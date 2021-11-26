«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ»
«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ». «The Moscow daily news» (1930-1949 годы), «The Moscow news» (с 1956 года; выходила в основном еженедельно). Общественно-политическая газета в СССР и РФ.
Основана американской журналисткой, сторонницей идеи мировой пролетарской революции А.Л. Стронг в 1930 году как англоязычное издание для иностранных специалистов в СССР.
Выходила при Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей; 1-й номер - под девизом «Советская власть и американская техника построят социализм».
В 1949 году, в ходе кампании по борьбе с космополитизмом, закрыта решением Политбюро ЦК ВКП(б), главный редактор М.М. Бородин снят с работы, арестован и осуждён по делу Европейского антифашистского комитета, Стронг выслана из СССР по обвинению в шпионаже в пользу США, впоследствии активная участница «культурной революции» 1966-1976 годы в Китае.
Издание возобновлено в 1956 году (с 1958 года орган Союза советских обществ дружбы, позднее - Агентства печати «Новости», с 1991 года частное издание). Печаталась в Москве, а также в США, Израиле, Германии и Австралии.
Выходит на английском и арабском языках (1969 - начало 1990-х годов, вновь с 2009 года), на русском язяке (1980-2007 годы и с 2010 года), издавалась также на французском, испанском, эстонском и др. языках.
Русская версия «Московских новостей» с середины 1980-х годов (главный редактор Е.В. Яковлев) являлась одним из основных проводников идей перестройки М.С. Горбачёва, распространялась в 140 странах.