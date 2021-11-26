МАНДЖАРОТТИ ЭДОАРДО

МАНДЖАРОТТИ ЭДОАРДО - итальянский спорт­смен.

Об­ла­да­тель ре­корд­но­го ко­ли­че­ст­ва - 20 зо­ло­тых ме­да­лей, по­лу­чен­ных за по­бе­ды на Олим­пий­ских иг­рах (6) и чем­пио­на­тах ми­ра (14) в фех­то­ва­нии на шпа­гах и ра­пи­рах.

Манджаротти стал про­дол­жа­те­лем се­мей­ных спор­тив­ных по­бед­ных тра­ди­ций. Его отец Джу­зеп­пе был 17-крат­ным чем­пио­ном Ита­лии по фех­то­ва­нию на шпа­гах, стар­ший брат Да­рио (18 декабря 1915 года - 9 апреля 2010 года) - чем­пи­он Олим­пий­ских игр (Хель­син­ки, 1952 год) в ко­манд­ном пер­вен­ст­ве шпа­жи­стов, 2-крат­ный се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пи­ад (1948 и 1952 годы), 5-крат­ный чем­пи­он ми­ра (1937, 1949, 1950, 1953 годы).

С юных лет на­чал за­ни­мать­ся под руко­во­дством от­ца, нау­чив­ше­го его - пра­в­шу от ро­ж­де­ния - ис­кус­но фех­товать ле­вой ру­кой. С 11 лет Манджаротти вы­сту­пал в юно­ше­ских чем­пио­на­тах Ита­лии. В 16 лет де­бю­ти­ро­вал на чем­пио­на­те ми­ра (1935 год), че­рез год впер­вые по­бе­дил на Олим­пий­ских иг­рах (Бер­лин, 1936 год) в ко­манд­ном пер­вен­ст­ве по фех­то­ва­нию на шпа­гах. Впо­след­ст­вии вы­сту­пал ещё на четырёх Олим­пий­ских иг­рах и за­вое­вал 12 ме­да­лей: в Лон­до­не (1948 год) - 2 се­реб­ря­ные в ко­манд­ном пер­вен­ст­ве (ра­пи­ра и шпа­га), брон­зо­вая - за лич­ное пер­вен­ст­во (шпа­га); в Хель­син­ки (1952 год) - 2 зо­ло­тые ме­да­ли в лич­ном и ко­манд­ном пер­вен­ст­ве (шпа­га), 2 се­реб­ря­ные - за лич­ное и ко­манд­ное пер­вен­ст­во (ра­пи­ра); в Мель­бур­не (1956 год) - 2 зо­ло­тые ме­да­ли за ко­манд­ное пер­вен­ст­во (шпа­га и ра­пи­ра) и брон­зо­вая - за лич­ное пер­вен­ст­во (шпа­га); в Ри­ме (1960 год) - зо­лотая за ко­манд­ное пер­вен­ст­во (шпа­га) и се­реб­ря­ная за ко­манд­ное пер­вен­ст­во (ра­пи­ра). Два­ж­ды Манджаротти был зна­ме­нос­цем национальной сбор­ной на Олим­пий­ских иг­рах (1956, 1960 годы).

На чем­пио­на­тах ми­ра (1937-1958 годы) за­вое­вал 14 зо­ло­тых, 7 се­реб­ря­ных, 5 брон­зо­вых ме­да­лей в различных ви­дах фех­то­валь­ной про­грам­мы (шпа­га и ра­пи­ра).

По­сле окон­ча­ния спор­тив­ной карь­е­ры (1961 год) ак­тив­но по­пу­ля­ри­зи­ро­вал фех­то­ва­ние, от­крыл несколько клу­бов в Ита­лии, генеральный сек­ре­тарь Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ции фех­то­ва­ния (ФИЕ, в 1980-е годы).

В 2003 году удо­сто­ен на­гра­ды МОК - специального Пла­ти­но­во­го вен­ка с над­пи­сью «39 зо­ло­тых, се­реб­ря­ных и брон­зо­вых ме­да­лей, за­воё­ван­ных Эдо­ар­до Манд­жа­рот­ти на Олим­пий­ских иг­рах и чем­пио­на­тах ми­ра, де­ла­ют его не толь­ко ве­ли­чай­шим фех­то­валь­щи­ком в спор­тив­ной ис­то­рии, но и са­мым ти­ту­ло­ван­ным спорт­сме­ном во всех олим­пий­ских ви­дах в ис­то­рии Олим­пи­ад».