированную на изучение конкретных проявлений человеческой деятельности (воен. И., экономич. И., истории культуры, религии, естествознания и техники, интеллектуальная И., история-биография и т. д.) или отд. периодов человеческой И. (медиевистика, И. Древнего мира или Нового времени и т. д.), на изучение И. стран и народов.
Функции исторической науки. Как любой науке, И. свойственна познавательная функция. Историч. наука позволяет лучше понять связи между явлениями, тенденции изменений, определить место человека или сообщества в постоянно меняющейся картине бытия, выявить органич. единство прошлого, настоящего и будущего. Общество требует от историка суждений и выводов, которые помогли бы избежать повторения совершённых в прошлом ошибок («уроки истории»). В то же время историк, как и человек, занятый любым др. интеллектуальным трудом, изучает свой предмет не только ради достижения конкретной практич. цели, но также руководствуется не имеющим границ профессиональным познавательным интересом. Ещё одна важная функция И. связана с её коммуникативным характером. Историки не только накапливают информацию, но и перерабатывают её для актуального применения и для использования в будущем. Историч. наука – мощный коммуникатор, передающий знания обо всём, что произошло в мире людей, от поколения к поколению. Вместе с языком, обычаями и традициями, а также религией И. служит одним из гл. средств обозначения собственной идентификации для целых народов и отд. людей, для формирования у них исторического сознания. С этим прямо связаны фиксация в памяти людей важнейших событий в жизни общества, выработка идеологии государств, политич. воззрений, программ обществ. движений. Важнейшее место занимает образовательная функция. Она заключается в разъяснении историками обществу сути познанных им явлений, историч. путей, пройденных народами и государствами, причин успехов и неудач на этих путях. Близко к образовательной находится воспитательная функция И., зародившаяся ещё в Древнем мире, где большое значение придавалось «воспитанию гражданина» на историч. примерах гражд. добродетели. В И. видят силу, утверждающую в сознании людей также нравств. и религ. добродетели. И. принято рассматривать и как действенное средство в воспитании патриотич. чувств, дефицит которых чреват нац. катастрофами. Общество признаёт и прогностическую функцию историч. науки. Есть учёные, которые придают самостоят. значение эстетической функции историч. науки, которую они рассматривают как основу и мотив для синтеза теоретич. и эстетич. освоения мира.
Составные элементы исторического исследования. Цели и задачи историч. науки диктуют осн. приёмы работы историка. Методология историч. исследования определяется совокупностью выработанных временем проф. навыков и идейно-теоретич. установками исследователей. Различия методологич. подходов, наряду с особенностями творческих индивидуальностей исследователей, приводят к разнообразию трактовок историч. сюжетов, складыванию науч. школ, возникновению конкурирующих концепций, создают основу для науч. дискуссий. Методология и теория историч. науки определяют понимание самим историком характера, факторов и направленности историч. процесса. Методология И. опирается на общие логич. принципы методологии науки, но из двух осн. методов науч. познания – наблюдения и эксперимента – И. имеет возможность использовать только первый. Что касается наблюдения, то перед историком, как и перед всяким учёным, стоит задача минимизировать воздействие самого наблюдателя на изучаемый предмет. Для историка эта задача оказывается не менее трудной, чем для физика или биолога, хотя в данном случае контакт между наблюдателем и предметом осуществляется принципиально иным образом.
Среди методов историч. науки наибольшее распространение получил сравнительно-исторический метод. Он позволяет выявлять тенденции историч. процесса, формирует науч. базу его периодизации, указывает на общее и особенное в И., даёт возможность преодолеть пёструю оболочку явлений и проникнуть в их сущность. Сравнительно-историч. метод предполагает типологизацию историч. явлений, позволяющую отделить их сущностные характеристики от вторичных, необязательных. Типологизация является убедительной науч. альтернативой практике прямых аналогий, которая допускает свободное сравнение различных по самой своей природе, но внешне схожих явлений и ведёт к опрометчивым выводам. Развитие сравнительно-историч. метода способствовало становлению историзма (в русле которого все явления прошлого и И. в целом рассматриваются как некий процесс развития, подчёркивается принципиальная невоспроизводимость существенных характеристик историч. эпох, несмотря на их кажущуюся идентичность), пришедшего на смену провиденциализму (концепции Божественного предопределения), распространённому в античном и ср.-век. обществе и сохранившемуся в модифицированном виде в Новое и Новейшее время. С сер. 19 в. стал складываться историко-диалектический метод, в основе которого лежала формационная теория, идея восходящего однонаправленного стадиального развития историч. процесса. С ним конкурирует цивилизационный метод, который рассматривает И. каждого сообщества (этноса, государства и т. д.) как органичный процесс, детерминированный либо Высшим промыслом, либо условиями естеств. среды обитания. Историки, основывающие свои исследования на цивилизационном подходе, часто отождествляют историч. процесс с развитием культуры, проходящей через неск. фаз изменений подобно живому организму. Сложность этого метода заключается в определении границ «цивилизации». В последнее время появились попытки выделения на основе цивилизационных подходов к изучению И. особой дисциплины – цивилиологии. С вовлечением в исследовательский оборот массовых источников в историч. науке получили распространение математические методы.
