ЛОУ ФРЕДЕРИК

ЛОУ (Loewe) ФРЕДЕРИК (Фрид­рих Лё­ве, Löwe) - американский ком­по­зи­тор и пиа­нист.

Сын австрийского ак­тё­ра, ар­ти­ста опе­рет­ты и ре­жис­сё­ра Эд­мун­да Лё­ве. С дет­ских лет со­чи­нял пес­ни для кон­церт­ных про­грамм отца, с ран­ней юно­сти вы­сту­пал с кон­цер­та­ми как пиа­нист (в т. ч. с Бер­лин­ским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром ). В 1919 году про­сла­вил­ся как ав­тор шля­ге­ра «Кат­рин, у те­бя са­мые кра­си­вые нож­ки в Бер­ли­не». Учил­ся в Бер­ли­не в ка­дет­ской шко­ле, в 1923 году окон­чил Кон­сер­ва­то­рию Штер­на (по клас­су фортепиано обу­чал­ся у К. Ар­рау, по клас­су ком­по­зи­ции - у Ф. Бу­зо­ни, Э. д’Альбера, Э. фон Рез­ни­че­ка).

В 1924 году вме­сте с от­цом уе­хал в тур­не по США, где ос­тал­ся до кон­ца жиз­ни. Ра­бо­тал поч­таль­о­ном, офи­ци­ан­том, ин­ст­рук­то­ром вер­хо­вой ез­ды, пиа­ни­стом на пас­са­жир­ских су­дах (с начала 1930-х годов), в ноч­ных клу­бах и рес­то­ра­нах Нью-Йор­ка . В 1935 году вер­нул­ся к ком­по­зи­тор­ской дея­тель­но­сти, со­чи­нял пес­ни и тан­це­валь­ную му­зы­ку («Этот вальс при­ле­тел из Ве­ны», 1936) для опе­ретт и ре­вю, с 1937 года - мю­зик­лы (все­го 12 сце­нических про­из­ве­де­ний). 1-я по­ста­нов­ка Лоу на Брод­вее - музыкальная ко­ме­дия «Знат­ная да­ма» (1938). Вме­сте с либ­рет­ти­стом А.Дж. Лер­не­ром (ко­то­рый ра­бо­тал так­же с К. Вай­лем и Л. Берн­стай­ном) соз­дал ряд мю­зик­лов, луч­шие сре­ди них: «Бри­га­дун» (1947, по шотландской ле­ген­де; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1954 году, режиссер В. Мин­нел­ли), «Рас­крась свой фур­гон» (1951, в ду­хе вес­тер­на; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1969 году), «Ка­ме­лот, или При дво­ре ко­ро­ля Ар­ту­ра» (1960, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1967 году), а так­же один из са­мых по­пу­ляр­ных мю­зик­лов XX века «Моя пре­кра­с­ная ле­ди» (1956, по пье­се «Пиг­ма­ли­он» Дж. Б. Шоу; премия «То­ни», 1957; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1964 году, режиссер Дж. Кью­кор). С ус­пе­хом ра­бо­тал так­же в ки­но и на те­ле­ви­де­нии, по­лу­чил премию «Ос­кар» за му­зы­ку к ки­но­филь­му «Жи­жи» (1958; премия «То­ни» за сце­ническую ре­дак­цию, 1974); по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся му­зы­ка к фильиу «Ма­лень­кий принц» (1974, по сказ­ке А.де Сент-Эк­зю­пе­ри). Лоу обо­га­тил жанр мю­зик­ла ха­рак­тер­ны­ми чер­та­ми вен­ской опе­рет­ты: ро­ман­тической эмо­цио­наль­но­стью, ме­ло­дич­но­стью, лёг­ки­ми тан­це­валь­ны­ми рит­ма­ми, спла­вом юмо­ра и ли­риз­ма, це­ло­ст­но­стью музыкальной дра­ма­тур­гии . Ши­ро­ко ис­поль­зо­вал так­же рит­мы и ме­ло­дии народной и эст­рад­ной му­зы­ки США и Латинской Аме­ри­ки.