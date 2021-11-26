МАККАРТНИ ПОЛ

МАККАРТНИ ПОЛ (Джеймс Пол) - английский ком­по­зи­тор, пе­вец, ги­та­рист.

Один из са­мых зна­чи­тель­ных и из­вест­ных не­ака­де­ми­че­ских му­зы­кан­тов XX века.

Сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил.

Про­сла­вил­ся как уча­ст­ник ан­самб­ля «Битлз» - во­ка­лист и бас-ги­та­рист. Со­чи­нил для это­го ан­самб­ля мно­же­ст­во пе­сен (в том числе в со­ав­тор­ст­ве с Дж. Лен­но­ном), сре­ди них: «Вче­ра» («Yesterday»), «Ми­шель» (обе 1965 года), «От­лич­ный сол­неч­ный день» («Good Day Sunshine»), «Здесь, там и вез­де» («Here, there and everywhere»; обе 1966 года), «Пен­ни Лейн» («Penny Lane», 1967 год), «Об-ла-ди, об-ла-да» (1968 год), «О до­ро­гая!» («O darling», 1969 год), «Пусть бу­дет так» («Let it be», 1970 год).

По­сле рас­па­да ан­самб­ля в 1970 году вы­пус­тил пер­вый соль­ный аль­бом («Мак­карт­ни»). В 1971 году ор­га­ни­зо­вал груп­пу «Wings» (су­ще­ст­во­ва­ла до 1981 года; на кла­виш­ных иг­ра­ла Лин­да Ист­ман, пер­вая же­на Маккартни), за­пи­си ко­то­рой вы­шли в аль­бо­мах: «Ди­кая жизнь» («Wild life», 1971 год), «Ав­то­стра­да Крас­ной Ро­зы» («Red Rose Speedway»), «Ан­самбль в пу­ти» («Band on the run»; оба 1973 года), «Ве­не­ра и Марс» (1975 год) и другие.

Ред­кий ме­ло­дический дар и тон­кое гар­мо­ни­че­ское чу­тьё (в сти­ли­сти­ке пе­сен Маккартни про­сле­жи­ва­ет­ся связь с английским музыкальным фольк­ло­ром) обес­пе­чи­ли все­мир­ный ус­пех его пес­ням, ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву многих по­пу­ляр­ных, джа­зо­вых, ор­ке­ст­ро­вых об­ра­бо­ток.

С начала 1990-х годов Маккартни ра­бо­тал так­же в ака­де­мических на­прав­ле­ни­ях, сре­ди со­чи­не­ний: «Ли­вер­пуль­ская ора­то­рия» (1991 год), ора­то­рия «Вот моё сердце» («Ecce cor meum», 2006 год) и другие; ряд за­пи­сей из­дан в аль­бо­ме «Клас­си­че­ская ра­бо­та» («Working classical», 1999 год).

Ав­тор му­зы­ки к филь­мам: «Путь се­мьи», «Пе­ре­дай при­вет Брод-стрит» (так­же ав­тор сце­на­рия, ре­жис­сёр и ис­пол­ни­тель главной ро­ли), «Ва­ниль­ное не­бо».

В 2003 году в хо­де все­мир­но­го тур­не вы­сту­пил в Мо­ск­ве.

О жиз­ни и твор­че­ст­ве Маккартни снят до­ку­мен­таль­ный фильм «Раз­мах кры­ла: ин­тим­ный порт­рет» (2001 год).

В 1997 году воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во за вклад в раз­ви­тие му­зы­ки.