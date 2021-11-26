МАРИТЕН ЖАК

МАРИТЕН ЖАК - французский религиозный философ, представитель неотомизма.

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та, вос­пи­ты­вал­ся в про­тес­тант­ской сре­де. Учил­ся в Сор­бон­не (с 1899 года), ста­жи­ро­вал­ся в Гей­дель­берг­ском университете (1907-1908 годы). Ис­пы­тал влия­ние А. Берг­со­на. В 1906 году под влия­ни­ем Л. Блуа вме­сте с же­ной Раи­сой Уман­со­вой при­нял ка­то­ли­че­ст­во. С 1910 года Маритен об­ра­тил­ся к тру­дам Фо­мы Ак­вин­ско­го, стре­мясь к ау­тен­тич­но­му их ос­мыс­ле­нию (Маритен на­зы­вал се­бя не «не­ото­мис­том», а «па­лео­то­ми­стом»). При этом Маритен был от­крыт для диа­ло­га с различными фи­лософскими воз­зре­ния­ми (пер­со­на­лизм Н. А. Бер­дяе­ва и Э. Му­нье, хри­сти­ан­ский со­циа­лизм Ш. Пе­ги и др.). В 1914-1939 годах профессор Ка­то­ли­че­ско­го института (Па­риж). В 1930-е годы со­труд­ни­чал с Пап­ским институтом средневековых ис­сле­до­ва­ний в То­рон­то и ря­дом американских университетов. Профессор Прин­стон­ско­го (1941-1942 годы и 1948-1960 годы) и Ко­лум­бий­ско­го (1941-1944 годы) университетов в США, а так­же ос­но­ван­ной им Сво­бод­ной выс­шей шко­лы в Нью-Йор­ке. В 1945-1948 годах по­сол Фран­ции в Ва­ти­ка­не. Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка , при­ня­той ООН в 1948 году. В 1958 году был от­крыт Центр Жа­ка Ма­ри­те­на по изу­че­нию то­миз­ма в университете Нотр-Дам (США). С 1960 года жил во Фран­ции, в Ту­лу­зе, где стал чле­ном об­щи­ны Ма­лых брать­ев Ии­су­са.

Маритен счи­тал, что ев­ропейская мысль Но­во­го вре­ме­ни с её ан­тро­по­цен­триз­мом раз­ру­ши­ла над­лич­ную объ­ек­тив­ность средневекого ми­ро­воз­зре­ния. Фи­гу­ры «трёх ре­фор­ма­то­ров» - М. Лю­те­ра, Р. Де­кар­та и Ж. Ж. Рус­со - зна­ме­ну­ют для не­го по­сле­до­вательное тор­же­ст­во субъ­ек­ти­виз­ма и про­из­во­ла в сфе­рах ве­ры, мыс­ли и чув­ст­ва, по­сле че­го на­сту­па­ет мо­раль­ный и со­ци­аль­ный ха­ос. Про­воз­гла­шая Фо­му Ак­вин­ско­го «апо­сто­лом Но­во­го вре­ме­ни», Маритен ви­дел основное дос­то­ин­ст­во его сис­те­мы в обос­но­ва­нии не­рас­тор­жи­мо­го един­ст­ва ра­зу­ма и ве­ры. Маритен ак­цен­ти­ро­вал при­ори­тет су­ще­ст­во­ва­ния в то­ми­ст­ской кон­цеп­ции взаи­мо­свя­зи сущ­но­сти и су­ще­ст­во­ва­ния. Имен­но в та­ин­ст­ве «ак­та су­ще­ст­во­ва­ния» реа­ли­зу­ет­ся и оформ­ля­ет­ся ие­рар­хия сте­пе­ней бы­тия, всех ка­честв и сущ­но­стей, вос­про­из­во­дя­щих в со­тво­рён­ном ми­ре, со­глас­но ана­ло­гии су­ще­го, транс­цен­дент­ное един­ст­во Бо­же­ст­вен­но­го бы­тия. В эк­зи­стен­ци­аль­ном пе­ре­жи­ва­нии ко­неч­но­сти, брен­но­сти че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния Маритен ви­дел на­ча­ло пу­ти вос­хо­ж­де­ния к Бо­гу.

