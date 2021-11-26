МОРИСОН СЭМЮЭЛ ЭЛИОТ
Морисон Сэмюэл Элиот - американский историк, контр-адмирал (1951 год).
Из старинной новоанглийской семьи.
Учился в Гарвардском университете, Школе политических наук (Париж). В 1912 году получил докторскую степень.
Преподавал в Калифорнийском университете в Беркли (1912-1915 годы), Оксфорде (1922-1925 годы), Университете Джонса Хопкинса (1941-1942 годы), Гарварде (1915-1917 годы, 1919-1922 годы, 1925-1942 годы, 1946-1955 годы, профессор с 1925 года).
Во время Первой мировой войны один из советников полковника Э.М. Хауса.
В январе - июне 1919 года на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов занимался финансовыми и прибалтийским вопросами.
В 1939 и 1940 годы повторил на парусном судне маршрут путешествий Х. Колумба.
В период Второй мировой войны участвовал в высадке десанта США в Северной Африке в ноября 1942 года, битве при о. Коломбангара (13 июля 1943 года), других операциях.
В 1950 годы президент Американской исторической ассоциации, в 1938-1950 годы Американского антикварного общества (Вустер, штат Массачусетс).
Труды С.Э. Морисон, основанные на богатом архивном материале и отличающиеся безупречной логикой и стилем изложения, посвящены истории морских открытий и торговли, Новой Англии, Гарвардского университета, морской операций Второй мировой войны.
Автор популярного учебника по истории США (совместно с Г.С. Ком-маджером).
Пулитцеровская премия (1943 год, 1960 год).
В Бостоне С.Э. Морисону установлен памятник (1982 год).
Сочинения:
The life and letters of H. G. Otis, Federalist. Boston; N. Y., 1913. Vol. 1–2;
The Maritime history of Massachusetts, 1783–1860. Boston, 1921. Boston, 1979;
Oxford history of the United States, 1783–1917. Oxf., 1927. Vol. 1–2;
Builders of the Bay Colony. Boston, 1930;
Harvard college in the XVII century. Camb. (Mass.), 1936. Vol. 1–2;
Three centuries of Harvard, 1636–1936. Camb. (Mass.), 1936;
Portuguese voyages to America in the XV century. Camb. (Mass.), 1940;
Admiral of the Ocean Sea. Boston, 1942. Vol. 1–2;
History of United States naval operations in World War II. Boston, 1947–1962. Vol. 1–15;
The intellectual life of colonial New England. 2nd ed. N. Y., 1956;
Христофор Колумб, мореплаватель. М., 1958;
J. P. Jones: a sailor’s biography. Boston, 1959;
Oxford history of the American people. N. Y., 1965;
«Old Bruin»: Commodore M. C. Perry. Boston, 1967;
The European discovery of America. N. Y., 1971–1974. Vol. 1–2;
S. de Champlain: Father of New France. Boston, 1972;
Американский ВМФ во Второй мировой войне. М.; СПб., 2002–2005. Т. 1–10.