МИЁСИ АКИРА

МИЁСИ АКИРА - японский ком­по­зи­тор.

Учил­ся в Па­риж­ской консерватори и (1955-1957 годы), брал ча­ст­ные уро­ки у Р. Гал­луа-Мон­брю­на. В 1960 году окон­чил То­кий­ский университет (от­де­ле­ние французской литературы). В ран­ние го­ды ис­пы­тал влия­ние А. Дю­тийё . Зре­лые со­чи­не­ния Миёси - «Кон­церт­ная сим­фо­ния» (1954 год), Кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1962 год), Кон­церт для ор­ке­ст­ра (1964 год) - об­на­ру­жи­ва­ют при­стра­стие Миёси к мо­тив­ной раз­ра­бот­ке, ино­гда с при­ме­не­ни­ем рит­ми­ки, при­су­щей японской тра­диционной му­зы­ке. Экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с различными аван­гард­ны­ми тех­ни­ка­ми ком­по­зи­ции (Струн­ный квар­тет № 2, 1967 год), в три­ло­гии для хо­ра с ор­ке­ст­ром («Ре­к­ви­ем», 1972 год, «Пса­лом», 1979 год, «Кё­мон», 1984 год) со­еди­нил их с те­ма­тиз­мом японских дет­ских пе­сен. Ав­тор опе­ры «Даль­нее пла­ва­ние» (То­кио, 1999 год), кон­цер­тов с ор­ке­ст­ром - для вио­лон­че­ли (1974 год), для скрип­ки (1965, 1986 годы), со­чи­не­ний для тра­диционных японских ин­ст­ру­мен­тов (ся­ку­ха­ти, раз­но­вид­но­стей ко­то и др.), для удар­ных ин­ст­ру­мен­тов (пре­имущественно для ма­рим­бы ), для ду­хо­во­го ор­ке­ст­ра (Фан­фа­ра для Олим­пий­ских игр в Сап­по­ро, 1972 год), хо­ро­вых об­ра­бо­ток японских народных пе­сен, му­зы­ки к мульт­филь­мам. С 1965 года профессор консерватории То­хо-Га­ку­эн (То­кио).