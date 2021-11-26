МУЗЕЙ ГЕТТИ

МУЗЕЙ ГЕТТИ - круп­ней­ший ху­до­же­ст­вен­ный му­зей на западном по­бе­ре­жье США, один из ве­ду­щих ме­ж­ду­народных цен­тров по изу­че­нию и со­хра­не­нию про­из­ве­де­ний ис­кус­ст­ва.

В ос­но­ве со­б­ра­ния - кол­лек­ция американского неф­тя­но­го про­мыш­лен­ни­ка П. Гет­ти (1892-1976 годы), с 1930-х годов при­об­ре­тав­ше­го пред­ме­ты французского де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (в том числе ме­бель XVIII века), про­из­ве­де­ния ан­тич­но­го искусства (пре­имущественно древнегреческой и древнеримской скульп­ту­ры), так­же кар­ти­ны различных эпох и школ.

В 1954 году Гет­ти (с 1951 года жил в различных стра­нах Ев­ро­пы и на Вос­то­ке, с 1959 года - в Ве­ли­ко­бри­та­нии) от­крыл на сво­ём ран­чо в Ма­ли­бу му­зей, управ­ляе­мый специально со­здан­ным тра­стом. В 1968-1974 годах для Музея Гетти по­строе­но но­вое зда­ние в Ма­ли­бу - так называемая Вил­ла Гет­ти, пред­став­ляю­щая со­бой ре­кон­ст­рук­цию Вил­лы Па­пи­ру­сов (или Пи­зо­ни) в Гер­ку­ла­ну­ме (ра­бо­ты вы­пол­ня­лись фир­мой «Langdon and Wilson»; рес­тав­ри­ро­ва­на в 2002 году, ны­не со­дер­жит ан­тич­ную кол­лек­цию).

Ос­таль­ная часть Музея Гетти с 1997 года - в но­вом зда­нии в Лос-Анд­же­ле­се (архитектор Р. Мей­ер). В 1982 году траст по­лу­чил за­ве­щан­ные ему все день­ги ос­но­ва­те­ля, что сде­ла­ло Музей Гетти са­мым бо­га­тым в США. Кол­лек­ции Музея Гетти по­сто­ян­но по­пол­ня­ют­ся (пре­имущественно жи­во­пи­си - кар­ти­ны Я. Пон­тор­мо, Рем­бранд­та, Ж.Л. Да­ви­да, К. Мо­не , П. Се­зан­на и других ху­дож­ни­ков XV - начала XX века; так­же со­б­ра­ния ри­сун­ков, книж­ной ми­ниа­тю­ры, ев­ропейской скульп­ту­ры XVI-XVIII веков). В струк­ту­ру соз­дан­но­го Цен­тра Гет­ти вхо­дят, по­ми­мо му­зея, об­ра­зо­вательный центр, институт кон­сер­ва­ции с рес­тав­рационными мас­тер­ски­ми и ла­бо­ра­то­рия­ми, ис­сле­до­ва­тель­ский институт с об­шир­ной библиотекой, фо­то­те­кой, от­де­лом ис­то­рии про­ис­хо­ж­де­ния кар­тин и так далее.

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