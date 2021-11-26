ЛОПИШ МАНУЭЛЬ ДУШ САНТУС

ЛОПИШ (Lopes) МАНУЭЛЬ ДУШ САНТУС - пи­са­тель, пуб­ли­цист Ка­бо-Вер­де.

Пи­сал на пор­ту­галь­ском и кре­оль­ском язы­ках. В 1919 году пе­ре­ехал в Пор­ту­га­лию, учил­ся в кол­лед­же в городе Ко­им­бра. В 1925-1951 годы жил в Ка­бо-Вер­де, в 1951-1959 годы - на Азор­ских островах, с 1959 года - в Пор­ту­га­лии. Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель литературы Ка­бо-Вер­де , один из ос­но­ва­те­лей литературного журнала «Cla­ridade» (1936). В ху­дожественном твор­че­ст­ве Лопиша, от­ра­зив­шем силь­ное влия­ние фольк­лор­ных тра­ди­ций, до­ми­ни­ру­ет со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка: по­этические сборники «Сти­хи о том, кто ос­тал­ся» («Poemas de quem ficou», 1949), «Кре­ол и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Crioulo e outros poe­mas», 1964) и др., ро­ма­ны «Яро­ст­ный ли­вень» («Chuva bra­ba», 1956, русский перевод 1972), «Го­ни­мые вос­точ­ным вет­ром» («Os fla­gelados do ven­to leste», 1960), сборник рас­ска­зов «Пе­тух про­пел в бух­те» («O galo que cantou na baía», 1959) и др. Ав­тор ли­те­ра­ту­ро­ведческих ис­сле­до­ва­ний, а так­же пуб­ли­ци­сти­ки, ос­ве­щаю­щей на­сущ­ные про­бле­мы жи­те­лей Африканского кон­ти­нен­та.