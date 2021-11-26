МОТЕРУЭЛЛ РОБЕРТ

МОТЕРУЭЛЛ РОБЕРТ - американский жи­во­пи­сец, гра­фик.

Изу­чал литературу, фи­ло­со­фию и пси­хо­логию в Стан­форд­ском, за­тем в Гар­вард­ском университетах . В 1938-1939 годы по­се­тил Па­риж, где ув­лёк­ся современной жи­во­пи­сью, ре­шив стать ху­дож­ни­ком. В Ко­лум­бий­ском университете изу­чал ис­то­рию искусства (1940-1941 годы) под руководством М. Ша­пи­ро. В это же вре­мя по­зна­ко­мил­ся с Р. Мат­та и груп­пой сюр­реа­ли­стов, эмиг­ри­ро­вав­ших в США во вре­мя вой­ны. От сюр­реа­лиз­ма им был вос­при­нят прин­цип пси­хического ав­то­ма­тиз­ма, фик­си­рую­щий дея­тель­ность под­созна­ния.

Это на­шло от­ра­же­ние в пер­вой зна­чительной ра­бо­те художника - се­рии ри­сун­ков «Мек­си­кан­ская тет­радь» (1941). Став од­ним из ве­ду­щих мас­те­ров аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма (на­ря­ду с Дж. Пол­ло­ком, Ф. Клай­ном и другими), ис­поль­зо­вал ме­тод ав­то­ма­ти­че­ско­го пись­ма, по­лу­чив­ше­го впо­след­ст­вии название «жи­во­пись дей­ст­вия». Для его жи­во­пи­си ха­рак­тер­ны круп­ные фор­мы чёр­но­го цве­та, пря­мо­ли­ней­ные или скруг­лён­ные, на­ло­жен­ные на об­шир­ные хол­сты ши­ро­ким жес­том.

Не­ред­ко на­пол­нял свои аб­ст­ракт­ные по­лот­на ис­то­рическими, литературными, об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическими ас­со­циа­ция­ми. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ра­бот - боль­шая се­рия (свыше 140 по­ло­тен) «Эле­гии для Ис­пан­ской рес­пуб­ли­ки» (на­ча­та в 1949 году), сво­его ро­да ре­к­ви­ем по по­гиб­шим в гражданской вой­не в Ис­па­нии . Се­рия «От­кры­тые» (1968-1972 годы) стро­ит­ся на мас­штаб­ных плос­ко­стях ров­но­го цве­та, про­ре­зан­ных тон­ки­ми ли­ния­ми ри­сун­ка. В ма­лых кар­ти­нах 1950-1960-х годов про­яви­лось ли­рическое на­ча­ло (се­рия «Je t’aime», 1954-1958 годы); пей­заж­ные цик­лы («Лет­ние ог­ни» и «Ря­дом с мо­рем») вы­пол­не­ны час­тич­но в тех­ни­ке кол­ла­жа. В это вре­мя художник мно­го ра­бо­тал в тех­ни­ках ли­то­гра­фии , офор­та, цвет­ной ак­ва­тин­ты.

Пре­по­да­вал (в том числе в Ко­лум­бий­ском университете). Пи­сал ста­тьи для различных пе­рио­дических из­да­ний, из­да­вал журнал «Possibilities» (с 1947 года), под­го­то­вил к пе­ча­ти се­рию «До­ку­мен­тов со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва» (1944-1961 годы), в том числе ан­то­ло­гию «Ху­дож­ни­ки и по­эты да­да­из­ма» (1951), сыг­рав­шую важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии аван­гард­ных дви­же­ний 1960-х годов.

Сочинения:

The writings. Berk., 2007.