МОМАДЭЙ НАВАРР СКОТ

МОМАДЕЙ НАВАРР СКОТ - американский пи­са­тель, ве­ду­щий пред­ста­ви­те­ль ли­те­ра­ту­ры американских индейцев .

Ро­дил­ся в ин­дей­ской се­мье (отец - ху­дож­ник, мать - пи­са­тель­ни­ца); дет­ство про­вёл в ре­зер­ва­ци­ях на­ва­хо , апа­чей и других пле­мён. Учил­ся в университе Нью-Мек­си­ко, а так­же в Стан­форд­ском университете, где по­лу­чил сте­пень доктора на­ук по английской литературере (1963 год).

Ра­бо­тал в Ка­ли­фор­ний­ском университете в Сан­та-Бар­ба­ре, Стан­форд­ском университете, с 1982 года - в университете Ари­зо­ны.

Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал, в том числе по СССР; в 1974 году чи­тал лек­ции на фи­ло­ло­гическом факультете МГУ.

Де­бю­ти­ро­вал как со­би­ра­тель ин­дей­ско­го фольк­ло­ра: сборники «Стран­ст­вие Тай-ме» («The journey of Tai-me», 1967 год), «Путь к го­ре до­ж­дей» («The way to rai­ny mountain», 1969 год; ил­лю­ст­ри­ро­ван от­цом Н.С. Момадэйя). Боль­шой ус­пех сни­скал ро­ман «Дом, из рас­све­та со­тво­рён­ный» («House made of dawn», 1968 год, русский перевод 1978 год), в ко­то­ром Н.С. Момадэй соз­дал об­раз не­ис­ку­шён­но­го ин­дей­ца, впер­вые по­ки­нув­ше­го ре­зер­ва­цию и зна­ко­мя­ще­го­ся с цен­но­стя­ми зап. ци­ви­ли­за­ции.

Про­за Н.С. Момадэйя близ­ка ус­та­нов­кам ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма: вос­соз­да­вая ха­рак­тер­ный для ин­дей­цев стиль мыш­ле­ния, Н.С. Момадэй стре­мит­ся по­ка­зать ми­фо­ло­гические ос­но­вы че­ло­ве­че­ско­го соз­на­ния, пред­ста­вить ве­ро­ва­ния и тра­ди­ции сво­их пред­ков как не­отъ­ем­ле­мую часть ми­ро­вой куль­ту­ры: ро­ман «Древ­нее ди­тя» («The ancient child», 1989 год), сбор­ник рас­ска­зов «В при­сут­ст­вии Cолнца» («In the presence of the Sun», 1992 год, русский перевод 1993 год).

Сре­ди про­из­ве­де­ний Н.С. Момадэйя - сти­хи, пье­сы, пуб­ли­ци­сти­ка, ав­то­био­гра­фия.

Сочинения:

Диа­ло­ги мед­ве­дя с бо­гом. М., 2005.