ПОМПИДУ́
Жорж, французский государственный и политический деятель.
Из семьи учителей. Получил образование в лицее Людовика Великого, в Высшей нормальной школе и Свободной школе политич. наук в Париже. В 1935– 1944 преподавал др.-греч., лат. и франц. языки в лицее Сен-Шарль в Марселе, лицее Ош в Версале и лицее Генриха IV в Париже. В 1945 сотрудник кабинета председателя Врем. правительства Ш. де Голля. В 1948 директор личного кабинета де Голля. В 1954–58 администратор группы банка Ротшильда (см. в ст. Ротшильды). С возвращением де Голля к власти в 1958 вновь директор его кабинета. В 1959–62 директор банка Ротшильда. Одновременно в 1961–62 по поручению де Голля вёл переговоры с Врем. правительством Алжира, завершившиеся подписанием Эвианских соглашений 1962, по которым Алжир получил независимость. С апр. 1962 по июль 1968 премьер-министр и лидер президентского (голлистского) большинства в парламенте Франции. Проводил курс на стабилизацию нац. финансовой системы, модернизацию экономики и её структурную перестройку в соответствии с требованиями Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Во время Всеобщей забастовки 1968 во Франции вёл переговоры с лидерами профсоюзов и руководителями союзов предпринимателей, закончившиеся подписанием Гренельских соглашений, которые положили конец забастовке. В июне 1969 избран президентом Франции. Выступал за дальнейшее развитие Пятой республики по пути «преемственности и диалога», подразумевая под этим сохранение осн. ориентиров внутр. и внешней политики де Голля при их частичной корректировке в соответствии с требованиями времени. Будучи сторонником развития и углубления европ. интеграции, не препятствовал в 1973 вступлению в ЕЭС Великобритании. Выступал против возвращения Франции в воен. организацию НАТО, в то же время проводил курс на нормализацию отношений с США, возобновил франко-амер. политич. и воен. сотрудничество. П. уделял значит. внимание развитию отношений с СССР, во время его президентства были подписаны Протокол 1970 и Принципы сотрудничества 1971, поднявшие франко-советские связи на более высокий уровень. П. 5 раз встречался с Л.И. Брежневым. Продолжал намеченный де Голлем курс на развитие отношений с КНР, в 1973 первым из глав зап.-европ. государств посетил эту страну с офиц. визитом. Инициировал создание музея совр. иск-ва в Париже (см. Национальный центр искусства и культуры им. Ж. Помпиду). Скоропостижно скончался.
Сочинения:
Anthologie de la poésie française. P., 1961 (director de la publication);
Le nœud gordien. P., 1974;
Entretiens et discours, 1968–1974. P., 1975. Vol. 1–2;
Pour rétablir une vérité. P., 1982.
Автор статьи: М.Ц. Арзаканян.