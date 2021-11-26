ЛУБАРДА ПЕТАР
ЛУБАРДА (Lubarda) ПЕТАР - черногорский живописец.
Посещал художественную школу в Белграде (1925), с 1926 года работал в Париже, где недолго обучался в Школе изящных искусств. В 1932-1940 годы и с 1951 жил в Белграде, в 1946-1950 годы - в Цетине. Автор пейзажей («Церковь Святого Влаха в Дубровнике», 1937; «Черногорское село», 1949; «Холм над Котором», 1951; все - в Черногорской художественной галерее, Цетине), жанровых портретов («Албанец», 1936, «Продавец апельсинов», 1936, «Гусляр», 1952; все - в Музее современого искусства, Белград), исторических картин («Косовская битва», 1953, там же). Многие работы Лубурда отмечены драматизацией мотива, использованием различных эффектов освещения. В позднем творчестве испытал влияние абстрактного экспрессионизма («Буффало», 1967, Черногорская художественная галерея).