МУР ГЕНРИ
МУР ГЕНРИ (псевдоним; настоящая фамилия - Спенсер) - английский скульптор и график.
Родился в шахтёрской семье. С 17 лет начал преподавать в местной школе. В 1917 году был призван в армию и в боях при Камбре получил отравление газами. Учился в Художественном колледже в Лидсе (1919-1921 годы) и Королевском колледже искусств в Лондоне (1921-1924 годы); в 1924-1931 годах преподавал там же, в 1932-1939 годах возглавлял скульптурное отделение Школы искусств в Челси (Лондон).
Творческая индивидуальность Мура сложилась под влиянием пластики Древнего мира, стран Африки и Океании, которую он в студенческие годы изучал в Британском музее. В 1923 году посетил Париж, в 1926 году путешествовал по Франции и Италии. Увлечение парижского авангарда искусством примитива укрепило его уверенность в правильности избранного пути; значительное влияние оказало на Мура также творчество Дж. Эпстейна, рано погибшего скульптора Г. Годье-Бжеска, П. Пикассо, Х. Арпа и А. Джакометти.
В ранних скульптурах Мура сознательно стилизует пластический язык искусства архаики, доколумбовой Америки, итальянского Проторенессанса («Голова девушки», 1922 год, «Мать и дитя», 1924-1925 годы; обе - Городская художественная галерея, Манчестер; «Маска», 1929 год, Художественная галерея, Лидс).
В 1930-е годы он находит собственный образный мир, опирающийся на широкий спектр искусственных и естественных форм: архаические и классические скульптуры, менгиров, валунов, подводного органического мира, костей, раковин и тому подобное.
Формосозидание мыслится им как процесс, уходящий корнями в глубины истории Земли; при таком подходе нет принципиальной разницы между классическим мимесисом и абстракцией, ибо сознательная деятельность человека лишь продолжает стихийное творчество природы.
В «абстрактных» скульптурах Мура угадывается не только затаившийся в них «свёрнутый» образ, но и сами природные формы, их силовые напряжения («Композиция», 1931 год, «Изваяние», около 1936 года; обе - фонд Г. Мура, Мач-Хедем); некоторые работы близки сюрреализму («Две фигуры», 1934 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк). Мур создаёт «вдавленные» формы со сквозными проёмами, объёмы, расколотые на несколько частей, фигуры, прорастающие одна в другую, «сдвоенные» формы и так далее.
В начале войны Мур в качестве официального военного художника создал серии зарисовок (цветные карандаши, мел, тушь, акварель, 1940-1941 годы) лондонского метро и бомбоубежищ - экспрессивные образы людей, загнанных в узкие тоннели, сгрудившихся в беспомощных позах во мраке подземелья. Эти рисунки отличаются красотой колорита и фактуры, тонкой моделировкой светлых, почти прозрачных фигур.
В серии, посвящённой шахтёрам (1942 год), фигуры также уподобляются теням, блуждающим в темноте преисподней. В 1940 году лондонская мастерская Мура пострадала во время бомбардировки; он приобрёл старый фермерский дом «Хоглендс» в деревне Перри-Грин, который стал местом его постоянного жительства. Здесь Мур построил несколько мастерских, а в саду и на близлежащих территориях устанавливал свои скульптуры.
Возрождая монументальную пластику, органично врастающую в природную, архитектурную и городскую среду, Мур использовал различные техники, материалы и приёмы - прямую рубку в дереве и камне, отливку в бронзе, свинце или бетоне. Для церкви Святого Матфея в Нортгемптоне создал статую «Мадонна с Младенцем» (1943-1944 годы), в которой, опираясь на формы романской пластики, выразил идею вечности в мощных, незыблемых каменных массах.
В «Семейной группе» (1944-1949 годы), первоначально предназначавшейся для двора спроектированной В. Гропиусом экспериментальной школы близ Кембриджа, камерный сюжет обретает монументальность в могучих, монолитных формах (группа была повторена в 5 экземплярах, в том числе в лондонской галерее Тейт, перед Музеем современного искусства в Нью-Йорке, в саду загородного дома Н. Рокфеллера).
