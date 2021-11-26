НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМ

НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМ - направление в европейском и американском искусстве последней трети XX века. Произведения мастеров неоэкспрессионизма отличаются брутальной, агрессивной манерой исполнения, в которой примитивистские формы сочетаются с утрированной экспрессией.

На­прав­ле­ние сло­жи­лось к конца 1970-х годов и ут­вер­ди­лось в начале 1980-х годов с про­ве­де­ни­ем ме­ж­ду­народных вы­ста­вок «Но­вый дух в жи­во­пи­си» (1981 год, Лон­дон) и «Дух вре­ме­ни» (1982 год, Бер­лин). В по­ня­тии неоэкспрессионизма об­об­ща­ют­ся сход­ные яв­ле­ния, воз­ник­шие в раз­ных стра­нах под различными на­име­но­ва­ния­ми: « но­вые ди­кие » в Гер­ма­нии, транс­аван­гард в Ита­лии, «сво­бод­ная фи­гу­ра­тив­ность» (figuration libre) во Фран­ции, «но­вый об­раз» (new image) и «пло­хая жи­во­пись» (bad painting) в США.

Ху­дож­ни­ки неоэкспрессионизма, от­верг­нув та­кие но­ва­ции, как кон­цеп­туа­лизм (см. Кон­цеп­ту­аль­ное ис­кус­ст­во), ми­ни­ма­лизм , пер­фор­манс , ви­део-арт, вер­ну­лись к тра­диционным фор­мам жи­во­пи­си и (в мень­шей ме­ре) скульп­ту­ры. Их про­из­ве­де­ния, как пра­ви­ло, боль­ших раз­ме­ров; крас­ка на­бра­сы­ва­ет­ся раз­ма­ши­сты­ми дви­же­ния­ми круп­ной кис­ти, к гус­то­му кра­соч­но­му слою до­бав­ля­ют­ся другие ма­те­риа­лы - со­ло­ма, пе­сок, гипс, кус­ки тка­ней и де­ре­ва, че­реп­ки, ос­кол­ки стек­ла и т. п. Изо­бра­же­ние со­вре­мен­но­сти в по­лот­нах не­оэкс­прес­сио­ни­стов со­от­но­сит­ся с со­бы­тия­ми ис­то­рии, с ми­фа­ми и ле­ген­да­ми да­лё­ких эпох, с ико­но­гра­фическими и сти­ли­стическими за­им­ст­во­ва­ния­ми из раз­ных куль­тур. Пе­ре­пле­те­ния те­ма­тических ли­ний ове­ва­ют­ся иро­ни­ей, фан­та­зи­ей, нос­таль­ги­ей, ро­ман­тической ме­ланхоли­ей.

Вид­ные пред­ста­ви­те­ли неоэкспрессионизма в Гер­ма­нии - Г. Ба­зе­лиц, Й. Им­мен­дорф, А. Ки­фер, З. Поль­ке, А.Р. Пенк. К нео­экс­прес­сио­ни­стам итальянского тран­са­ван­гар­да от­но­сят­ся С. Киа, Ф. Кле­мен­те, Э. Кук­ки, М. Па­ла­ди­но. Наи­бо­лее вид­ные фи­гу­ры на­прав­ле­ния неоэкспрессионизма в США - Дж. Шна­бел, Э. Фишль, Л. Го­луб, Д. Сал­ле, Дж. Бо­роф­ски. Пред­ста­ви­те­ли французкого «сво­бод­ной фи­гу­ра­тив­но­сти» - Б. Во­тье, Р. Блан­шар, Р. Ком­ба, Э. Ди Ро­за, Ж.М. Бас­кия и другие.

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