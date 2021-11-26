МАММЕРИ МУЛУД

МАММЕРИ МУЛУД - алжирский пи­са­тель.

Пи­сал на французском языке.

В 1928-1932 годы жил в Марокко в Ра­ба­те. Окон­чил ли­цей Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го в Па­ри­же (1939 год). При­ни­мал уча­стие во 2-й ми­ро­вой вой­не (кам­па­нии в Ита­лии, Гер­ма­нии, Фран­ции). В 1947 году пе­ре­ехал в Ал­жир, пре­по­да­вал литературу. Ак­тив­но вы­сту­пал за не­за­ви­си­мость Ал­жи­ра, жил в эмиг­ра­ции в Ма­рок­ко (1957-1962 годы). Про­фес­сор Ал­жир­ско­го университета (1962 год). Ди­рек­тор Ал­жир­ско­го цен­тра ан­тро­по­ло­гических и эт­но­гра­фических ис­сле­до­ва­ний (1969-1980 годы).

Твор­че­ст­во Маммери, ис­пы­тав­шее силь­ное вли­я­ние фольк­ло­ра ка­би­лов и про­ник­ну­тое па­фо­сом ос­во­бо­дительной борь­бы, вы­дер­жа­но в тра­ди­ци­ях реа­лиз­ма: ро­ма­ны «За­бы­тый холм» («Colline oubli ́ee», 1952 год, русский перевод 1966 год), «Ко­гда спит спра­вед­ли­вость» («Sommeil du juste», 1955 год, русский перевод 1960 год), «Опи­ум и ду­бин­ка» («Opium et le bâ­ton», 1965 год, русский перевод 1967 год), «Че­рез пус­ты­ню» («Traversée», 1982 год, русский перевод 1988 год); пье­са «Фен» («Foehn», поставленав 1967 году) и другие. Ав­тор пе­ре­во­дов на французский язык ка­биль­ской по­эзии, а так­же эс­се, ав­то­био­гра­фии, ли­те­ра­ту­ро­ведческих и лин­гвис­тических ра­бот.

По­гиб в ав­то­ка­та­ст­ро­фе.

Сочинения:

За­бы­тый холм. Опи­ум и ду­бин­ка. Че­рез пус­ты­ню. М., 1988.