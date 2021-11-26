МАЙЕР КАЙ

МАЙЕР КАЙ - немецкий пи­са­тель.

По­сле окон­ча­ния гим­на­зии в Цюль­пи­хе за­нял­ся жур­на­ли­ст­ской прак­ти­кой.

С 1995 года профессиональный пи­са­тель; ра­бо­тая в жан­ре фэн­те­зи, стал од­ним из наи­бо­лее из­вест­ных его мас­те­ров.

Пер­вые ро­ма­ны Майера на­пи­са­ны под псевдонимом Алек­сандр Никс (Alexander Nix), за­тем из­да­ны под на­стоя­щим име­нем.

Майер ис­поль­зу­ет ар­хе­ти­пы ми­ро­вой ми­фо­ло­гии, сю­жет­ные эле­мен­ты древнегерманских саг и вол­шеб­ной сказ­ки, средневекового уче­ния об ал­хи­мии и ма­гии. Оче­вид­ное влия­ние на его твор­че­ст­во ока­за­ли кни­ги Дж. Ро­улинг.

В ран­них про­из­ве­де­ни­ях пе­ре­ра­ба­ты­вал сю­же­ты и об­ра­зы немецкой литературы: «Три­ло­гия о Док­то­ре Фау­сте» («Die Doctor- Faustus-Trilogie», 1996-2007 годы), «Ни­бе­лун­ги» («Die Nibelungen», 1997 год), «Ло­ре­лея» («Loreley», 1998 год).

Ро­ма­ны Майера по боль­шей час­ти об­ра­зу­ют три­ло­гии или об­шир­ные цик­лы; для них ха­рак­тер­ны эс­ха­то­ло­гические мо­ти­вы, об­раз из­бран­но­го ге­роя (не­ред­ко под­ро­ст­ка), ко­то­рый про­ни­ка­ет в по­тус­то­рон­ний мир, что­бы про­ти­во­сто­ять си­лам зла и гря­ду­ще­му кон­цу све­та: цикл «Семь пе­ча­тей» («Sie­ben Siegel», 1999-2002 годы, русский перевод 2005-2006 годы), три­ло­гии «Мер­ле и Ко­ро­ле­ва Флюи­дия» («Merle und die Fließende Königin», 2001-2002 годы, русский перевод 2004-2006 годы), «Бе­гу­щий по вол­нам» («Die Wellen­läufer», 2003-2004 годы, в русский перевод - «Тай­ны Ка­риб­ско­го мо­ря», 2007 год).

Ав­тор сце­на­ри­ев филь­мов (в том числе по собственным про­из­ве­де­ни­ям).