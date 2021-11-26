МОДЗЕЛЕВСКИЙ КАРОЛЬ
МОДЗЕЛЕВСКИЙ КАРОЛЬ - польский историк и политический деятель, академик (2010 год), вице-президент (2006-2010 годы) Польской АН.
Приёмный сын (родной отец Модзелевского К. - А.И. Будневич арестован в декабре 1937 года, вышел на свободу в 1945 году) видного деятеля коммунистической партий Польши и Франции З. Модзелевского (в октфбре 1937 году также арестован в Москве по обвинению в подрывной деятельности, в июле 1939 года освобождён, впоследствии один из создателей Войска Польского, в 1945 году посол Польши в СССР, в 1947-1951 годы минист иностранных дел Польши). Воспитывался в интернате для детей политических иммигрантов. В 1945 году переехал с матерью в Польшу.
С 1957 года член Польской объединённой рабочей партии (ПОРП). В 1959 году окончил исторический факультет Варшавского университета. Специализировался по средне-вековой истории Польши под руководством А. Гейштора. В 1961-1962 годах стажёр фонда Дж. Чини в Венеции.
В 1964 году совмество с Я. Куронем опубликовал «Открытое письмо членам Польской объединённой рабочей партии», был исключён из ПОРП и осуждён на 3,5 года тюрьмы; досрочно освобождён в 1967 году. В 1968 году за участие в студенческих волнениях вновь осуждён на 3,5 года.
В 1971-1981 годах работал в Иниверситете материальной культуры Польской АН, занимался социально-экономической историей Польши X-XIV веков. В 1980 году участвовал в основании независимого профсоюзного объединения «Солидарность» (название и структура объединения приняты по предложению Модзеневского Короля), один из руководителей отделения «Солидарности» во Вроцлаве.
После введения военного положения в декабре 1981 года обвинён в попытке государственного переворота и помещён в следственный изолятор; в августе 1984 годаосвобождён.
В заключении написал вчерне книгу «Крестьяне в пястовской Польше» («Chł opi w monarchii wczesnopiastowskiej», 1987 год). С 1987 года доцент, с 1990 года профессор Иниверситета истории.
В 1989 года избран сенатором по списку Национального гражданского комитета, возникшего на основе «Солидарности». После самороспуска парламента в 1991 году принял участие в создании партии Союз труда, в 1992-1995 годы её почетный председатель.
Одновременно занимался научной и преподавательской работой. Профессор Вроцлавского (1992-1994 годы), Варшавского (1994-2008 годы) университетов.
В монографии «Варварская Европа» («Barbarzy ́nska Europa», 2004 год; вскоре переведена на ряд европейских языков), посвящённой социальному, политическому и правовому строю германских и славяснких племён раннего Средневековья, доказывал близость множества общественных институтов этих племён и важность коллективистского начала в их жизни.
Автор ряда историографических и публицистических работ, в том числе по новейшей истории Польши.