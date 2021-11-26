МАЙ ГИЗЕЛА

МАЙ (May) ГИЗЕЛА - немецкая ак­три­са и пе­ви­ца.

Дочь пи­са­те­ля и те­ат­раль­но­го дея­те­ля Фер­ди­нан­да Мая и ак­три­сы Ке­те Май.

В 1942 году окон­чи­ла Те­ат­раль­ную шко­лу в Лейп­ци­ге и де­бю­ти­ро­ва­ла в те­ат­ре «Ко­мё-ди­ен­ха­ус» в Дрез­де­не. Иг­ра­ла суб­ре­ток, ли­рических и ха­рак­тер­ных ге­ро­инь в те­ат­рах Дан­ци­га (ны­не Гданьск), Гёр­ли­ца, Лейп­ци­га (1945-1947 годы), Шве­ри­на (1947-1950 годы), Гал­ле (1950-1951 годы). В 1951-1962 годы ве­ду­щая ак­три­са Немецкого те­ат­ра в Бер­ли­не. Вы­сту­па­ла в по­ли­тическом ка­ба­ре, уча­ст­во­ва­ла в кон­церт­ных про­грам­мах, в том числе вме­сте с Э. Бу­шем.

С 1951 года сни­ма­ет­ся в ки­но (свыше 30 филь­мов).

С 1957 года под руководством Х. Эйс­ле­ра на­ча­ла соль­ные вы­сту­п­ле­ния как пе­ви­ца и вско­ре ста­ла луч­шей в ГДР ис­пол­ни­тель­ни­цей во­каль­ных про­из­ве­де­ний К. Вай­ля, Эйс­ле­ра, П. Дес­сау на сти­хи Б. Брех­та. Сла­ву «пер­вой ле­ди по­ли­ти­че­ско­го шан­со­на» при­нес­ли Май мно­го­численные га­ст­ро­ли (с 1959 года) в стра­нах Ев­ро­пы (не­од­но­крат­но вы­сту­па­ла в СССР), в США, Ка­на­де и Ав­ст­ра­лии.

В 1962-1992 годах с три­ум­фаль­ным ус­пе­хом иг­ра­ла в «Бер­ли­нер ан­самбль» (луч­шая роль - Ан­на Фир­линг в пье­се «Ма­ма­ша Ку­раж и её де­ти» Брех­та, 1978 год), с 2000 года ре­гу­ляр­но вы­сту­па­ет на его сце­не с про­грам­мой «Брехт-Вайль». Сре­ди других ро­лей: Ан­на I в ба­ле­те с пе­ни­ем «Семь смерт­ных гре­хов ме­ща­ни­на» Вай­ля на текст Брех­та (Не­мец­кая государственная опе­ра, Бер­лин, 1963 год; «Ла Ска­ла», Ми­лан, 1964 год), Дол­ли в мю­зик­ле «Хел­ло, Дол­ли!» Дж. Гер­ма­на («Мет­ро­поль-теа­тер», Бер­лин, 1970 год), Фрой­ляйн Шнай­дер в мю­зик­ле «Ка­ба­ре» Дж. Кан­де­ра («Теа­тер дес Вес­тенс», Западный Бер­лин, 1988 год).

Пре­по­да­ёт в Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Бер­ли­не (с 1969 года), в ря­де ев­ропейских институтов.

Луч­шие ау­дио- и ви­део­за­пи­си Май из­да­ны в бло­ке «Es heißt: die May» (2005 год).

Сочинения:

Mit meinen Augen: Begegnungen und Im­pressionen. B., 1976;

Es wechseln die Zei­ten: Erinnerungen. Lpz., 2002.