МЕНУХИН Иегуди
Американский и английский скрипач и дирижёр.
Один из крупнейших скрипачей 20 в. Родился в евр. семье выходцев из России. Учился игре на скрипке у Л. Персингера в Сан-Франциско, где дебютировал с оркестром в 1924. В 1927 впервые приехал в Европу, играл с Оркестром Ламурё. Стажировался в Париже и Бухаресте у Дж. Энеску, которого считал своим гл. учителем в иск-ве интерпретации. В 11 лет зарекомендовал себя как зрелый музыкант, исполнив концерт Л. ван Бетховена под упр. Ф. Буша в Карнеги-холле (Нью- Йорк). Вехами в карьере М. стали дебют в Берлине (1929), где он сыграл в т. ч. Концерт И. Брамса, исполнение им Концерта ми-минор Ф. Мендельсона с оркестром «Гевандхауза» в Лейпциге (1931), Концерта Э. Элгара под упр. автора в Лондоне (1932), первое выступление под упр. А. Тосканини в Нью- Йорке (1934). В 1935 совершил мировое турне. В 1944 в Нью-Йорке впервые исполнил написанную для него сольную сонату Б. Бартока. В годы 2-й мировой войны выступал в частях союзных войск. В 1944 стал первым амер. музыкантом, давшим концерты в освобождённом Париже. До конца жизни гастролировал во многих странах (в СССР впервые в 1945), выступая с лучшими оркестрами мира. Ряд сочинений исполнял в собств. редакции. В Германии играл и записывался под упр. высоко ценимого им дирижёра В. Фуртвенглера. Репертуар М. включал гл. обр. крупные произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, У. Уолтона, Дж. Энеску, Э. Блоха, Б. Бартока, А. Берга (сохранились мн. аудио- и видеозаписи). В сонатном репертуаре М. выступал с сестрой – пианисткой Хефцибой Менухин (1920, Сан-Франциско – 1981, Лондон). Будучи в осн. академич. музыкантом, М. обращался и к др. направлениям: играл вместе с инд. ситаристом Р. Шанкаром, в дуэте с франц. джазовым скрипачом С. Граппелли. Как дирижёр дебютировал в 1947 с Симфонич. оркестром Далласа (США); с 1966 дирижировал также оперными постановками. Выступал до преклонного возраста, последнее концертное турне осуществил в 1990.
С 1959 жил в Великобритании. Организовал муз. фестивали в Гштаде (Швейцария, 1957; существовал до 1996) и Бате (Великобритания; худ. рук. в 1959–68; организованный им оркестр с 1968 называется Фестивальный оркестр Менухина). В 1962 основал междунар. муз. школу для одарённых детей в Сток-д’Аберноне (графство Суррей, Великобритания). Занимался общественно-культурной деятельностью: президент Междунар. муз. совета при ЮНЕСКО (1971–75), организатор и спонсор нескольких благотворит. фондов, учебных муз. учреждений и междунар. муз. конкурсов. С 1970 гражданин Швейцарии, с 1985 – Великобритании. Возведён в рыцарское достоинство (1985). Награждён орденом Почётного легиона.
Сочинения:
Kunst und Wissenschaft als verwandte Begriffe. Fr./M., 1960;
Theme and variations. L., 1972;
Life class: thoughts, exercises, reflections of an intinerant violinist. L., 1986;
Unfinished journey. L., 1996;
The violin. P.; L., 2009.