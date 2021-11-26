ОРСЕ́
Музей Орсе (Mus ́ee d’Orsay), художественный музей в Париже.
Расположен в зданиях быв. одноимённого ж.-д. вокзала, построенного к Всемирной выставке 1900, и примыкающего к нему отеля (оба – арх. В. Лалу); в них использование металлич. конструкций и больших остеклённых поверхностей сочеталось с каменными фасадами в стиле бозар. Внешний облик постройки, по условиям заказа, должен был соответствовать классицистич. архитектуре Лувра и Дворца Почётного легиона. После закрытия вокзала (1939) здание использовалось разл. образом. Решение о размещении в нём музея, открывшегося в 1986, принято франц. правительством в 1977. Преобразование здания осуществлялось архит. группой ACT (Р. Бардон, П. Кольбок, Ж. П. Филиппон); в интерьере сохранена главенствующая роль огромного центр. зала со стеклянным перекрытием, вокруг которого было создано 3-уровневое экспозиционное пространство (оформление Г. Ауленти в сотрудничестве с И. Рота, П. Кастильони и Р. Педуцци).
Новый музей, посвящённый иск-ву (преим. французскому) периода 1848–1914, был задуман как связующее звено между Лувром, хранящим работы старых мастеров, и Нац. музеем совр. иск-ва, где экспонируется совр. и новейшее иск-во (после 1914). Коллекция музея О. была сформирована из собрания Лувра [в т. ч. той его части, которая была представлена в Люксембургском музее (см. Люксембургский дворец) до его расформирования в 1937], передавшего работы мастеров, родившихся после 1820; расформированного собрания музея Зала для игры в мяч, а также из Нац. музея совр. иск-ва при его переезде в Национальный центр искусства и культуры им. Ж. Помпиду, откуда поступили работы художников, родившихся до 1870. В дальнейшем новый музей целенаправленно приобретал произведения иск-ва для того, чтобы как можно полнее представить избранный период, выкупая, в частности, работы, ранее принадлежавшие Люксембургскому музею.
Раздел живописи музея О. включает в себя картины мастеров позднего классицизма (Ж. О.Д. Энгр), романтизма (Э. Делакруа, Т. Шассерио), реализма (Г. Курбе, О. Домье, Ж. Ф. Милле, К. Коро), салонного иск-ва (Т. Кутюр, А. В. Бугро и др.), англ. прерафаэлитов (Э. Бёрн-Джонс), импрессионизма (Э. Дега, Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, К. Писсарро, А. Сислей и др.), постимпрессионизма (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек, Ж. Сёра, П. Синьяк, А. Руссо), символизма (Г. Моро, Г. Климт, Дж. Энсор) и др. течений рубежа 19 и 20 вв. Музей хранит также произведения графики (гравюры, коллажи), скульптуры (Ф. Рюд, Ж. Б. Карпо, О. Роден, А. Бари, Дега, Ренуар, А. Майоль, Э. Ж. Далу, К. Клодель, Гоген, М. Россо и др.), декоративно-прикладного иск-ва, фотоискусства и истории архитектуры (модели построек 2-й пол. 19 – нач. 20 вв., архит. графика). В здании музея О. проводятся выставки, спектакли, концерты и кинопоказы.