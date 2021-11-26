МУЗЕЙ ИСКУССТВ В БУДАПЕШТЕ
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ В БУДАПЕШТЕ (Венг. szépművészeti Múzeum) - один из крупнейших художественных музеев в Центральной Европе.
Основан в 1896 году, открыт в 1906 году. Расположен в неоклассицистическом здании 1900-1906 годов (архитекторы А. Шикеданц, Ф. Херцог; в тимпане фронтона - копия скульптурной группы с западного фронтона храма Зевса в Олимпии), которое является частью ансамбля площади Героев с памятником 1000-летию Венгрии (1894-1929 годы) и выставочным залом «Мючарнок» (Дворец искусств, 1895 год).
Основу музея составили произведения из частных собраний (в том числе Эстерхази, М. Зичи, Я. Пальфи). Богатое собрание древне-египетского, античного, византийского искусства, европейской скульптуры и живописи XIII-XVIII веков (А. дель Верроккьо, Л. Кранах Старший, Д. Гирландайо, Джорджоне, Рафаэль, Тициан, Тинторетто, фламандские, голландские, немецкие, английские, французские художники; одно из лучших собраний испанских мастеров), европейской графики (Леонардо да Винчи, А. Дюрер, Рембрандт, А. Ватто и др.), искусства XIX-XX веков, старого венгерского искусства (до конца XVIII века). Произведения венгерского искусства XIX-XX веков переданы в 1957 году в Венгерскую национальную галерею в крепости Буда. Филиал - Музей В. Вазарели в Обуде.