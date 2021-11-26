МАММЕРИ МУЛУД
МАММЕРИ МУЛУД - алжирский писатель.
Писал на французском языке.
В 1928-1932 годы жил в Марокко в Рабате. Окончил лицей Людовика Великого в Париже (1939 год). Принимал участие во 2-й мировой войне (кампании в Италии, Германии, Франции). В 1947 году переехал в Алжир, преподавал литературу. Активно выступал за независимость Алжира, жил в эмиграции в Марокко (1957-1962 годы). Профессор Алжирского университета (1962 год). Директор Алжирского центра антропологических и этнографических исследований (1969-1980 годы).
Творчество Маммери, испытавшее сильное влияние фольклора кабилов и проникнутое пафосом освободительной борьбы, выдержано в традициях реализма: романы «Забытый холм» («Colline oubli ́ee», 1952 год, русский перевод 1966 год), «Когда спит справедливость» («Sommeil du juste», 1955 год, русский перевод 1960 год), «Опиум и дубинка» («Opium et le bâton», 1965 год, русский перевод 1967 год), «Через пустыню» («Traversée», 1982 год, русский перевод 1988 год); пьеса «Фен» («Foehn», поставленав 1967 году) и другие. Автор переводов на французский язык кабильской поэзии, а также эссе, автобиографии, литературоведческих и лингвистических работ.
Погиб в автокатастрофе.
Сочинения:
Забытый холм. Опиум и дубинка. Через пустыню. М., 1988.