МОНГО ПАБЕ

МОНГО ПАБЕ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Пас­каль Бе­ко­ло Бе­ко­ло, Bekolo Bekolo) - ка­ме­рун­ский пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Пи­шет на французском языке Про­фес­сор (с 1984 года в Университете Нга­ун­де­ре; с 1999 года в Университете Яун­де).

Но­вел­лы Монго Пабе по­свя­ще­ны мо­раль­но-фи­лософским про­бле­мам: сборники «Ка­ков отец, та­ков сын» («Tel père, tel fils», 1984 год), «Не­из­вест­ный отец» («Père inconnu», 1985 год) и другие.

Раз­ви­ва­ет жанр со­ци­аль­но­го ро­ма­на: три­ло­гия «Бо­гам Вуп» («Bogam Woup», 1980 год), «Че­ло­век с ули­цы» («L’homme de la rue», 1987 год), «На­ши пред­ки бао­ба­бы» («Nos ancêtres les baobabs», 1994 год) о жиз­ни современных ка­ме­рун­цев.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - пуб­ли­ци­сти­ка , ли­те­ра­тур­но-кри­тические ста­тьи, в том числе «Дис­ква­ли­фи­ка­ция но­вел­лы…» («La disqualifi­cation de la nouvelle…», 1999 год), где Монго Пабе трак­ту­ет но­вел­лу как наи­ме­нее по­ле­ми­че­ски за­ост­рён­ный и по­то­му «эс­тет­ский» жанр.