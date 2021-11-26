МОМАДЭЙ НАВАРР СКОТ
МОМАДЕЙ НАВАРР СКОТ - американский писатель, ведущий представитель литературы американских индейцев.
Родился в индейской семье (отец - художник, мать - писательница); детство провёл в резервациях навахо, апачей и других племён. Учился в университе Нью-Мексико, а также в Станфордском университете, где получил степень доктора наук по английской литературере (1963 год).
Работал в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, Станфордском университете, с 1982 года - в университете Аризоны.
Много путешествовал, в том числе по СССР; в 1974 году читал лекции на филологическом факультете МГУ.
Дебютировал как собиратель индейского фольклора: сборники «Странствие Тай-ме» («The journey of Tai-me», 1967 год), «Путь к горе дождей» («The way to rainy mountain», 1969 год; иллюстрирован отцом Н.С. Момадэйя). Большой успех снискал роман «Дом, из рассвета сотворённый» («House made of dawn», 1968 год, русский перевод 1978 год), в котором Н.С. Момадэй создал образ неискушённого индейца, впервые покинувшего резервацию и знакомящегося с ценностями зап. цивилизации.
Проза Н.С. Момадэйя близка установкам магического реализма: воссоздавая характерный для индейцев стиль мышления, Н.С. Момадэй стремится показать мифологические основы человеческого сознания, представить верования и традиции своих предков как неотъемлемую часть мировой культуры: роман «Древнее дитя» («The ancient child», 1989 год), сборник рассказов «В присутствии Cолнца» («In the presence of the Sun», 1992 год, русский перевод 1993 год).
Среди произведений Н.С. Момадэйя - стихи, пьесы, публицистика, автобиография.
Сочинения:
Диалоги медведя с богом. М., 2005.