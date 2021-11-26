МОУЭТ ФАРЛИ МАК-ГИЛЛ
МОУЭТ ФАРЛИ МАК-ГИЛЛ - канадский писатель.
Сын библиотекаря. Обучение Моуэта на биологическом факультете Университета Торонто было прервано в годы 2-й мировой войны службой в составе американского корпуса в Европе. После окончания Университета Торонто (1949) принимал участие в научных экспедициях, в том числе в канадскую тундру.
С позиций ревностного эколога жёстко критиковал политику США; примыкал к партии зелёных. Дебютировал книгой «Люди Оленьего края» («People of the Deer», 1952 год, русский перевод 1963 года), где описал жизнь северных племён, способных противостоять суровому климату, но погибающих под натиском западной цивилизации. Автор преимущественно публицистических романов и повестей, которым присущи занимательность, гуманистический пафос, внимание к экологической проблематике: книги «Отчаявшийся народ» («The desperate people», 1959 год, русский перевод 1963 года), «Испытание льдом» (1960 год, русский перевод 1966 год), «He кричи: "Волки!"» («Never cry wolf!», 1963 год, русский перевод 1968 год), «Кит на заклание» («A whale for the killing», 1972 год, русский перевод 1977 год), «Канадский Север сегодня» («Canada north now», 1976 год), «Трагедии моря» («Sea of slaughter», 1984 год, русский перевод 1988 год), «Прогулка по земле» («Walking on the land», 2000 год) и др.
Автор произведений для детей (в том числе книга «Собака, которая не хотела быть просто собакой», «The dog who wouldn’t be», 1957 год, русский перевод 1981 год), мемуаров и др.
Сочинения:
Проклятие могилы викинга. М., 2003;
От ариев до викингов, или Кто открыл Америку. М., 2004;
Bay of spirits: a love story. N. Y., 2007;
Eastern passage. Plasttsburgh, 2010.