МРОЖЕК СЛАВОМИР

МРОЖЕК СЛАВОМИР - польский писатель, драматург, эссеист, художник.

Из се­мьи поч­то­во­го слу­жа­ще­го. В 1949 году учил­ся на ар­хитектурном факультете Кра­ков­ско­го по­ли­тех­нического института. С 1953 года сис­те­ма­ти­че­ски пуб­ли­ку­ет цик­лы са­ти­рических ри­сун­ков. С 1963 года жил в Ита­лии , Фран­ции , Мек­си­ке ; с 1978 года гра­ж­да­нин Фран­ции; в 1996 году вер­нул­ся в Кра­ков. В 2008 года пе­ре­ехал во Фран­цию.

Пе­ча­та­ет­ся с 1950 года. Из­дал сборники рас­ска­зов «Прак­тич­ные по­лу­дос­пе­хи» («P ́oł- pan­cerze praktyczne», 1953 год), «Слон» («Sł o ́n», 1957 год), «Свадь­ба в Ато­ми­цах» («Wesele w Atomicach», 1959 год), «Дождь» («Deszcz», 1962 год), «Два пись­ма» («Dwa listy», 1974 год), «До­но­сы» («Donosy», 1983 год) и др.

Наи­боль­шую из­вест­ность сни­скал как дра­ма­тург; де­бю­ти­ро­вал гро­те­ск­но-са­ти­рической пье­сой «По­ли­ция» («Policja», 1958 год, русский перевод 2001 год). Ран­нее дра­ма­тур­гическое твор­че­ст­во Мрожека свя­за­но с тра­ди­ци­ей аб­сур­да те­ат­ра: «Стра­да­ния Пет­ра О’Хейя» («Męc­ze ́nstwo Piotra Oheya», 1959 год), «Ин­дюк» («Indyk», 1960 год, русский перевод, 1990 год), «В от­кры­том мо­ре» («Na peł nym morzu», 1960 год, русский перевод, 1966 год), «Ка­роль» («Karol», 1961 год, русский перевод, 1990 год), «Стрип­тиз» («Strip-tease», 1961 год, русский перевод, 1988 год).

В при­нёс­шей Мрожеку ми­ро­вую сла­ву пье­се «Тан­го» («Tango», 1964 год, русский перевод 1988 год), а так­же пье­сах «Порт­ной» («Kra­wiec», 1964 год, опубликована в 1977 году, русский перевод 1995 год), «Сча­ст­ли­вое со­бы­тие» («Szczę ́s­li­we wydarzenie», 1973 год), «Бой­ня» («Rze ́z­nia», 1971 год, русский перевод 1990 год) Мрожек при по­мо­щи гро­те­ск­но­го за­ост­ре­ния обы­ден­ных си­туа­ций кри­ти­ку­ет ме­ха­низ­мы вла­сти, вы­смеи­ва­ет сте­рео­ти­пы обы­ва­тель­ско­го мыш­ле­ния.

В пье­се «Эмиг­ран­ты» («Emi­granci», 1974 год, русский перевод 1988 год) ост­рая соци­аль­но-по­ли­тич. са­ти­ра сме­ня­ет­ся ана­ли­зом нрав­ст­вен­но-фи­лософских про­блем. Ис­поль­зо­ван­ный в пье­се при­ём столк­но­вения ан­ти­но­мий (Вос­ток/За­пад, бед­ность/бо­гат­ст­во, уда­ча/не­ве­зе­ние и др.) Мрожек раз­ви­ва­ет в пье­сах: «По­сол» («Amba­sa­dor», 1982 год, русский перевод 1994 год), «Лет­ний день» («Letni dzień», 1983 год, русский перевод 1992 год), «Кон­тракт» («Kon­trakt», 1986 год, русский перевод 1988 год), «Вдо­вы» («Wdowy», 1992 год, русский перевод 1995 год).

Ав­тор эпического цик­ла ис­то­рических драм: «Пеш­ком» («Pieszo», 1981 год), «Порт­рет» («Por­tret», 1987 год, русский перевод 1988 год), «Лю­бовь в Кры­му» («Mił o ́s ́c na Krymie», 1993 год, русский перевод 1994 год), где в ме­та­фо­ри­че­ски-ас­со­циа­тив­ной фор­ме пред­став­ле­на ис­то­рия Рос­сии XX века. Сре­ди других со­чи­не­ний: по­вес­ти «Ма­лень­кое ле­то» («Maleńkie lato», 1956 год), «Бег­ст­во на юг» («Ucieczka na po­ludnie», 1961 год), ки­но­сце­на­рии, пуб­ли­ци­сти­ка; ав­то­био­гра­фичной кни­ги «Моя ав­то­био­гра­фия» («Moja autobiografia», 1988, русский перевод 2000 год), «Днев­ник воз­вра­ще­ния» («Dzien­nik powrotu», 2000 год, русский перевод 2004 год), «Вал­та­сар» («Baltazar. Autobio­grafia», 2006 год, русский перевод 2008 год), «Днев­ник. 1962-1989 годы» («Dziennik. 1962-1989», тома 1-3, 2010 год).

Сочинения:

Хо­чу быть ло­ша­дью. М., 1990;

Dzieła zebrane. Warsz., 1994–1998. T. 1-12;

Как я сра­жал­ся и дру­гие не ме­нее уди­ви­тель­ные ис­то­рии из раз­ных книг и жур­на­лов. М., 1995;

Rysunki zebrane. Gdańsk, 1997-2005. T. 1-6;

Мои воз­люб­лен­ные Кри­во­нож­ки. СПб., 2000;

Тес­та­ри­ум: Из­бран­ные пье­сы и рас­ска­зы. М., 2001;

Varia. Warsz., 2003-2005. T. 1-3.