МУБЕРГ КАРЛ АРТУР ВИЛЬХЕЛЬМ
МУБЕРГ КАРЛ АРТУР ВИЛЬХЕЛЬМ - шведский писатель.
Сын крестьянина. Работал на стекольном заводе, лесозаготовках и другом. В 1913 году вступил в социал-демократический молодёжный клуб. В 1919-1927 годах работал журналистом; под псевдонимом Вилле из Мумолы (Ville i Momåla) публиковал очерки и рассказы в газетах, издал публицистическуюкнигу. «В гимнастёрке и полотняных брюках» («I vapenrock och linnebyxor», 1921 год).
Первое сочинение Муберга, подписанное собственным именем, - роман о жизни сельского пролетариата «Семья Раска» («Raskens», 1927 год) - принесло писателю признание критики и читателей. Тема дилогии «Вдали от шоссе» («Långt från landsvägen», 1929 год) и «Связанные руки» («De knutna händerna», 1930 год) - влияние капиталистических отношений на жизнь деревни.
Большой успех выпал на долю исторического романа «Скачи в ночь!» («Rid i natt!», 1941 год, в русском переводе - «Ночной гонец», 1979 год), в котором проводились параллели между крестьянским сопротивлением немецким угнетателям в XVII веке и событиями 2-й мировой войны. Международная известность снискал монументальный цикл романов об эмиграции шведских крестьян в Америку в середине XIX века: «Эмигранты» («Utvandrarna», 1949 год), «Иммигранты» («Invandrarna», 1952 год), «Новосёлы» («Nybyggarna», 1956 год) и «Последнее письмо в Швецию» («Sista brevet till Sverige», 1959 год).
Среди других сочинений: социально-психологический роман «Мужняя жена» («Mans kvinna», 1933 год, русский перевод 1979 года); отчасти автобиографичная романная трилогия «Плохо по поведению» («Sänkt sedebetyg», 1935 год), «Бессонница» («Sömnlös», 1937 год) и «Дайте нам землю!» («Giv oss jorden!», 1939 год); антимилитаристский роман «Человек со сломанным ружьём» («Soldat med brutet gev ̈ar», 1944 год); драмы и комедии: «Жена» («Hustrun», 1929 год), «Насилие» («Våld», 1933 год), «Судья» («Domaren», 1957 год, русский перевод 1960 года), «Сказочный принц» («Sagoprinsen», 1962 год, русский перевод 1967 года).
Сочинения:
Dramatik. Stockh., 1957. Bd 1–3; Избранное. Л., 1979.