При­дер­жи­ва­ясь уме­рен­но­го фи­лософского реа­лиз­ма в тео­рии по­зна­ния, Маритен ут­вер­ждал воз­мож­ность не­по­средственного по­сти­же­ния бы­тия по­сред­ст­вом ин­тел­лек­ту­аль­ной ин­туи­ции. Од­но­вре­мен­но по­зна­ние пред­ста­ёт об­ла­даю­щим слож­ной, ие­рар­хической струк­ту­рой. На пер­вой сту­пе­ни по­зна­ния Маритен рас­по­ла­га­ет фи­ло­со­фию при­ро­ды и нау­ку, трак­туе­мую в кон­цеп­ции Вен­ско­го круж­ка. На вто­рой сту­пе­ни по­ме­ща­ет­ся ма­те­ма­ти­ка как зна­ние о чис­том ко­ли­че­ст­ве. И, на­ко­нец, вен­ча­ет ие­рар­хию сту­пе­ней по­зна­ния ме­та­фи­зи­ка, ча­стью ко­то­рой яв­ля­ет­ся бо­го­сло­вие. Ме­та­фи­зи­ка - чис­тое умо­зре­ние, не ну­ж­даю­щее­ся в дан­ных нау­ки и от­кры­ваю­щее че­ло­ве­ку выс­ший смысл бы­тия.

Кон­цеп­ция хри­сти­ан­ско­го «ин­те­граль­но­го гу­ма­низ­ма», ут­вер­ждаю­щая аб­со­лют­ное дос­то­ин­ст­во че­ло­ве­че­ской лич­но­сти (Маритен от­ли­чал её от ин­ди­ви­ду­аль­но­сти), её не­сво­ди­мость к какому-либо со­ци­аль­но­му об­ра­зо­ва­нию, ис­хо­дит из то­ми­ст­ско­го по­ни­ма­ния че­ло­ве­ка как со­тво­рён­но­го ра­зум­но­го су­ще­ст­ва, со­стоя­ще­го из те­ла и ду­ши, на­де­лён­но­го сво­бо­дой во­ли и осу­ще­ст­в­ляю­ще­го свой вы­бор пе­ред ли­цом Бо­га. Стре­мясь к бо­же­ст­вен­но­му бла­гу, че­ло­век об­ре­та­ет со­во­куп­ность ин­тел­лек­ту­аль­ных, нрав­ст­вен­ных и тео­ло­гических доб­ро­де­те­лей. Об­ще­ст­во пред­ста­ёт у Маритена как со­во­куп­ность лич­но­стей и од­но­вре­мен­но как «сверх­лич­ность», при­зван­ная во­пло­тить об­щее бла­го. Про­ви­ден­ци­аль­но-эс­ха­то­ло­гическое ви­де­ние ис­то­рии, сверх­ис­то­рический смысл ко­то­рой ни­ко­гда не мо­жет быть все­це­ло по­стиг­нут че­ло­ве­ком, до­пол­ня­ет­ся у Маритена вы­де­ле­ни­ем внутреннего, им­ма­нент­но­го смыс­ла ис­то­рии, со­стоя­ще­го в «по­ко­ре­нии при­ро­ды и за­вое­ва­нии ав­то­но­мии для че­ло­ве­че­ст­ва», в «ма­ни­фе­ста­ции всех воз­мож­но­стей че­ло­ве­че­ской при­ро­ды», её нрав­ст­вен­ном, ин­тел­лек­ту­аль­ном и эс­те­тического со­вер­шен­ст­во­ва­нии. В этом со­сто­ит оп­рав­да­ние ми­ра куль­ту­ры, соз­да­вае­мо­го че­ло­ве­ком: «град зем­ной» и «град Бо­жий», са­краль­ная и мир­ская ис­то­рия взаи­мо­свя­за­ны у Ма­ри­те­на.

Фи­ло­со­фия Маритена по­лу­чи­ла при­зна­ние на II Ва­ти­кан­ском со­бо­ре (1962-1965 годы). Она ока­за­ла влия­ние на со­ци­аль­ную док­три­ну Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, по­слу­жив идей­ной пред­по­сыл­кой фор­ми­ро­ва­ния по­ли­тической про­грамм ря­да пар­тий хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тической ори­ен­та­ции в Ев­ро­пе и Латинской Аме­ри­ке.

Сочинения:

Christianity and democracy. N. Y., 1944;

Creative intuition in art and poetry. N. Y., 1953;

On the philosophy of history. N. Y., 1957;

La philosophie morale. P., 1960;

Carnet de notes. P., 1965;

Le paysan de la Garonne. P., 1966;

De L’Église du Christ. P., 1970;

Ma­ritain – Mounier: 1929–1939. P., 1973;

Œuv­res complètes. P.; Fribourg, 1986–2008. Vol. 1–17 (avec R. Maritain);

Фи­ло­соф в ми­ре. М., 1994;

Зна­ние и муд­рость. М., 1999;

Че­ло­век и го­су­дар­ст­во. М., 2000;

Из­бран­ное: Ве­ли­чие и ни­ще­та ме­та­фи­зи­ки. М., 2004;

Твор­че­ская ин­туи­ция в ис­кус­ст­ве и по­эзии. М., 2004;

От Берг­со­на к Фо­ме Ак­вин­ско­му: очер­ки ме­та­фи­зи­ки и эти­ки. М., 2006.