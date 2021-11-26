МАЛЬ ЛУИ
МАЛЬ ЛУИ - французский кинорежиссёр.
Учился в Сорбонне (конец 1940-х годов) и Высшей киношколе (IDHEC; начало 1950-х годов) в Париже.
Дебютировал короткометражными фильмами «Родник Воклюза» (1953 год) и «Станция 307» (1955 год).
Был ассистентом Р. Брессона («Приговорённый к смерти бежал», 1956 год, премия Мкф в Канне). Вместе с Ж.И. Кусто снял фильм «В мире безмолвия» (1956 год, Главная премия Мкф в Канне).
Первые полнометражные фильмы Маля - психологический детектив «Лифт на эшафот» (1957 год) и критикующий буржуазные нравы фильм «Любовники» (1958 год, премия Мкф в Венеции). Фильм «Частная жизнь» (1962 год) рассказывает о драме кинозвезды, ставшей жертвой собственной популярности. Внутренняя драма человека, обнаружившего пустоту и никчёмность своего существования, - центральная тема фильма «Блуждающий огонёк» (1963 год, премия Мкф в Венеции). Герой сатирической комедии «Вор» (1967 год) - состоятельный человек, ставший профессиональным взломщиком.
Один из представителей французской «новой волны», в режиссуре Маль в целом придерживался традиционных форм психологической драмы, отступив от них лишь в пародийной комедии «Зази в метро» (1960 год), где сделана попытка найти кинематографическое воплощение поэтики абсурда, и в комедии «Вива, Мария!» (1965 год).
Обратившись к документальному кино, Маль снял фильм «Калькутта» (1969 год), а также «Площадь Республики» (1972 год) и «Человечно, слишком человечно» (1973 год) - оба с Ф. Мошковичем.
Фильм «Лакомб Люсьен» (1974 год), рассказ о сложных психологических мотивах, заставивших крестьянского парня сотрудничать с фашистскими оккупантами, подвергся критике во французской прессе за искажение роли народа в Движении Сопротивления.
С 1977 года Маль много работал в США.
Среди других фильмов: «Сердцебиение» (1971 год), «Прелестный ребёнок» (1977 год, премия Мкф в Канне), «Атлантик- Сити» (1980 год, главная премия Мкф в Венеции), «Пообедаю с Андре» (1982 год), «До свидания, дети» (1987 год, главная премия Мкф в Венеции), «Ваня с 42-й улицы» (1994 год).
Выступал также как оператор, продюсер, актёр.
Малю посвящён документальный фильм «Луи Маль - французский кинематографист» (2002 год).
Сочинения:
Le souffle au cœur. P., 1971;
Malle on Malle. L., 1993.