МУЗЕЙ ИНДЕЙЦА

Национальный музей американского индейца при Смитсоновском институте в США - одно из крупнейших этнографических собраний в мире.

Основное зда­ние на­хо­дит­ся на Мол­ле (Национальной ал­лее) в Ва­шинг­то­не (с 2004 года; зда­ние и тер­ри­то­рия му­зея спро­ек­ти­ро­ва­ны пред­ста­ви­те­ля­ми различных ин­дей­ских пле­мён - Д. Кар­ди­на­лом, Дж. Джон­сом и др.); фи­лиа­лы - в Нью-Йор­ке (Центр Дж. Г. Хея, с 1994 года - в зда­нии бывшей Нью-Йорк­ской та­мож­ни на юге остова Ман­хэт­тен, архитектор К. Гил­берт, 1907 год) и Центр куль­тур­ных ре­сур­сов в городе Сьют­ленд, штат Мэ­ри­ленд (с 1999 года).

Музей индейца ос­но­ван в 1916 году и от­крыт в 1922 году ин­же­не­ром, кол­лек­цио­не­ром и ар­хео­ло­гом Дж. Г. Хе­ем (1874-1957 годв; ди­рек­тор му­зея до 1956 года). В 1989 году Музей пе­ре­дан Смит­со­нов­ско­му институту. Кол­лек­ция и ис­сле­до­ва­тель­ская дея­тель­ность му­зея по­свя­ще­ны ис­то­рии и куль­ту­ре ко­рен­но­го на­се­ле­ния Аме­ри­ки. Кол­лек­ция со­дер­жит ар­хео­ло­гические и эт­но­гра­фические ма­те­риа­лы, фо­то­гра­фии, филь­мы и ау­дио­за­пи­си, ар­хив.

Экс­по­зи­ция пред­став­ля­ет все ин­дей­ские пле­ме­на США, боль­шин­ст­во пле­мён Ка­на­ды и многие на­ро­ды Центральной и Южной Аме­ри­ки. Ре­гу­ляр­но уст­раи­ва­ют­ся вы­став­ки, об­ра­зо­ват. про­грам­мы, по­ка­зы эт­но­гра­фических филь­мов, пред­став­ле­ния ин­дей­ско­го искусства, жи­вой куль­ту­ры и кух­ни. Музей индейца ра­бо­та­ет в тес­ном взаи­мо­дей­ст­вии с ин­дей­ски­ми об­щи­на­ми. Из­да­ёт­ся еже­квар­таль­ный журнал «Аме­ри­кан­ский ин­де­ец».

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