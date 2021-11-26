МЕРРИНЕР, Марринер Невилл
Английский дирижёр и скрипач.
С 1937 до нач. 2-й мировой войны учился в Королевском муз. колледже в Лондоне, в 1949–59 проф. по классу скрипки там же. Стажировался как скрипач в Парижской конс. у Р. Бенедетти. В нач. 1950-х гг. брал уроки дирижирования у П. Монтё. В 1956–68 играл в Лондонском симфонич. оркестре. В 1959 организовал и возглавил камерный оркестр «Академия Св. Мартина в полях» («Academy of St. Martin in the Fields»; по назв. англиканской церкви в Лондоне), с 1992 его пожизненный президент. В 1969 возглавил Лос-Анджелесский камерный оркестр (гл. дирижёр до 1978), в 1978–86 худ. рук. и дирижёр Симфонич. оркестра штата Миннесота (США), в 1986–89 гл. дирижёр оркестра Штутгартского радио. Наиболее известен интерпретациями музыки барокко и венской классики. Среди лучших аудиозаписей – все симфонии В. А. Моцарта, «Concerti grossi» и др. сочинения для оркестра Г. Ф. Генделя; саундтрек к ф. «Амадеус» (1984). Возведён в рыцарское достоинство (1985).