МАЛЬРО АНДРЕ
МАЛЬРО АНДРЕ (Жорж Андре) - французский писатель, публицист, общественный деятель.
Сын банкира. После развода родителей (1905 год) воспитывался бабушкой.
С 18 лет начал работать в издательстве; в 1920-х годах получил известность в интеллектуальных кругах Парижа.
Дебютировал поэтическим сборником «Бумажные луны» («Lunes en papier», 1921 год), в котором отразилось увлечение символизмом и кубизмом.
Учился в школе восточных языков (не окончил). В 1923-1926 годы совершил путешествие в Индокитай. Вдохновлённое идеями О. Шпенглера и Ф. Ницше эссе «Искушение Запада» («La tentation de l’Occident», 1926 год) посвящено сопоставлению европейской и азиатской культур; предвещая многие идеи экзистенциализма, Мальро отверг европоцентризм и рассуждал о духовной пустоте своих соотечественников после «смерти Бога».
В романах Мальро придерживается воззрений радикальной интеллигенции троцкистского толка, выступая против буржуазного уклада жизни; их главный герой - бунтарь-одиночка, смело отстаивающий свои революционные принципы, несмотря на жестокость окружающего мира: «Завоеватели» («Les conquérants», 1928 год), «Королевская дорога» («La voie royale», 1930 год), «Удел человеческий» («La сondition humaine», 1933 год), «Годы презрения» («Le temps du mépris», 1935 год, русский перевод 1935 год), «Надежда» («L’espoir», 1937 год, русский перевод 1939 год), «Орешники Альтенбурга» («Les noyers de l’Altenburg», 1943 год).
В 1930-е годы много путешествовал; симпатизируя коммунистическим идеалам, принимал участие в Испанской революции 1931-1939 годов на стороне республиканцев. В годы 2-й мировой войны боролся с немецким фашизмом, дважды оказывался в плену, бежал, в чине полковника командовал танковой бригадой «Эльзас-Лотарингия».
Министр информации (1945-1946 годы) и культуры (1959-1969 годы) в правительствах Ш. де Голля; активно занимался пропагандой французской культуры в мире. Убеждённый в решающей роли музеев в формировании взглядов европейцев, поощрял проведение выставок, деятельность домов культуры и другого. С 1945 года писал преимущественно эссе об искусстве, собранные в книгах «Психология искусства» [«Psychologie de l’art», vol. 1-3, 1947-1950 годы; последующее издание под названием «Голоса безмолвия» («Les voix du silence», 1951 год)], «Сатурн, судьба, Искусство и Гойя» («Saturne, le destin, l’Art et Goya», 1947 год), «Воображаемый музей мировой скульптуры» («Le musée imaginaire de la sculpture mondiale», vol. 1-2, 1952-1954 годы), «Метаморфозы богов» («La métamorphose des dieux», 1957 год) и другое.
В центре эстетических воззрений Мальро - понятие «воображаемого музея» как совокупности всех существующих произведений живописи, скульптуры, литературы, находящихся в сложном «диалоге» друг с другом. По мысли Мальро, искусство в современном мире занимает место «умершего» Бога; для художника творчество становится способом победить экзистенциальное рабство, судьбу и превратить свою жизнь в вечное деяние.
Автор книги воспоминаний «Антимемуары» («Antimémoires», 1967 год, русский перевод 2005 год) и другое.
Жизни и творчеству Мальро посвящён спектакль М. Бежара «Мальро, или Метаморфозы богов» (1986 год).
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1989-2004. Vol. 1-5.