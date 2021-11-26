КОМО
КОМО (Como) - город на севере Италии, в области Ломбардия, административный центр провинции Комо.
Расположен в Ломбардских Предальпах, на юго-западном берегу озера Комо. Население 87,4 тысяч человек (2009 год). Железнодорожный узел на линии Милан - Люцерн (Швейцария). Порт на озере Комо; фуникулёром связан с посёлком Брунате (на высоте 715 м).
Предположительно первоначально кельтское поселение. Во II веке до нашей эры подчинён римлянами. При Юлии Цезаре на месте Комо заложен город, получивший название Новум Комум (Novum Comum) и статус муниципия. Неоднократно подвергался набегам германских племён. В 774 году нашей эры захвачен франками. С XII века находился в постоянном противостоянии с Миланом, в 1-й половине XIV века перешёл под власть миланских правителей. Один из первых в Италии центров книгопечатания (с 1470-х годов). С XVI века известен как центр производства шёлковых и шерстяных пряжи и тканей. В 1521 году захвачен и разграблен испанцами. С 1714 года под властью австрийских Габсбургов, в 1859 году вошёл в состав формировавшегося итальянского государства. До конца XX века Комо - один из крупных мировых центров производства шёлка.
Сохранились многочисленные постройки в романском стиле: возведённые Фридрихом I Барбароссой крепостные стены с въездной башней Порта-Торре (около 1160 года), замок Кастель-Бараделло (1159 год), отмеченные чертами ломбардской архитектуры церкви Сан-Карпофоро (1-я половина XI века; апсида и крипта - XII век), Сант- Аббондио (1050-1095 годы), Сан-Феделе (около 1120 года). К западу от площади Сан-Феделе - многочисленные средневековые и ренессансные особняки. На площади Дуомо - ратуша Бролетто (1215 год, фасад - XV век) с башней Торре- дель-Комуне (1215 год, перестроена в 1435 году), городской собор (на месте романской базилики Санта-Мария-Маджоре; строился с 1396 года по проекту архитектора Л. дельи Спаци; в 1426-1453 годах - под руководством архитектора Пьетро да Бреджиа, с 1457 года - Ф. да Бонты, Л. Скаработы; купол - 1770 год, Ф. Ювара; на фасаде - скульптурные группы 2-й половины XV века работы Дж. и Т. Родари; в центральной нефе - фламандские и итальянские шпалеры XVI-XVII веков, картины Б. Луини и Г. Феррари).
Напротив апсиды собора - неоклассическое здание городского оперного театра («Театро Сочиале», 1811-1813 годы, арх. Дж. Кузи). На берегу озера Комо - неоклассическая Вилла Ольмо (1797 год, архитектор С. Кантони), Вилла Мельци (1808-1810 годы, архитектор Дж. Альбертолли) и «Темпио Вольтиано» (1927 год, архитектор Ф. Фриджерио, Музей А. Вольты), стилизованный под Виллу Ротонда А. Палладио. В Комо находится большая часть построек Дж. Терраньи: жилой дом «Новокомум» (1927-1929 годы), памятник павшим (1931-1933 годы, совместно с А. Терраньи), Каса-дель-Фашио (Каса-дель-Пополо, 1932-1936 годы), детский сад (1935-1937 годы) и др. Музеи: археологический (1872 год; в Палаццо Джовио, XV-XVII века), исторический имени Дж. Гарибальди (1932 год), скульптуры (Вилла Карлотта; 1747 год), шёлка (1990 год). Пинакотека в Палаццо Вольпи (1989 год; здание - 1622-1628 годы, архитектор С. Вентури; произведения средневекового искусства, фламандской и ломбардской школ, современных художников), несколько частных художественных галерей. Вилла Ольмо - место проведения выставок, национальных и международных конференций и ежегодного фестиваля «Музыкальная осень на Вилле Ольмо». Зоопарк. Женский баскетбольный клуб «Пул Коменсе» - 15-кратный чемпион Италии (1950-2004 годы), 2-кратный победитель Евролиги (1994-1995 годы).
Важный центр прикладной науки. В Комо - объединённый инновационный научно-технический центр «ICOMO - La Fabbrica delle Idee», отделение НИОКР компании «Sika Italia S. p. A.», филиал Миланского политехнического университета (Il LAMSIT; 1998), общество «Lariana Depur SpA» (1990; исследования в области усовершенствования водоочистных систем и др.). Действуют научный фонд «Landau Network - Centro Volta» (фундаментальные и прикладные науки), общество «Tessile di Como» (создано с целью рекламы и сохранения традиций текстильной и швейной промышленности и народных промыслов провинции Комо).
Комо - климатический курорт. Климат субтропический, в значительной мере обусловлен близостью Средиземного моря и защищённостью Альпами от северных ветров. Зима мягкая (средняя температура января около 4 °C), лето очень тёплое (средняя температура июля около 24 °C); осадков около 1000 мм в год. Курортному лечению в Комо благоприятствуют его живописное расположение и богатая субтропическая растительность. Пребывание на курорте рекомендовано главным образом при заболеваниях органов дыхания (нетуберкулёзного характера), нервной и сердечно-сосудистой систем, нарушениях обмена веществ.
С конца XX века в экономике города доминирует сфера услуг. Комо - центр туризма и водных видов спорта. Предприятия текстильной, деревообрабатывающей, химической (различной герметики, клеящие, изоляционные и др. материалы - компания «Sika Italia S. p. A.») и полиграфической промышленности; производство станков и инструментов (Gruppo Chibro S. p. A.), электротехнической продукции, часов, швейных изделий.
Иллюстрации:
Комо. Церковь Сант-Аббондио. 1050–95. Архив БРЭ;
Фото Maurizio Pucci. Комо. Панорама города.