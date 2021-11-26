МУЗЕЙ ГЕТТИ
МУЗЕЙ ГЕТТИ - крупнейший художественный музей на западном побережье США, один из ведущих международных центров по изучению и сохранению произведений искусства.
В основе собрания - коллекция американского нефтяного промышленника П. Гетти (1892-1976 годы), с 1930-х годов приобретавшего предметы французского декоративно-прикладного искусства (в том числе мебель XVIII века), произведения античного искусства (преимущественно древнегреческой и древнеримской скульптуры), также картины различных эпох и школ.
В 1954 году Гетти (с 1951 года жил в различных странах Европы и на Востоке, с 1959 года - в Великобритании) открыл на своём ранчо в Малибу музей, управляемый специально созданным трастом. В 1968-1974 годах для Музея Гетти построено новое здание в Малибу - так называемая Вилла Гетти, представляющая собой реконструкцию Виллы Папирусов (или Пизони) в Геркулануме (работы выполнялись фирмой «Langdon and Wilson»; реставрирована в 2002 году, ныне содержит античную коллекцию).
Остальная часть Музея Гетти с 1997 года - в новом здании в Лос-Анджелесе (архитектор Р. Мейер). В 1982 году траст получил завещанные ему все деньги основателя, что сделало Музей Гетти самым богатым в США. Коллекции Музея Гетти постоянно пополняются (преимущественно живописи - картины Я. Понтормо, Рембрандта, Ж.Л. Давида, К. Моне, П. Сезанна и других художников XV - начала XX века; также собрания рисунков, книжной миниатюры, европейской скульптуры XVI-XVIII веков). В структуру созданного Центра Гетти входят, помимо музея, образовательный центр, институт консервации с реставрационными мастерскими и лабораториями, исследовательский институт с обширной библиотекой, фототекой, отделом истории происхождения картин и так далее.