МАХДИ САЛАХ
МАХДИ САЛАХ - тунисский музыкант, исполнитель на арабских инструментах, композитор, дирижёр, музыковед, педагог, общественный деятель.
Изучал арабскую и европейскую музыку. Окончил Институт Рашидия, с 1943 года преподавал там, с 1949 года также директор (с начала 1960-х годов Национальная консерватория, город Тунис).
Окончив юридический факультет университета Зейтуна (Тунис), одновременно (с 1951 года) работал судьёй. Занимал ряд ответственных должностей в государственных учреждениях культуры.
Основал Национальный ансамбль народных искусств (1962 год), симфонический оркестр при Министерстве культуры (1969 год).
Вёл широкую концертную деятельность, прославился как один из лучших флейтистов в арабском регионе; пропагандирует арабскую музыку в странах Запада. Автор композиций в классическом тунисских жанрах нубы, муашшаха, башрафа, песен в арабском стиле, симфонических и камерно-инструментальных (для фортепиано, флейты, арфы и др.) сочинений, Государственного гимна Тунисской Республики (1958 год).
Участник международных музыкальных фестивалей, конгрессов. Автор исследований по тунисской музыке, опубликовал ряд сборников традиционной музыки Туниса (в европейской нотации).
Сочинения:
La musique arabe. P., 1972;
Аль-уд в арабской музыке // Музыка народов Азии и Африки. М., 1987. Вып. 5.