Выполняя авторские копии, Мур стремился обеспечить своим скульптурам разный контекст, поскольку их «геологические» формы не только естественно вписываются в ландшафт, но и притягивают к себе природное окружение, образуя с ним неповторимое единство. Бронзовая группа «Король и королева» (1952-1953 годы), установленная в Шотландии близ Дамфриса, словно вырастает из холма, наподобие обнажившихся выветренных скал; тонкие фигуры с вогнутыми формами и дырами глазниц ассоциируются также с изваяниями древних цивилизаций.
Монументальный ансамбль перед зданием «Тайм-Лайф» в Лондоне (1952-1953 годы) решён в соответствии с духом архитектурно организованной городской среды: в проёмы каменной балюстрады встроены сложные пластические формы, напоминающие древние криптограммы; расположенная на террасе полулежащая женская фигура вызывает реминисценции античной пластики.
Мотивы фронтонов и метоп храма Зевса в Олимпии вдохновили Мура на создание серии фигур воинов, упавших или сидящих с выставленным вперёд щитом. Композиционная идея лежащей фигуры разрабатывалась им в разных вариантах - от компактных, плотно сомкнутых объёмов каменного блока до полуабстрактных, свободно текущих форм.
В работах второго типа просветы, образуемые сгибами рук и ног, дополняются округлыми отверстиями в корпусе, благодаря чему возникают «решётчатые» структуры, в которых формы человеческого тела сближаются с гибкими очертаниями природных форм - переплетениями ветвей и тому подобным.
«Пейзажный» характер таких фигур ярко проявляется в естественном ландшафте, где световоздушные потоки свободно взаимодействуют со сквозными формами пластики («Лежащая обнажённая», 1951 год, на территории Музея современного искусства в Эдинбурге). В так называемых струнных скульптурах натянутые между выступающими объёмами струны наглядно выявляют противоборство разнонаправленных сил («Струнная скульптура. Мать и дитя», 1938 год, «Корзина для птиц», 1939 год; обе - фонд Г. Мура; «Невеста», 1939-1940 годы, Музей современного искусства, Нью-Йорк).
Пластическая тема фигуры, пронзающей пространство, развивается Муром в «сдвоенных» формах (внутренней и внешней). Так, в начатой во время войны серии «Шлемы» внешняя форма уподобляется панцирю, рыцарским доспехам, скрывающим грозный лик воителя («Шлем», 1939-1940 годы, «Голова-шлем № 1», 1950 год; обе - фонд Г. Мура; «Голова-шлем № 2», 1950 год, Государственная художественная галерея, Штутгарт).
В дальнейшем мотив ядра-оболочки нередко ассоциируется с бутоном, почкой дерева, коконом, раковиной («Внутренняя и внешняя вертикальные формы», 1953-1954 годы, Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало). В «разорванных» фигурах Мура максимально приближается к первозданным формам ландшафта и древних мегалитических сооружений («Трёхчастная лежащая фигура № 1», 1961-1962 годы, фонд Г. Мура; «Лежащая фигура», 1963-1965 годы, Линкольн-центр, Нью-Йорк).
К этим «расщеплённым» формам примыкают скульптуры мощных объёмов, стоящие без пьедестала и уподобленные обнажившемуся остову земли («Вертикальный мотив № 1. Крест», 1955-1956 годы, близ Дамфриса; «Две крупные формы», 1966-1969 годы, перед зданием Художественной галереи Онтарио в Торонто; «Арка», 1969 год, Кенсингтон-гарденс в Лондоне). К числу наиболее известных монументов Мура относятся «Лежащая фигура» перед зданием ЮНЕСКО в Париже (1957-1958 годы), «Энергия атома» в кампусе Чикагского ун-та (1964-1966 годы), композиция «Холмистые арки» перед церковью Карлскирхе в Вене (1973 год).
Мур занимался также печатной графикой (с 1931 года): серия «Стонхендж», иллюстрации к «Поэмам» У.Х. Одена (все 1973 года) и другое. В 1974 году открыт Центр скульптур Мура в Художественной галерее Онтарио в Торонто; в 1977 году в Мач-Хедеме основан фонд Мура со значительной коллекцией его произведений.