НАЗАРЕТ Питер

Уган­дий­ский пи­са­тель.

Пи­шет на англ. яз. Ро­дил­ся в се­мье пе­ре­се­лен­цев из Гоа. Окон­чил фи­ло­ло­гич. ф-т Ун-та в Кам­па­ле (1962). Ста­жи­ро­вал­ся в Лон­до­не и Лид­се (1962–65). В 1965–73 ра­бо­тал в Мин-ве фи­нан­сов Уган­ды. С 1974 жи­вёт в США , пре­по­да­ёт в Ун-те Ай­о­вы. В ху­дож. твор­че­ст­ве за­тра­ги­ва­ет пре­им. про­бле­мы куль­ту­ры, эко­но­мики и по­ли­ти­ки раз­ви­ваю­щих­ся стран (пре­ж­де все­го Аф­ри­ки), а так­же ста­тус мас­со­вой куль­ту­ры в совр. за­пад­ном об­ще­ст­ве: ро­ма­ны «В ко­рич­не­вой ман­тии» («In a brown mantle», 1972), «С ге­не­ра­лом во гла­ве» («The general is up», 1984), пье­сы «Див­ный но­вый кос­мос» («Brave new cosmos», 1965), «Гос­пи­таль» («The hospital»), «X» (обе 1976) и др. С cер. 1980-х гг. вы­сту­па­ет пре­им. как пуб­ли­цист. Со­ста­ви­тель ан­то­ло­гий афр. лит-ры, ав­тор мно­го­числ. ли­те­ра­ту­роведч. и куль­ту­ро­ло­гич. ис­сле­до­ва­ний, в т. ч. «Ли­те­ра­ту­ра аф­ри­кан­ско­го на­ро­да» («Litera­ture of the african people», 1984), «Эд­вин Тум­бо: соз­дать на­цию че­рез по­эзию » («Edwin Thumboo: creating a nation through poetry», 2008).