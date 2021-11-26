МОДЗЕЛЕВСКИЙ КАРОЛЬ

МОДЗЕЛЕВСКИЙ КАРОЛЬ - польский ис­то­рик и по­ли­тический дея­тель, академик (2010 год), ви­це-пре­зи­дент (2006-2010 годы) Польской АН.

При­ём­ный сын (род­ной отец Модзелевского К. - А.И. Буд­не­вич аре­сто­ван в декабре 1937 года, вы­шел на сво­бо­ду в 1945 году) вид­но­го дея­те­ля ком­муни­стической пар­тий Поль­ши и Фран­ции З. Мод­зе­лев­ско­го (в октфбре 1937 году так­же аре­сто­ван в Мо­ск­ве по об­ви­не­нию в под­рыв­ной дея­тель­но­сти, в ию­ле 1939 года ос­вобо­ж­дён, впо­след­ст­вии один из соз­да­те­лей Вой­ска Поль­ско­го, в 1945 году по­сол Поль­ши в СССР, в 1947-1951 годы минист иностранных дел Поль­ши). Вос­пи­ты­вал­ся в ин­тер­на­те для де­тей по­ли­тических им­ми­гран­тов. В 1945 году пе­ре­ехал с ма­терью в Поль­шу.

С 1957 года член Поль­ской объ­е­ди­нён­ной ра­бо­чей пар­тии (ПОРП). В 1959 году окон­чил ис­то­рический факультет Вар­шав­ско­го университета. Спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по средне-вековой ис­то­рии Поль­ши под руководством А. Гейш­то­ра. В 1961-1962 годах ста­жёр фон­да Дж. Чи­ни в Ве­не­ции .

В 1964 году совмество с Я. Ку­ро­нем опуб­ли­ко­вал «От­кры­тое пись­мо чле­нам Поль­ской объ­е­ди­нён­ной ра­бо­чей пар­тии», был ис­клю­чён из ПОРП и осу­ж­дён на 3,5 го­да тюрь­мы; дос­роч­но ос­во­бо­ж­дён в 1967 году. В 1968 году за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях вновь осу­ж­дён на 3,5 го­да.

В 1971-1981 годах ра­бо­тал в Иниверситете ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры Польской АН, за­ни­мал­ся со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­ри­ей Поль­ши X-XIV веков. В 1980 году уча­ст­во­вал в ос­но­ва­нии не­за­ви­си­мо­го проф­со­юз­но­го объ­е­ди­не­ния «Со­ли­дар­ность» (название и струк­ту­ра объ­е­ди­не­ния при­ня­ты по пред­ло­же­нию Модзеневского Короля), один из ру­ко­во­ди­те­лей от­де­ле­ния «Со­ли­дар­но­сти» во Вроц­ла­ве.

По­сле вве­де­ния во­енного по­ло­же­ния в декабре 1981 года об­ви­нён в по­пыт­ке государственного пе­ре­во­ро­та и по­ме­щён в след­ст­вен­ный изо­ля­тор; в августе 1984 годаос­во­бож­дён.

В за­клю­че­нии на­пи­сал вчер­не кни­гу «Кре­сть­я­не в пяс­тов­ской Поль­ше» («Chł opi w mo­nar­chii wczesnopias­tow­skiej», 1987 год). С 1987 года до­цент, с 1990 года профессор Иниверситета ис­то­рии.

В 1989 года из­бран се­на­то­ром по спи­ску Национального гражданского комитета, воз­ник­ше­го на ос­но­ве «Со­ли­дар­но­сти». По­сле са­мо­рос­пус­ка пар­ла­мен­та в 1991 году при­нял уча­стие в соз­да­нии пар­тии Со­юз тру­да, в 1992-1995 годы её почетный пред­се­да­тель.

Од­но­времен­но за­ни­мал­ся на­учной и пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­той. Профессор Вроц­лав­ско­го (1992-1994 годы), Вар­шав­ско­го (1994-2008 годы) университетов.

В мо­но­гра­фии «Вар­вар­ская Ев­ро­па» («Barbarzy ́nska Europa», 2004 год; вско­ре пе­ре­ве­де­на на ряд ев­ропейских язы­ков), по­свя­щён­ной со­ци­аль­но­му, по­ли­тическому и пра­во­во­му строю германских и славяснких пле­мён ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья , до­ка­зы­вал бли­зость множества об­щественных ин­сти­ту­тов этих пле­мён и важ­ность кол­лек­ти­ви­ст­ско­го на­ча­ла в их жиз­ни.

Ав­тор ря­да исто­рио­гра­фических и пуб­ли­ци­стических ра­бот, в том числе по но­вей­шей ис­то­рии Поль­ши.