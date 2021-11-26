Ариана

(от др.-перс. *Āryana — наименования родины иранцев в иранской традиции) — обозначение стран, расположенных к востоку от Ирана в непосредственной близости от Индии, которые находились в подчинении Персии, Македонии и Индии. Термин А. впервые встречается у Эратосфена (Strabo II. 1. 22), согласно которому границы А. проходили по Инду на востоке, Аравийскому морю на юге, от Кармании до Каспийских Ворот на западе и горам Тавр (совр. Гиндукуш) на севере. Таким образом, А. включала персидские провинции Кармания, Гедросия, Дрангиана, Арахосия, Ариа, Паропамисады. Некоторые авторы причисляли к А. также и Бактрию. Детальное описание А. представлено в «Географии» Страбона (XV. 2. 1–9). М. Д. Бухарин.