КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ

« Кумра`нские ру`кописи » («свитки Мертвого моря») — обширная библиотека, найденная в середине ХХ в. в 11 пещерах вдоль берега Мертвого моря, близ древних руин Хирбет Кумран. Библиотека принадлежала иудейской общине — возможно, секте ессеев или группе, отколовшейся от ессеев. Найдено 12 свитков (часть - в глиняных сосудах) и фрагменты рукописей на коже и папирусе; один, так называемый Медный свиток, — на меди. Всего представлено более 800 текстов разной сохранности, на древнееврейском языке (большая часть), на арамейском (меньше) и древнегреческом (не