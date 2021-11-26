МИТЧЕЛЛ АРТУР
МИ́ТЧЕЛЛ АРТУ́Р. Американский танцовщик, хореограф.
Учился в Высшей школе сценических искусств и в Школе американского балета в Нью-Йорке.
Выступал в театрах Бродвея.
В 1955 году принят в труппу «Нью-Йорк сити балле», первым среди афроамериканцев стал ведущим солистом крупнейшей балетной труппы США. Дж.
Баланчин специально для Митчелл Артура сочинил па-де-де в балете «Агон» И.Ф. Стравинского и партию Пэка в балете «Сон в летнюю ночь» на музыку Ф. Мендельсона.
Первый исполнитель главной партий в балетах Дж. Батлера - «Единорог, горгона и мантикора» на музыку Дж.К. Менотти; Дж. Тараса - «Ebony Concerto» на музыку Стравинского.
Во второй половине 1960-х годов преподавал в Школе искусств Гарлема. В 1969 году М. и К. Шук основали первую классическую труппу, состоявшую из афроамериканцев, - Танцевальный театр Гарлема (Митчелл Артур - арт-директор, с 2009 года почетный арт-директор).
Среди постановок Митчелл Артур: «Ритметрон» на музыку М. Нобри (1968 год), «Чёрный праздник» на музыку Д.Д. Шостаковича (1971 год), «Концерт для джаз-банда с оркестром» (1972 год, совместно с Баланчиным), «Креольская Жизель» на музыку А. Адана (1984 год).
Хореограф фильма «Клуб "Коттон"» Ф.Ф. Копполы (1984 год).