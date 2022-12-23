МОРАВЧИК , ДЬЮЛА

Моравчик ( венг. Moravcsik) , Дьюла (29.01.1892, Будапешт — 10.12.1972, там же) — историк-византинист, филолог-классик, академик Венгерской академии наук, почетный доктор Афинского университета, член-корреспондент Австрийской, Баварской, Болгарской и Германской академий наук. Изучал греческую, латинскую и венгерскую филологию в Будапештском университете. Стажировался в Риме (1911), Париже (1913) и Мюнхене (1913). В 1914 получил степень доктора, преподавал латинский и греческий языки в университете. В 1915 призван в армию, участвовал в боях на Восточном фронте. С 1915 по 1920 находился в лагерях для пленных в Красноярске, затем в Иркутске, где выучил русский язык. В 1920 бежал из плена, в 1920—1923 работал преподавателем в гимназии и в колледже имени барона Йожефа Этвёша в Будапеште, затем в Будапештском университете: с 1924 — доцент, с 1936 по 1967 — ординарный профессор греческой филологии. С 1936 — член-корреспондент Венгерской академии наук, с 1945 — действительный член Венгерской академии наук. В 1964 — вице-председатель Международной ассоциации византинистов. Опубликовал около 300 книг и статей на разных языках. Основная область научных интересов — отношения Византии с венграми и тюркскими народами Сев. Причерноморья (печенеги, хазары), культурное и церковное влияние Византии на народы Центральной Европы. Основным трудом М. является «Byzantinoturcica» — исчерпывающий свод византийских источников о венграх и тюркских народах Сев. Причерноморья. М. осуществил первое критическое издание трактата «Об управлении империей» императора Константина VII Багрянородного.

Соч. : Byzantinoturcica: Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Turkvolker. Budapest, 1942—1943. Bd. 1—2; Studia Byzantina. Budapest, 1967; Byzantium and the Magyars. Amsterdam, 1970.

Библиогр. : Benedicty R. Die literarische Tatigkeit von Gy. Moravcsik // Acta Antiqua Hungaricae. Budapest, 1962. T. 10. P. 295—313. А. В. Кузнецов.