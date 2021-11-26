МОЛЬПУА ЖАН МИШЕЛЬ

МОЛЬПУА ЖАН МИШЕЛЬ - французский пи­са­тель, литературный кри­тик.

Учил­ся на фи­ло­ло­гическом факульте в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле Сен-Клу.

С 1970-х годов за­ни­ма­ет­ся пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­той, в том числе в университете Па­риж-X (Нан­тер); ре­дак­тор журнала «Le Nouveau recueil».

Яр­кий пред­ста­ви­тель так называемого но­во­го ли­риз­ма - сло­жив­ше­го­ся в 1980-х годах на­прав­ле­ния во французской по­эзии, от­ри­цаю­ще­го ве­ще­ст­вен­ность, кон­крет­ность, сухую ра­цио­наль­ность и про­па­ган­ди­рую­ще­го воз­вра­ще­ние к за­ду­шев­но­сти, эмо­цио­наль­ной спон­тан­но­сти и не­дос­ка­зан­но­сти: сборники (пре­имущественно ми­ниа­тюр­ных сти­хо­тво­ре­ний в про­зе) «Даль­ше не ищи­те серд­ца мое­го» («Ne cherchez plus mon cœur», 1986 год), «Крат­кий курс тео­ло­гии для ан­ге­лов» («Précis de théologie а̀ l’usage des anges», 1988 год), «Пчё­лы из не­ви­ди­мо­го» («Les abeilles de l’invisible», 1990 год), «Од­на­ж­ды в вос­кре­се­нье по­сле по­луд­ня в го­ло­ве» («Un dimanche après-midi dans la tête», 1984 год), «Сле­ды по сне­гу» («Pas sur la neige», 2004 год) и другие.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Мольпуа Жан Мишеля - литературно-кри­тическое эс­се о по­эзии («По­эзия как лю­бовь», «La poésie comme l’amour», 1998 год; и другие), твор­че­ст­ве А. Ми­шо .