Сближение с социологией позволило историкам активно применять методики, практикуемые в социологич. исследованиях. Так, из социологии в И. пришёл контент-анализ. Активно использует социологич. методы также гендерная И., выделившаяся в последние годы в самостоят. направление историч. науки. Подобным же образом из практики использования новых методов выросли такие направления и школы историч. исследований, как пропосография, развившаяся из историко-биографич. исследований, микроистория, сосредоточившаяся на изучении «капилляров» истории, и др. Важнейшее значение для изучения ранней И. человечества имеют историко-лингвистич. исследования, сочетающие подходы И. и языкознания. Историки практикуют и подходы, выработанные психоанализом, что приносит определённые результаты при объяснении мотивов поведения отд. историч. персонажей. Центр. место в развитии методологии И. на совр. этапе заняли идеи междисциплинарного изучения прошлого, планомерной интеграции историч. науки в единое исследовательское пространство с географией, экономич. наукой, социологией, социальной психологией. Движение по этому пути позволило историкам увидеть новые историч. горизонты и способствовало возникновению новых дисциплин, лежащих на стыках с др. науками (исторической географии, исторической демографии, психоистории и т. д.). Сама И. всё чаще рассматривается как часть более широкой науки – социальной антропологии.
И в зарубежной, и в отеч. историч. науке постоянно появляются новые методы, что связано с потребностями самой науки и с заимствованиями из смежных дисциплин (социологии, этнологии, демографии, культурологии и др.). Совершенствуется категориально-понятийный аппарат историч. науки. Опыт историч. исследований последних столетий показал, что названные и иные методы позволяют более или менее точно описать и объяснить отд. стороны историч. процесса, дать ключ к решению конкретных исследовательских задач, но не могут претендовать на универсальный характер. Обычно в историч. исследовании применяется сочетание разл. методов, что позволяет историку максимально расширить спектр решаемых науч. задач.
Методология И. находится в тесной связи с развитием исследовательских методик, которые, хотя и служат конкретным инструментарием специалиста, оказывают определённое воздействие на формирование методологич. базы И. как науки.
Историческая наука и смысл истории. Мыслители разных эпох не раз задавались вопросом о смысле И. Наиболее давним по времени и сохранившим немало приверженцев до наших дней нужно считать понимание И. как осуществление Божественного промысла. Просветители попытались объяснить содержание и смысл историч. процесса как развитие разума и наук. Г. В. Ф. Гегель и его последователи вернулись к телеологич. обоснованию сути И., облёкши сам процесс в диалектич. формы. Историки-позитивисты фактически сняли проблему смысла И., сосредоточившись на выяснении причинно-следственных связей между отд. явлениями и событиями и оставив её на усмотрение третировавшихся ими философов. Новая попытка рационалистически объяснить смысл И. была предпринята марксистами, которые, осудив Гегеля за телеологич. видение И., в итоге возвели собственную телеологич. конструкцию, но уже без Бога или гегелевской «абсолютной идеи». В 20 в. историч. наука в своих построениях всё более определённо становилась на путь релятивизма, который в конце концов привёл к постмодернизму, провозгласившему приемлемыми все объяснения. Постижение смысла И. не является исключит. прерогативой историков. Оно является гл. задачей философии истории, в решении которой историки участвуют вместе с философами и представителями др. отраслей обществознания.
Изучение истории. Центрами изучения И. издавна являлись университеты, в которых И. всегда рассматривалась в ряду важнейших гуманитарных наук. В Новое время в разных странах стали возникать историч. общества, члены которых – историки-профессионалы и любители истории – информировали друг друга о результатах исследований, обсуждали историографич. новости. В Новейшее время возникли исследовательские структуры, объединявшие значит. группы специалистов, занятых изучением разл. историч. проблем. На Западе такого рода образования традиционно функционируют, как правило, при университетах; в нашей стране утвердилась практика изучения истории (как и др. наук) в системе Академии наук. Ведущие институты РАН (Ин-т всеобщей истории, Ин-т рос. истории, Ин-т археологии, Ин-т этнологии и антропологии, Ин-т востоковедения, Ин-т славяноведения и др.) сыграли огромную роль в развитии историч. науки в СССР и РФ. Важную функцию выполняют периодич. историч. издания, актуализирующие историографич. изыскания («Вопросы истории», «Новая и новейшая история», «Отечественная история», «Славяноведение», «Археология», «Этнографическое обозрение», «Востоковедение», «Вестник Древней истории» и др.). Невозможно представить себе развитие историч. науки без системы архивов, существующей в нашей стране и за рубежом. Существенный вклад в накопление, хранение и обработку историч. памятников вносят исторические музеи. Развитие историч. науки в Новейшее время потребовало объединения усилий историков на междунар. уровне. Успешно функционируют Междунар. комитет историч. наук (МКИН) и др. организации, объединяющие историков разных стран.
Иллюстрация:
Труды по всеобщей истории. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.