МУЗЕЙ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА

МУЗЕЙ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА - государственный, главный художественный музей Узбекистана.

Ос­но­ван в Таш­кен­те в 1918 году как Му­зей Тур­ке­стан­ско­го народного университета. С 1920 года Таш­кент­ский центральный ху­дожественный му­зей, с 1924 года Таш­кент­ский му­зей ис­кусств, с 1935 года Му­зей ис­кусств Узбекистанской ССР, с 1991 года современное название.

До 1935 года рас­по­ла­гал­ся в бывшем двор­це великого князя Ни­ко­лая Кон­стан­ти­но­ви­ча (1889-1891 годы, ар­хи­тек­то­ры В.С. Гейн­цель­ман, А.Л. Бе­нуа), в 1935 году пе­ре­ве­дён в зда­ние Народного до­ма (сне­се­но по­сле зем­ле­тря­се­ния 1966 года), но­вое зда­ние вы­строе­но в 1974 году (ар­хи­тек­то­ры И.А. Аб­ду­лов, А.К. Ни­ки­фо­ров, С.А. Ро­зен­б­люм).

В ос­но­ве со­б­ра­ния - про­из­ве­де­ния из на­цио­на­ли­зированных кол­лек­ций (в том числе великий князь Ни­ко­лая Кон­стан­ти­но­ви­ча), из Тур­ке­стан­ско­го крае­ведческого му­зея, по­сту­п­ле­ния из му­зей­ных фон­дов Мо­ск­вы и Пет­ро­гра­да-Ле­нин­гра­да (в 1920-1924 годах пе­ре­да­ны порт­ре­ты кис­ти В.Л. Бо­ро­ви­ков­ско­го, В.А. Тро­пи­ни­на, К.П. Брюл­ло­ва, И.Е. Ре­пи­на и др.).

В 1930-е годы при­об­ре­те­ны кар­ти­ны Ф.С. Ро­ко­то­ва, Д.Г. Ле­виц­ко­го, И.Н. Крам­ско­го, Б.М. Кус­то­дие­ва, И.И. Ле­ви­та­на и др. От­де­лы: де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство Уз­бе­ки­ста­на; изо­бра­зительное искусство Уз­бе­ки­ста­на и стран СНГ (в том числе про­из­ве­де­ния ан­тич­но­го и средневекового пе­рио­дов, най­ден­ные на тер­ри­то­рии Уз­бе­ки­ста­на; ра­бо­ты ху­дож­ни­ков Р.А. Ах­ме­до­ва, У. Тан­сык­бае­ва, Р.М. Ти­му­ро­ва и др.); российское и западно-ев­ропейское искусство (в том числе ико­ны, жи­во­пись российских ху­дож­ни­ков XVIII-XX веков; кар­ти­ны мас­те­ров, ра­бо­тав­ших в Средней Азии, - В.В. Ве­ре­ща­ги­на, И.С. Ка­за­ко­ва, Н.Н. Ка­ра­зи­на, Р.К. Зом­ме­ра и др.; ме­бель XVII-XVIII веков); искусство стран Вос­то­ка (Ки­тая, Ко­реи, Япо­нии, Ин­дии, Ира­на).

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