МИКРОИСТОРИЯ

Микроистория ( ит. microistoria, фр. microhistoire, англ. microhistory) — метод исторического исследования, историографическое направление. Возникло в середине 1970-х в Италии (Карло Гинзбург, Джованни Леви, Эдоардо Гренди, Симона Черутти), Франции (Э. Леруа Ладюри ), затем в Германии (Ганс Медик), США (Натали Земон Дэвис, Роберт Дарнтон). В русле М. отдельный пример («казус») разбирается в подробностях и затем индуктивно возводится на уровень обобщения. К примеру, из книги Г. Медика об истории городка в Швабском Альбе в 1650—1900 становится очевидной «протестантская этика» его жителей, однако из этой этики никак не следует веберовский «дух капитализма» (см. М. Вебер ). Сложность и проблематичность такой индуктивной процедуры ведет к особому вниманию М. к качеству аргументации и доказательства исследовательских гипотез («уликовая парадигма» К. Гинзбурга). Политический смысл М. часто заключался в преодолении левыми органически присущего им телеологического прогрессизма, во внимании к, на первый взгляд, нетипичному, маргинальному («нормальное исключительное» Э. Гренди).

Важную роль в развитии М. сыграл издающийся с 1970 в Болонье журнал «Quaderni storici» и книжная серия издательства «Einaudi» «Microstorie» (1981—1991), в которой за время существования вышла 21 монография (14 оригинальных и 7 переводных).

В послесоветской историографии популярность М. связана с вниманием к человеку, идущему против государственной машины, изучением достигнутой им степени свободы в обычно несвободных обстоятельствах; в 1990-е М. оказалась связана с «антропологическим поворотом». В отличие от итальянской М., с ее первостепенным вниманием к качеству доказательства, с философским осмыслением аналитических процедур, в России интерес к М. часто был связан с отказом от анализа, который, пусть ошибочно, напоминал советский догматический марксизм. М. получила развитие в альманахах «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории» (1996—2020), «Одиссей. Человек в истории» (c 1989), а также журнале «Новое литературное обозрение» (с 1992). Среди исследователей, развивающих М. в России: Ю. Л. Бессмертный (1923—2000), М. А. Бойцов, О. Ю. Тогоева, О. Е. Кошелева, А. Б. Каменский.

Лит. : Levi G. L’eredita immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento. Torino, 1985; Медик Х. Микроистория // Thesis. Вып. 4. 1994. С. 193—202; Mikro-Historie. Neue Pfade in die Sozialgeschichte / Hrsg. H. Medick. Frankfurt am Main, 1994; Medick H. Weben und Uberleben in Laichingen 1650—1900. Lokalgeschichte als allgemeine Geschichte. Gottingen, 1996; Jeux d’echelles. La micro-analyse a l‘experience / Par J. Revel. Paris, 1996; Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. / Пер. с ит. М., 2000 [1976]; Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294—1324) / Пер. с фр. Екатеринбург, 2001 [1975]; Гинзбург К . Мифы — эмблемы — приметы / Пер. с ит. М., 2004 [1986]; Magnusson S. G. , Szijarto I. M. What is Microhistory? Theory and Practice. London–New York, 2013; Гинзбург К . Судья и историк: размышления на полях процесса Софри / Пер. с ит. М., 2021 [1991, 2006]; Fear of Theory. Biography Studies / Eds. H. Renders, D. Veltman. Leiden, 2021; Гинзбург К . Загадка Пьеро: Пьеро делла Франческа / Пер. с ит. Изд. 2-е, испр. М., 2022 [1981, 1994]. А. А. Исэров.