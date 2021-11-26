ЛОНДОНСКОЕ КОРОЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЛОНДОНСКОЕ КОРОЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО (The Royal Society of London) - ведущее научное общество Великобритании, одно из старейших в мире.
Ведёт историю от частного кружка, заседания которого начиная с 1645 года регулярно проводились в доме одного из его членов, а с 1659 года - в Грешэм-колледже в Лондоне. Первыми членами этого кружка стали Р. Бойль, К. Рен, Дж. Валлис, математик У. Броункер (1620-1684) и другие крупнейшие учёные того времени. Первое учредительное собрание Лондонского королевского общества состоялось 28.11.1660 года. Официально общество учреждено королевской хартией 15.07.1662 года под названием «Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе» («The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge»). Лондонское королевское общество - частная самоуправляющаяся организация, не связанная с деятельностью правительственных учреждений. Играет важную роль в организации и развитии научных исследований в Великобритании и действует как совещательный орган при решении основных вопросов научной политики, выступая в качестве национальной АН. В отличие от национальных АН других стран, Лондонское королевское общество практически не имеет собственной научно-исследовательской базы. Влияние на развитие науки в стране оно оказывает через своих членов, работающих в исследовательских центрах. Практическая научно-организационная деятельность общества осуществляется комитетами и комиссиями, создаваемыми Советом, являющимся одновременно высшим органом Лондонского королевского общества. Деятельность общества направлена главным образом на фундаментальные исследования в области естественных наук, однако в члены общества принимают и представителей технических наук. Общество занимается также изучением системы образования и поиском путей её улучшения, функционирует Комитет по научным исследованиям в промышленности, а также комиссии по координации работ английских учёных и специалистов в областях медицинского приборостроения, неречевых способов коммуникации, загрязнения морской среды, планетологии и др.
Общество насчитывает (2010) 1450 национальных и более 140 иностранных членов. В его составе 75 лауреатов Нобелевской премии.
Лондонское королевское общество издаёт: «Философские труды Королевского общества» [«Philosophical Transactions of the Royal Society», с 1665 года; сер. A (физико-математические науки), сер. B (биологические науки)], «Труды Королевского общества» [«Proceedings of the Royal Society», с 1800года; сер. A (физико-математические науки), сер. B (биологические науки)], «Биографии членов Королевского общества» («Biographical Memoires of Fellows of the Royal Society», с 1932 года), «Записки и документы Королевского общества» («Notes and Records of the Royal Society», с 1938 года), журнал Королевского общества - «Journal of the Royal Society Interface» (с 2004) и др. Фонд библиотеки Общества насчитывает свыше 70 тысяч названий (2009). Лондонское королевскоеобщество имеет крупнейшие архивы: научные, биографический, аудиовизуальных документов, манускриптов (с XV века), административные.
Лондонское королевское общество учредило ряд престижных научных наград, в т. ч. 12 медалей: Г. Копли (1731), Б. Румфорда (1800), Г. Дэви (1877), Ч. Дарвина (1890), Дж. Сильвестра (1901), короля Карла II (1997) и другие. Среди отечественных учёных - членов Лондонского королевского общества: физики - А. А. Абрикосов, В. Л. Гинзбург, Б. Б. Голицын, П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, Н. Н. Семёнов и др.; астрофизик В. А. Амбарцумян; химики - Д. И. Менделеев, А. Н. Несмеянов; математики - В. И. Арнольд, И. М. Виноградов, И. М. Гельфанд, А. Н. Колмогоров, И. Р. Шафаревич и др.; зоолог А. О. Ковалевский, физиолог И. П. Павлов, естествоиспытатель К. А. Тимирязев.