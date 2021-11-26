ЛОНДОНСКОЕ КОРОЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЛОНДОНСКОЕ КОРОЛЕВСКОЕ ОБ­ЩЕ­СТВО (The Royal Society of London) - ве­ду­щее на­уч­ное об­ще­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии , од­но из ста­рей­ших в ми­ре.

Ве­дёт ис­то­рию от ча­ст­но­го круж­ка, за­се­да­ния ко­то­ро­го на­чи­ная с 1645 года ре­гу­ляр­но про­во­ди­лись в до­ме од­но­го из его чле­нов, а с 1659 года - в Гре­шэм-кол­лед­же в Лон­до­не. Пер­вы­ми чле­на­ми это­го круж­ка ста­ли Р. Бойль, К. Рен, Дж. Вал­лис, ма­те­ма­тик У. Бро­ун­кер (1620-1684) и другие круп­ней­шие учё­ные то­го вре­ме­ни. Пер­вое уч­ре­дительное со­б­ра­ние Лондонского королевского общества со­стоя­лось 28.11.1660 года. Офи­ци­аль­но об­ще­ст­во уч­ре­ж­де­но ко­ролев­ской хар­ти­ей 15.07.1662 года под названием «Лон­дон­ское ко­ро­лев­ское об­ще­ст­во по раз­ви­тию зна­ний о при­ро­де» («The Royal Society of Lon­don for the Improvement of Natural Knowledge»). Лондонское королевское общество - ча­ст­ная са­мо­управ­ляю­щая­ся ор­га­ни­за­ция, не свя­зан­ная с дея­тель­но­стью пра­ви­тельственных уч­ре­ж­де­ний. Иг­ра­ет важ­ную роль в ор­га­ни­за­ции и раз­ви­тии на­учных ис­сле­до­ва­ний в Ве­ли­ко­бри­та­нии и дей­ст­ву­ет как со­ве­щательный ор­ган при ре­ше­нии основных во­про­сов на­учной по­ли­ти­ки, вы­сту­пая в ка­че­ст­ве национальной АН. В от­ли­чие от национальных АН других стран, Лондонское королевское общество прак­ти­че­ски не име­ет собственной на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ской ба­зы. Влия­ние на раз­ви­тие нау­ки в стра­не оно ока­зы­ва­ет че­рез сво­их чле­нов, ра­бо­таю­щих в ис­сле­до­ва­тель­ских цен­трах. Прак­ти­че­ская на­учно-ор­га­ни­зационная дея­тель­ность об­ще­ст­ва осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ко­ми­те­та­ми и ко­мис­сия­ми, соз­да­вае­мы­ми Со­ве­том, яв­ляю­щим­ся од­но­вре­мен­но выс­шим ор­га­ном Лондонского королевского общества. Дея­тель­ность об­ще­ст­ва на­прав­ле­на главным образом на фун­даментальные ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ес­тественных на­ук, од­на­ко в чле­ны об­ще­ст­ва при­ни­ма­ют и пред­ста­ви­те­лей тех­нических на­ук. Об­ще­ст­во за­ни­ма­ет­ся так­же изу­че­ни­ем сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния и по­ис­ком пу­тей её улуч­ше­ния, функ­цио­ни­ру­ет Комитет по на­учным ис­сле­до­ва­ни­ям в промышленности, а так­же ко­мис­сии по ко­ор­ди­на­ции ра­бот английских учё­ных и спе­циа­ли­стов в об­лас­тях медицинского при­бо­ро­строе­ния, не­ре­че­вых спо­со­бов ком­му­ни­ка­ции, за­гряз­не­ния мор­ской сре­ды, пла­не­то­ло­гии и др.

Об­ще­ст­во на­счи­ты­ва­ет (2010) 1450 на­цио­наль­ных и более 140 иностранных чле­нов. В его со­ста­ве 75 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской пре­мии.

Лондонское королевское общество из­да­ёт: «Фи­ло­соф­ские тру­ды Ко­ро­лев­ско­го об­ще­ст­ва» [«Philosophical Transactions of the Royal Society», с 1665 года; сер. A (фи­зи­ко-ма­те­ма­тические нау­ки), сер. B (био­ло­гические нау­ки)], «Тру­ды Ко­ро­лев­ско­го об­ще­ст­ва» [«Proceedings of the Ro­yal Society», с 1800года; сер. A (фи­зи­ко-ма­те­ма­тические нау­ки), сер. B (био­ло­гические нау­ки)], «Био­гра­фии чле­нов Ко­ро­лев­ско­го об­ще­ст­ва» («Biographical Me­moires of Fel­lows of the Royal Society», с 1932 года), «За­пис­ки и до­ку­мен­ты Ко­ро­лев­ско­го об­ще­ст­ва» («Notes and Records of the Ro­yal Society», с 1938 года), жур­нал Ко­ро­лев­ско­го об­ще­ст­ва - «Journal of the Royal Soci­ety Interface» (с 2004) и др. Фонд библиотеки Об­ще­ст­ва на­счи­ты­ва­ет свыше 70 тысяч на­зва­ний (2009). Лондонское королевскоеобщество име­ет круп­ней­шие ар­хи­вы: на­уч­ные, био­гра­фический, аудиови­зу­аль­ных до­ку­мен­тов, ма­ну­ск­рип­тов (с XV века), ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные.

Лондонское королевское общество уч­ре­ди­ло ряд пре­стиж­ных на­учных на­град, в т. ч. 12 ме­да­лей: Г. Ко­п­ли (1731), Б. Рум­фор­да (1800), Г. Дэ­ви (1877), Ч. Дар­ви­на (1890), Дж. Силь­ве­ст­ра (1901), ко­ро­ля Кар­ла II (1997) и другие. Сре­ди отечественных учё­ных - чле­нов Лондонского королевского общества: фи­зи­ки - А. А. Аб­ри­ко­сов, В. Л. Гинз­бург, Б. Б. Го­ли­цын, П. Л. Ка­пи­ца, Л. Д. Лан­дау, Н. Н. Се­мё­нов и др.; ас­т­ро­фи­зик В. А. Ам­бар­цу­мян; хи­ми­ки - Д. И. Мен­де­ле­ев, А. Н. Не­смея­нов; ма­те­ма­ти­ки - В. И. Ар­нольд, И. М. Ви­но­гра­дов, И. М. Гель­фанд, А. Н. Кол­мо­го­ров, И. Р. Ша­фа­ре­вич и др.; зоо­лог А. О. Ко­ва­лев­ский, фи­зио­лог И. П. Пав­лов, ес­те­ст­во­ис­пы­та­тель К. А. Ти­ми­ря­зев.

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