ЛОУ ФРЕДЕРИК
ЛОУ (Loewe) ФРЕДЕРИК (Фридрих Лёве, Löwe) - американский композитор и пианист.
Сын австрийского актёра, артиста оперетты и режиссёра Эдмунда Лёве. С детских лет сочинял песни для концертных программ отца, с ранней юности выступал с концертами как пианист (в т. ч. с Берлинским филармоническим оркестром). В 1919 году прославился как автор шлягера «Катрин, у тебя самые красивые ножки в Берлине». Учился в Берлине в кадетской школе, в 1923 году окончил Консерваторию Штерна (по классу фортепиано обучался у К. Аррау, по классу композиции - у Ф. Бузони, Э. д’Альбера, Э. фон Резничека).
В 1924 году вместе с отцом уехал в турне по США, где остался до конца жизни. Работал почтальоном, официантом, инструктором верховой езды, пианистом на пассажирских судах (с начала 1930-х годов), в ночных клубах и ресторанах Нью-Йорка. В 1935 году вернулся к композиторской деятельности, сочинял песни и танцевальную музыку («Этот вальс прилетел из Вены», 1936) для оперетт и ревю, с 1937 года - мюзиклы (всего 12 сценических произведений). 1-я постановка Лоу на Бродвее - музыкальная комедия «Знатная дама» (1938). Вместе с либреттистом А.Дж. Лернером (который работал также с К. Вайлем и Л. Бернстайном) создал ряд мюзиклов, лучшие среди них: «Бригадун» (1947, по шотландской легенде; экранизирован в 1954 году, режиссер В. Миннелли), «Раскрась свой фургон» (1951, в духе вестерна; экранизирован в 1969 году), «Камелот, или При дворе короля Артура» (1960, экранизирован в 1967 году), а также один из самых популярных мюзиклов XX века «Моя прекрасная леди» (1956, по пьесе «Пигмалион» Дж. Б. Шоу; премия «Тони», 1957; экранизирован в 1964 году, режиссер Дж. Кьюкор). С успехом работал также в кино и на телевидении, получил премию «Оскар» за музыку к кинофильму «Жижи» (1958; премия «Тони» за сценическую редакцию, 1974); популярностью пользуется музыка к фильиу «Маленький принц» (1974, по сказке А.де Сент-Экзюпери). Лоу обогатил жанр мюзикла характерными чертами венской оперетты: романтической эмоциональностью, мелодичностью, лёгкими танцевальными ритмами, сплавом юмора и лиризма, целостностью музыкальной драматургии. Широко использовал также ритмы и мелодии народной и эстрадной музыки США и Латинской Америки.