МЕРРИНЕР, Марринер Невилл

Английский ди­ри­жёр и скри­пач.

С 1937 до нач. 2-й ми­ро­вой вой­ны учил­ся в Ко­ро­лев­ском муз. кол­лед­же в Лон­до­не, в 1949–59 проф. по клас­су скрип­ки там же. Ста­жи­ро­вал­ся как скри­пач в Па­риж­ской конс. у Р. Бе­не­дет­ти. В нач. 1950-х гг. брал уро­ки ди­ри­жи­ро­ва­ния у П. Монтё . В 1956–68 иг­рал в Лон­дон­ском сим­фо­нич. ор­ке­ст­ре. В 1959 ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил ка­мер­ный ор­кестр «Ака­де­мия Св. Мар­ти­на в по­лях» («Academy of St. Martin in the Fields»; по назв. анг­ли­кан­ской церк­ви в Лон­до­не), с 1992 его по­жиз­нен­ный пре­зи­дент. В 1969 воз­гла­вил Лос-Анд­же­лес­ский ка­мер­ный ор­кестр (гл. ди­ри­жёр до 1978), в 1978–86 худ. рук. и ди­ри­жёр Сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра шта­та Мин­не­со­та (США), в 1986–89 гл. ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра Штут­гарт­ско­го ра­дио. Наи­бо­лее из­вес­тен ин­тер­пре­та­ция­ми му­зы­ки ба­рок­ко и вен­ской клас­си­ки. Сре­ди луч­ших ау­дио­за­пи­сей – все сим­фо­нии В. А. Мо­цар­та , «Concerti grossi» и др. со­чи­не­ния для ор­ке­ст­ра Г. Ф. Ген­де­ля; са­ун­дт­рек к ф. «Ама­де­ус» (1984). Воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во (1985).