МОЛЬПУА ЖАН МИШЕЛЬ
МОЛЬПУА ЖАН МИШЕЛЬ - французский писатель, литературный критик.
Учился на филологическом факульте в Высшей нормальной школе Сен-Клу.
С 1970-х годов занимается преподавательской работой, в том числе в университете Париж-X (Нантер); редактор журнала «Le Nouveau recueil».
Яркий представитель так называемого нового лиризма - сложившегося в 1980-х годах направления во французской поэзии, отрицающего вещественность, конкретность, сухую рациональность и пропагандирующего возвращение к задушевности, эмоциональной спонтанности и недосказанности: сборники (преимущественно миниатюрных стихотворений в прозе) «Дальше не ищите сердца моего» («Ne cherchez plus mon cœur», 1986 год), «Краткий курс теологии для ангелов» («Précis de théologie а̀ l’usage des anges», 1988 год), «Пчёлы из невидимого» («Les abeilles de l’invisible», 1990 год), «Однажды в воскресенье после полудня в голове» («Un dimanche après-midi dans la tête», 1984 год), «Следы по снегу» («Pas sur la neige», 2004 год) и другие.
Среди других произведений Мольпуа Жан Мишеля - литературно-критическое эссе о поэзии («Поэзия как любовь», «La poésie comme l’amour», 1998 год; и другие), творчестве А. Мишо.