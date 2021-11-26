МАХДИ САЛАХ

МАХДИ САЛАХ - тунисский музыкант, исполнитель на арабских инструментах, композитор , дирижёр, музыковед, педагог, общественный деятель.

Изу­чал арабскую и ев­ропейскую му­зы­ку. Окон­чил Институт Ра­ши­дия, с 1943 года пре­по­да­вал там, с 1949 года так­же ди­рек­тор (с начала 1960-х годов Национальная консерватория, город Ту­нис).

Окон­чив юри­дический факультет университета Зей­ту­на (Ту­нис), од­но­вре­мен­но (с 1951 года) ра­бо­тал судь­ёй. За­ни­мал ряд от­ветственных долж­но­стей в государственных уч­ре­ж­де­ни­ях куль­ту­ры.

Ос­но­вал Национальный ан­самбль народных ис­кусств (1962 год), сим­фо­нический ор­кестр при Министерстве куль­ту­ры (1969 год).

Вёл ши­ро­кую кон­церт­ную дея­тель­ность, про­сла­вил­ся как один из луч­ших флей­ти­стов в арабском ре­гио­не; про­па­ган­ди­ру­ет арабскую му­зы­ку в стра­нах За­па­да. Ав­тор ком­по­зи­ций в клас­сическом ту­нисских жан­рах ну­бы, му­аш­ша­ха, баш­ра­фа, пе­сен в арабском сти­ле, сим­фо­ни­че­ских и ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных (для фортепиано, флей­ты, ар­фы и др.) со­чи­не­ний, Государственного гим­на Ту­нис­ской Рес­пуб­ли­ки (1958 год).

Уча­ст­ник ме­ж­ду­народных музыкальных фес­ти­ва­лей, кон­грес­сов. Ав­тор ис­сле­до­ва­ний по ту­нисской му­зы­ке, опуб­ли­ко­вал ряд сборников тра­диционной му­зы­ки Ту­ни­са (в ев­ропейской но­та­ции).

Сочинения:

La musique arabe. P., 1972;

Аль-уд в араб­ской му­зы­ке // Му­зы­ка на­ро­дов Азии и Аф­ри­ки. М., 1987. Вып. 5.